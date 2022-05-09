6 loại thực phẩm không tốt cho răng của bạn

Sức khỏe 09/05/2022 11:04

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng răng của bạn ngày càng xấu đi là do mảng bám. Nếu bạn chưa hiểu rõ mảng bám là gì, thì đó là một lớp màng chứa đầy vi khuẩn bám trên răng của bạn và trở thành tác nhân chính của nhiều bệnh về nướu và sâu răng xảy ra ở răng.

Có một câu nói mà bạn có thể đã nghe, bạn là những gì bạn ăn. Và ở một mức độ tuyệt vời, nó là sự thật và có thể được nhìn thấy rõ nhất qua hàm răng của bạn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng răng của bạn ngày càng xấu đi là do mảng bám, và nguyên nhân là do quá nhiều đồ uống, đồ uống và các bữa ăn khác. Nếu bạn chưa hiểu rõ mảng bám là gì, thì đó là một lớp màng chứa đầy vi khuẩn bám trên răng của bạn và trở thành tác nhân chính của nhiều bệnh về nướu và sâu răng xảy ra ở răng.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm hàng đầu mà bạn phải tránh.

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6 loại thực phẩm không tốt cho răng của bạn

Bánh mì

Đúng vậy, chiếc bánh mì mà bạn rất cẩn thận mua ở siêu thị là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh về răng miệng mà bạn có thể gặp phải. Khi bạn nhai bánh mì, nước bọt sẽ phá vỡ tinh bột thành các mảnh đường và tạo ra chất dẻo. Sau đó nó sẽ dính vào các kẽ hở của răng. Một khi nó trở thành một điều thường xuyên, nó sẽ bắt đầu tạo ra các lỗ sâu răng.

Rượu

Uống rượu có hại cho sức khỏe. Đó là một sự thật mà tất cả mọi người đều biết. Ngoài ra còn có nhiều hơn nữa về nó mà bạn nên biết. Khi bạn uống rượu, nó sẽ làm khô miệng của bạn khá nhiều. Khi bạn không có nước bọt trong miệng, nó sẽ khuyến khích thức ăn bám nhiều hơn. 

Nước giải khát có ga

Không có nhiều từ "tốt" với đồ uống có ga như soda, Coke, v.v. Từ "ăn kiêng" cũng sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Một vài nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nếu bạn tiêu thụ đồ uống có ga với số lượng lớn, nó sẽ làm tổn thương cơ thể bạn ở mức độ mà hậu quả sẽ tương tự như tiêu thụ cocaine và meth.

Cam quýt

Các loại trái cây như cam, chanh, ... là nguồn cung cấp vitamin C chính, và nước trái cây cũng được coi là khá tốt cho sức khỏe. Bản chất có tính axit sẽ làm mòn tất cả men răng, và một khi men răng mất đi, răng sẽ tiếp xúc nhiều hơn và bắt đầu phân hủy. Giả sử bạn cũng chỉ vắt một ít chanh vào nước. Trong trường hợp đó, nó sẽ làm cho nó có tính axit và để chiết xuất chất chống oxy hóa và vitamin của chúng một cách hiệu quả nhất, hãy uống chúng vào bữa ăn và súc miệng kỹ sau đó.

Khoai tây chiên

Ai có thể phủ nhận sự hài lòng to lớn mà một món khoai tây chiên giòn hoàn hảo có thể mang lại. Nó đẩy adrenaline qua tĩnh mạch của chúng ta, nhưng những miếng khoai tây chiên này cũng chứa nhiều tinh bột. Nước bọt sẽ phá vỡ nó thành các mảnh đường, và một khi chúng bị mắc kẹt giữa các kẽ răng, nó sẽ tiếp tục tạo ra các mảng bám. Không thể nào bạn chỉ ăn một cái, và khi bạn ăn hết cả túi, nó sẽ nắm lấy rễ của nó dễ dàng hơn. Dùng chỉ nha khoa là cần thiết để làm sạch miệng của bạn với các hạt mắc kẹt.

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Khoai tây chiên

Kẹo

Kẹo là một thứ xấu, và bạn không nên ăn nó. Thiệt hại càng gia tăng với kẹo chua. Có nhiều loại axit khác nhau mà bạn tự nạp vào cơ thể có hại cho sức khỏe tổng thể của răng. Những viên kẹo chua cũng sẽ lưu lại trong miệng bạn lâu hơn vì chúng khá dính và nhão. Để thỏa mãn sở thích hảo ngọt của mình, bạn nên chọn một miếng sô cô la, chúng sẽ nhanh chóng được tiêu thụ và cũng dễ dàng bị rửa trôi. Đây là một số thực phẩm mà bạn phải tránh, và ngoài những thực phẩm có tính sát thương cao này, bạn cũng nên duy trì khoảng cách an toàn với trái cây khô, nước đá, rượu vang và dưa chua.

Bảo vệ răng của bạn: Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn nên tránh

Bảo vệ răng của bạn: Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn nên tránh

Những vấn đề phổ biến nhất mà bạn gặp phải với những lỗ sâu răng này là vấn đề về nhai, đau răng, áp-xê, v.v ... Nếu bạn liên tục ăn những đồ có đường và không chú ý dùng chỉ nha khoa và đánh răng, mảng bám sẽ tiếp tục cứng lại, và cuối cùng, bạn có thể bị bệnh nướu răng như viêm nướu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số loại thực phẩm mà bạn phải loại bỏ khỏi thói quen của mình.

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