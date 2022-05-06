Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời

Luyện tập 06/05/2022 10:23

Thực tế là hoạt động thể chất sẽ giúp bạn giữ cho cơ thể và tinh thần luôn khỏe mạnh. Có một số lợi ích nhất định mà bạn sẽ nhận được khi tập luyện trong tự nhiên. Đây còn được gọi là bài tập xanh đối với một số người, và nó sẽ phục vụ hai mục đích. Đầu tiên, bạn sẽ được tham gia một số hoạt động thể chất, và thứ hai, bạn sẽ được trải nghiệm bầu không khí trong lành một cách tuyệt vời nhất.

Thực tế là hoạt động thể chất sẽ giúp bạn giữ cho cơ thể và tinh thần luôn khỏe mạnh. Có một số lợi ích nhất định mà bạn sẽ nhận được khi tập luyện trong tự nhiên. Đây còn được gọi là bài tập xanh đối với một số người, và nó sẽ phục vụ hai mục đích. Đầu tiên, bạn sẽ được tham gia một số hoạt động thể chất, và thứ hai, bạn sẽ được trải nghiệm bầu không khí trong lành một cách tuyệt vời nhất.

Trước khi hoàn thành, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện vào sáng sớm hoặc tối muộn. Đó là để tránh giao thông đông đúc và khói bụi. Nó cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm từ tất cả số tiền bạn sẽ chi cho tư cách thành viên phòng tập thể dục. Hãy đi sâu vào những lợi ích bạn sẽ nhận được khi sử dụng phương tiện tập luyện này.

Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời - Ảnh 1
Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời

Thuốc chống trầm cảm tốt hơn

Phần lớn chúng ta đang mắc chứng rối loạn cảm xúc theo mùa, và lý do đằng sau nó là do chúng ta sống theo một lịch trình rất chặt chẽ với rất nhiều căng thẳng. Chúng tôi bị giới hạn trong phòng của chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi ngày càng trở nên thiếu ánh sáng mặt trời. Thực hiện lịch tập thể dục xanh sẽ cho phép bạn ở trong ánh sáng ban ngày, và cơ thể bạn sẽ giải phóng serotonin, hormone chịu trách nhiệm chống lại sự lo lắng và trầm cảm.

Tự tin hơn

So với những người đã trở thành thành viên của phòng tập thể dục, một số nghiên cứu cho thấy rằng những người tập thể dục trong tự nhiên có lòng tự trọng tốt hơn. Nếu bạn đến một địa điểm gần cây xanh, nó sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời hơn. Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia một phiên cấp tốc. Các nghiên cứu đã chỉ ra kết quả rằng những người tập luyện cường độ thấp đến trung bình có lòng tự trọng cao hơn nhiều.

Kết nối với thiên nhiên

Khía cạnh có lợi nhất của việc tập thể dục trong không gian xanh là nó sẽ cho phép bạn kết nối với thiên nhiên. Cùng với đó, bạn cũng sẽ được gặp gỡ mọi người từ khu vực lân cận của mình, cho phép bạn hòa đồng hơn. Cũng có nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy một số người từ cộng đồng của bạn, những người nhiệt tình với thể dục. Nó cũng sẽ hoàn hảo để thực hiện một số buổi tập yoga chuyên sâu. Cũng như chúng ta đã thảo luận trước đó, có những lưu ý nhất định mà bạn phải thực hiện trước khi quyết định thực hiện thói quen tập thể dục xanh. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra chặt chẽ môi trường xung quanh và chăm sóc da cẩn thận. Ngoài ra, bạn có thể thêm đạp xe và chạy vào thói quen tập luyện của mình.

Đây là 5 lợi ích hàng đầu khi bạn tập thể dục ngoài trời - Ảnh 2
Kết nối với thiên nhiên

Dễ dàng thâm nhập

Khi nói đến việc bỏ qua các buổi tập luyện, yếu tố chính là thiếu thời gian. Lịch trình bận rộn của chúng tôi, cùng với những cam kết khác, được ưu tiên hơn và chúng tôi dễ dàng chuyển hướng tập trung khỏi vấn đề sức khỏe của mình.  Hoạt động ngoài trời với nhiều cây xanh xung quanh chúng ta sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn sẽ không còn phải di chuyển trong hàng giờ đồng hồ giao thông, và hầu hết các điểm này sẽ có sẵn gần nhà bạn trong khoảng cách đi bộ.

Tại sao bạn cần tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần?

Tại sao bạn cần tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần?

Để giữ dáng, bạn phải ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục ít nhất ba lần mỗi tuần để giữ gìn sức khỏe tối ưu. Nhiều người tập thể dục nhiều hơn số ngày được đề xuất. Tuy nhiên, những người bận rộn không nên cảm thấy tồi tệ nếu họ chỉ tập thể dục ba lần mỗi tuần. Có một số lý do thuyết phục để tập thể dục ba lần mỗi tuần.

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