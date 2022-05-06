5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền

Sống khỏe 06/05/2022 16:37

Chứng mất ngủ có thể đến từ nhiều nguyên do, chủ yếu đến từ cảm xúc, tinh thần và bệnh tật. Nhưng ít ai biết rằng, thực phẩm ăn vào ban đêm cũng có thể gây mất ngủ.

Dù không mất ngủ nhưng đôi khi bạn cũng không thể chợp mắt được và cứ nằm trằn trọc trên giường đến tận khuya, thậm chí tờ mờ sáng. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra thực phẩm bạn đã ăn trong bữa tối để tìm ra manh mối cho chứng mất ngủ bằng cách kiểm tra xem bạn có ăn loại thực phẩm nào gây rối loạn giấc ngủ hay không.

Dựa trên lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Shelley Redmond, trang báo mạng 'Sức khỏe phụ nữ' của Mỹ đã đưa ra một số thực phẩm cản trở giấc ngủ ngon của chúng ta.

Caffeine

5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hầu hết mọi người đều biết rằng tiêu thụ caffeine trước khi ngủ sẽ khiến chúng ta khó ngủ. Tuy nhiên, không chỉ có cà phê và soda là những thức uống duy nhất có chứa caffeine.

Ngay cả các loại thuốc không kê đơn và một số loại trà cũng chứa caffeine. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, hãy uống loại nước đã khử caffeine. Cũng cần kiểm tra hàm lượng caffeine trong các loại thuốc bạn đang dùng trước khi đi ngủ khoảng 8 tiếng.

Rượu

5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Người ta thường nghĩ rằng uống một ly rượu trước khi ngủ sẽ giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng uống rượu có thể khiến bạn thức giấc thường xuyên hơn vào ban đêm.

Uống rượu có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng tạm thời giúp rút ngắn giấc ngủ REM (khoảng thời gian nhãn cầu chuyển động nhanh trong giai đoạn ngủ). Nếu bạn không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mình, chỉ nên uống một ly rượu tầm một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ.

Uống nước quá nhiều trước khi ngủ

5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nước rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, góp phần trong quá trình giảm cân và cải thiện làn da. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn sẽ phải thức dậy giữa chừng để đi vệ sinh. Nếu bạn phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để đi vệ sinh, nó sẽ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn. Tốt nhất là tránh uống nước và đồ uống khác từ 60 đến 90 phút trước khi đi ngủ.

Thực phẩm lên men

5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tyramine - một loại axit amin có trong thực phẩm lên men, gây kích thích não bộ và khiến bạn khó ngủ vào ban đêm. Phô mai, cá hun khói và thịt muối là một số trong số những thực phẩm này. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn nhẹ phô mai trước khi ngủ, hãy lựa chọn phô mai mozzarella.

Thực phẩm làm từ cà chua

5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các loại thực phẩm làm từ cà chua và các món ăn cay chứa một lượng lớn axit gây khó chịu như ợ chua nếu ăn vào ban đêm. Nếu không muốn trằn trọc trên giường suốt đêm khuya, tốt hơn hết bạn nên tránh những thực phẩm này trước giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng.

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải "kiêng kỵ" khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải "kiêng kỵ" khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu

Khi cơ thể có những hiện tượng lạ hoặc mắc phải căn bệnh ngoài ý muốn, hãy tránh những thực phẩm sau để việc điều trị đạt hiệu quả cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày thực phẩm gây mất ngủ thói quen ăn uống

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?