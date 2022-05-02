Khi tập thể dục sẽ mất rất nhiều nước trong cơ thể, nhưng nên nạp bao nhiêu nước là đủ để việc tập thể dục chất lượng hơn?

Khi tập thể dục, cơ thể sẽ đổ mồ hôi và xảy ra tình trạng mất nước. Nếu bạn không uống nước vào thời điểm này, máu không lưu thông tốt đến các cơ và da khiến sức lực để vận động của bạn bị giảm sút. Chúng ta vẫn sẽ đổ mồ hôi nhiều khi tập thể dục ở cường độ vừa phải và thậm chí có thể gặp phải các triệu chứng mất nước. Ví dụ, khi xảy ra các triệu chứng như buồn nôn, chóng mặt, suy nhược và mạch thấp, bạn phải tiếp nước vào ngay lập tức.

Uống nhiều nước mỗi ngày là việc làm rất tốt cho sức khỏe , đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước trong suốt quá trình luyện tập thể chất, ngược lại sẽ mang đến kết quả không tốt. Khi nồng độ muối trong máu giảm, cơ thể sẽ tự chuyển nước từ máu vào các tế bào để hoạt động trở lại bình thường. Khi các tế bào trong cơ thể chứa đầy nước, chúng không thể chịu được áp lực và có thể phồng lên hoặc vỡ ra, dẫn đến các hiện tượng từ nhẹ đến nặng như đau đầu, khó thở, chóng mặt, nôn mửa, co thắt cơ và phù phổi.

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Hãy tập thói quen uống trước, trong và sau khi tập thể dục

Từ một tiếng đến một tiếng rưỡi trước khi tập thể dục, hãy uống 5-7ml nước/ kg trọng lượng cơ thể. Nếu bạn nặng 70kg thì có thể uống 350-490ml.

Trong khi tập thể dục, hãy uống nước theo từng ngụm nhỏ. Ngay cả khi bạn không khát, cơ thể bạn vẫn có thể bị mất nước, vậy nên hãy tiếp nước thường xuyên. Tuy nhiên, uống một lần với lượng nước quá nhiều có thể gây áp lực cho dạ dày. Để tăng tốc độ hấp thụ, bạn nên uống từ từ 1 cốc với dung tích 200ml chứa nước lạnh ở nhiệt độ 15-21 độ C sau mỗi 15-20 phút.

Sau khi tập thể dục, hãy so sánh cân nặng trước khi tập với cân nặng sau khi tập để uống lượng nước phù hợp. Bạn được phép uống 150ml nếu giảm được 100g. Nếu cân nặng của bạn đã giảm được 500g, bạn được uống khoảng 750ml nước.