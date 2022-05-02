4 lý do giải thích vì sao một giấc ngủ tốt rất cần thiết?

Sống khỏe 02/05/2022 15:39

Bài viết này sẽ thảo luận về những lợi ích chính của việc ngủ đúng giấc. Nếu bạn đang tạo thói quen không ngủ ngon, thì khả năng cao là nó sẽ khiến cả ngày của bạn rối tung lên.

Để cơ thể có sức khỏe tốt nhất, chúng ta phải cung cấp cho cơ thể một giấc ngủ ngon. Nó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Cùng với việc ngủ ngon, bạn phải bắt đầu hoạt động thể chất cường độ cao và cung cấp cho cơ thể một chế độ ăn uống cân bằng. Ý của chúng tôi là bạn nên loại bỏ ngũ cốc đã qua chế biến và các món có nhiều đường. Lịch trình dày đặc của chúng ta là thủ phạm chính buộc chúng ta phải cắt giảm giấc ngủ và hoàn toàn không để ý đến sức khỏe của mình.

Chúng tôi thậm chí không thể tìm thấy thời gian để chuẩn bị bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, tức là bữa sáng. Bài viết này sẽ thảo luận về những lợi ích chính của việc ngủ đúng giấc. Nếu bạn đang tạo thói quen không ngủ ngon, thì khả năng cao là nó sẽ khiến cả ngày của bạn rối tung lên. Nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn khi thói quen ngủ đủ 8 tiếng đã giúp mọi người duy trì lượng đường trong máu. Chúng tôi cũng thực sự khuyên bạn nên tập luyện chuyên sâu sẽ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

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4 lý do giải thích vì sao một giấc ngủ tốt rất cần thiết?

Trí nhớ tốt

Những người không quen với giấc ngủ ngon sẽ rất khó nhớ lại các chi tiết. Bộ não của chúng ta cần được nghỉ ngơi thích hợp để hoạt động đầy đủ. Nếu bạn không cho nó nghỉ ngơi xứng đáng, bộ não của chúng ta sẽ phải vật lộn để học hoặc nhớ lại một ký ức.

Có năng suất

Vào đầu những năm 2000, nhiều nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện trong lĩnh vực này. Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu ngủ và các báo cáo được công bố cho chúng ta. Giấc ngủ tác động trực tiếp đến các hoạt động khác nhau của não như nhận thức, tập trung, v.v. Ngoài ra, nó còn có tác động đáng kể hơn đối với trẻ em khi người ta thấy rằng thói quen ngủ ảnh hưởng đến kết quả học tập của chúng trên quy mô lớn hơn.

Tăng cân

Mặc dù mối quan hệ giữa giấc ngủ và béo phì vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ. Cả hai không chỉ được liên kết với nhau mà còn có nhiều yếu tố khác nhau đóng vai trò của họ từ phía sau hậu trường. Các yếu tố là uống rượu, làm việc lâu và căng thẳng, ít hoạt động thể chất, v.v. Một người thiếu ngủ cũng sẽ không thể tạo cho mình một lối sống lành mạnh và đó là cách thức ngủ kém có liên quan đến việc tăng cân.

Tránh trầm cảm

Nhiều chuyên gia đã khám phá mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và giấc ngủ ngon. Một nghiên cứu về cái chết do tự tử trong thập kỷ trước đã chứng minh rằng thiếu ngủ là yếu tố chính. Những người mắc chứng rối loạn như mất ngủ thường có dấu hiệu bị trầm cảm. Chúng tôi đã thấy ở hầu hết mọi người rằng họ có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của giấc ngủ ngon. Giấc ngủ là một yếu tố thiết yếu có trách nhiệm đối với sức khỏe của chúng ta, và chúng ta phải có một lịch trình ưu tiên cho việc ngủ ít nhất từ ​​7 đến 8 tiếng.

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Tránh trầm cảm

Hoạt động thể thao tốt hơn

Một người trưởng thành nên ngủ ít nhất 8 giờ và đối với một người thể thao đang tập luyện cường độ cao, các chuyên gia khuyên họ nên ngủ ít nhất 10 giờ. Đối với họ, nó có tác động trực tiếp như một chế độ ăn uống cân bằng. Khi chúng ta ngủ ngon, cơ thể tự phục hồi và một số lợi ích khác mà bạn sẽ nhận được là sức chịu đựng tốt hơn, chức năng não được tăng cường, thói quen hàng ngày tràn đầy năng lượng và hơn thế nữa.

7 việc nên làm trước khi đi ngủ giúp kéo dài tuổi thọ của bạn

7 việc nên làm trước khi đi ngủ giúp kéo dài tuổi thọ của bạn

Người xưa đã tóm tắt 7 điều có thể làm cho thân tâm khỏe mạnh và hoàn toàn thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ, cho phép bạn tràn đầy năng lượng, kéo dài tuổi thọ.

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