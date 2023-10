Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời

Thuốc chống trầm cảm tốt hơn

Phần lớn chúng ta đang mắc chứng rối loạn cảm xúc theo mùa, và lý do đằng sau nó là do chúng ta sống theo một lịch trình rất chặt chẽ với rất nhiều căng thẳng. Chúng tôi bị giới hạn trong phòng của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi ngày càng trở nên thiếu ánh sáng mặt trời. Thực hiện lịch tập thể dục xanh sẽ cho phép bạn ở trong ánh sáng ban ngày, và cơ thể bạn sẽ giải phóng serotonin, hormone chịu trách nhiệm chống lại sự lo lắng và trầm cảm.