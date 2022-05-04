Tại sao bạn cần tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần?

Tuổi thọ đòi hỏi một lối sống lành mạnh. Để giữ dáng, bạn phải ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục ít nhất ba lần mỗi tuần để giữ gìn sức khỏe tối ưu. Nhiều người tập thể dục nhiều hơn số ngày được đề xuất. Tuy nhiên, những người bận rộn không nên cảm thấy tồi tệ nếu họ chỉ tập thể dục ba lần mỗi tuần. Có một số lý do thuyết phục để tập thể dục ba lần mỗi tuần.

Phần lớn chúng ta bị thiếu ngủ, trung bình ít hơn sáu giờ mỗi đêm. Tập thể dục khi thiếu ngủ có thể khiến bạn mệt mỏi. Thực tế về tập thể dục là nó khiến cơ thể bạn bị căng thẳng. Đây là lý do tại sao, để giữ cho cơ thể của bạn không làm việc quá sức, bạn phải được nghỉ ngơi đầy đủ trước và sau khi tập thể dục. Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu quan tâm nhiều hơn đến cơ thể của mình.

Theo các chuyên gia y tế, người lớn nên tham gia hoạt động thể chất ít nhất ba lần mỗi tuần. Theo lời khuyên, nhiều nghiên cứu đã tiết lộ rằng các bài tập cụ thể có thể giúp mọi người giảm nguy cơ mắc phải các vấn đề sức khỏe. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, trầm cảm, tăng cân, tiểu đường, một số loại khối u ác tính và tử vong sớm cũng là những lợi ích sức khỏe.

Thúc đẩy phục hồi tốt hơn

Kích thích và phục hồi cơ bắp là hai khía cạnh của việc tập thể dục. Cơ bắp được kích thích khi tập luyện, đồng thời phục hồi sau khi tập luyện. Hai điều này rất cần thiết để duy trì sức khỏe và thể chất, nhưng chúng thường bị bỏ qua. Trong khi tất cả mọi người đều bận tâm đến cuộc sống xã hội, công việc và các hoạt động khác, thì việc phục hồi sau tập luyện cần được ưu tiên hơn cả. Quá trình phục hồi cơ diễn ra trong quá trình phục hồi, đảm bảo rằng nỗ lực của bạn không phải là vô ích. Ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và giảm căng thẳng là tất cả những điều cần thiết vào thời điểm này. Cơ thể của bạn có thể bị ốm nếu bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ và tiến trình của bạn sẽ bị trì hoãn.

Tiết kiệm thời gian

Nhiều người ngừng tập thể dục vì họ tin rằng họ không có đủ thời gian. Thực tế là bạn không cần phải đến phòng tập thể dục trong một giờ hoặc hơn. Bạn có thể có được một buổi tập luyện tuyệt vời chỉ trong vòng 30 phút. Để đốt cháy nhiều calo hơn, bạn cần thực hiện các bài tập thể dục hợp lý. Ngay cả khi bạn có một lịch trình bận rộn, biết rằng bạn chỉ phải thực hiện ba lần một tuần cũng đủ để thúc đẩy bạn lấy lại vóc dáng.

Hoàn thành tốt các bài tập tại nhà

Các bài tập toàn thân, không giống như các bài tập cô lập, không yêu cầu tạ hoặc máy tập tại phòng tập. Chúng rất đơn giản để thực hiện chỉ với trọng lượng cơ thể của bạn cộng với trọng lượng tùy chỉnh để tăng thêm độ khó.

Hoàn thành tốt các bài tập tại nhà

Thúc đẩy tính nhất quán

Một số người tập thể dục có thể bị ảnh hưởng bởi triển vọng chỉ tập thể dục ba lần mỗi tuần. Tuy nhiên, khi bạn có chế độ luyện tập chính xác, bạn sẽ bắt đầu đánh giá cao hơn mỗi buổi tập. Điều này là do bạn đang cho phép cơ thể có đủ thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục, cho phép bạn tràn đầy sinh lực và cảm hứng cho buổi tập tiếp theo. Bạn sẽ bị sốc khi thực hiện ba bài tập mỗi tuần. Không có gì sai khi đến phòng tập thể dục ba lần một tuần và đi bộ nhanh hoặc tập thể dục vào những ngày nghỉ. Bạn sẽ kiên định hơn với việc tập luyện của mình nếu bạn biết rằng mình chỉ phải tập luyện ba ngày một tuần. Tập thể dục sẽ trở thành bản chất thứ hai đối với bạn, và bạn sẽ không còn cảm thấy bị thúc đẩy để làm như vậy nữa. Lịch tập luyện ba ngày một tuần, khi được thực hiện đúng cách, có thể giúp bạn đạt được bất kỳ mục tiêu thể dục nào, bao gồm giảm cân, tăng cường sức mạnh, tăng khối lượng và hơn thế nữa. Mặc dù bạn có thể chia nhỏ các bài tập của mình và tập trên các nhóm cơ khác nhau mỗi ngày, nhưng bạn cũng có thể hoàn thành các bài tập toàn thân và đạt được kết quả tuyệt vời.