Bắt đầu hành trình để giữ dáng ngay tại nhà của bạn chỉ với 5 mẹo nhỏ

Việc chăm sóc gia đình, đưa con đi học về nhà và ngược lại sẽ không cho phép bạn có khoảng thời gian yên bình và chất lượng với nửa kia của mình. Tất cả các yếu tố sẽ chồng chất và danh sách những lý do để bỏ qua buổi tập luyện sẽ không bao giờ dừng lại. Giữa cuộc sống căng thẳng như vậy, thật trớ trêu khi chúng ta không thấy được tầm quan trọng của việc tập thể dục cường độ cao. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tập ít nhất 20 phút mỗi ngày, nơi bạn thực hiện tất cả các hoạt động giúp cơ thể hoạt động hiệu quả. Chúng tôi hiểu rằng việc đi lại hàng ngày đến phòng tập thể dục sẽ không phải là một điều dễ dàng và có thể thực hiện được, và để giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ thảo luận một số mẹo để bạn có thể tập thể dục ngay tại nhà của mình.

Nếu có một thứ hạn chế chúng ta tập thể dục thường xuyên, thì đó là lịch trình dày đặc của chúng ta. Trường hợp này còn tồi tệ hơn đối với những người làm việc trong khu vực doanh nghiệp, và họ có nhiều vấn đề khác mà họ đang bận rộn. Lịch trình dày đặc buộc chúng ta phải bỏ qua tầm quan trọng của sức khỏe và bỏ qua việc tập luyện.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong lịch trình dày đặc của bạn, việc chạy bộ hàng ngày sẽ giúp ích rất nhiều. Chạy bộ sẽ tác động trực tiếp đến quá trình chắc khỏe của xương, đồng thời đây cũng được coi là một trong những bài tập tốt nhất giúp cải thiện khả năng chịu đựng trọng lượng của bạn. Cùng với đó, nó cũng sẽ cải thiện sức khỏe tim mạch của cơ thể bạn.

Đăng ký các buổi tập luyện miễn phí

Giờ đây, tất cả chúng ta đều dựa vào nền tảng ảo cho hầu hết các yêu cầu của mình và nếu chúng ta đã quyết định luyện tập tại nhà của mình, không có gì tốt hơn là đăng ký các khóa tập miễn phí có sẵn trên các nền tảng phát trực tuyến. Trong số tất cả, YouTube có thư viện miễn phí tốt nhất mà bạn có thể truy cập.

Sử dụng trọng lượng cơ thể của bạn

Khi bạn đang thực hiện một buổi tập thể dục từ nhà của bạn, rất có thể bạn sẽ không tiếp cận được với các thiết bị tập thể dục. Cách tốt nhất để đối phó với nó là sử dụng trọng lượng cơ thể của bạn. Đây là công cụ tốt nhất mà bạn sẽ sử dụng nếu bạn đang tìm kiếm một buổi tập luyện cường độ cao hàng ngày.

Dùng thang bộ

Bạn sẽ phải tìm các kỹ thuật cụ thể để giúp bạn trong quá trình tập luyện mà bạn đang thực hiện tại nhà của mình. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy vì nó sẽ bù đắp cho các yêu cầu về tim mạch của một hoạt động. Bạn cũng nên chọn đi bộ càng nhiều càng tốt, không chỉ đi cầu thang. Nếu chúng tôi lập danh sách các bài tập được đánh giá thấp, thì đi bộ sẽ đứng đầu danh sách. Để tạo thói quen, chúng tôi khuyên bạn nên đậu xe ở nơi xa nhất để bạn phải đi bộ nhiều hơn một chút.

Dùng thang bộ

Bám sát lịch trình

Bất kể bạn đang tập thể dục tại nhà hay phòng tập thể dục, chúng tôi khuyên bạn nên tuân theo một lịch trình. Không có gì phải lo lắng nếu bạn không phải là người thích buổi sáng; bạn có thể lên kế hoạch tập luyện buổi tối. Trở về từ văn phòng, chúng tôi khuyên bạn nên đi dạo thay vì đi taxi. Ngoài những mẹo này, bạn cũng có thể sáng tạo một chút và làm một vài công việc nhà thường xuyên hơn. Tự dọn dẹp không gian của bạn là một cách tuyệt vời để đắm mình trong một hoạt động thể chất sẽ giúp đốt cháy một lượng calo tốt.