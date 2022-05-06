5 loại thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ nếu bạn không muốn bị làm phiền

Dựa trên lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Shelley Redmond, trang báo mạng 'Sức khỏe phụ nữ' của Mỹ đã đưa ra một số thực phẩm cản trở giấc ngủ ngon của chúng ta.

Dù không mất ngủ nhưng đôi khi bạn cũng không thể chợp mắt được và cứ nằm trằn trọc trên giường đến tận khuya, thậm chí tờ mờ sáng. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra thực phẩm bạn đã ăn trong bữa tối để tìm ra manh mối cho chứng mất ngủ bằng cách kiểm tra xem bạn có ăn loại thực phẩm nào gây rối loạn giấc ngủ hay không.

Hầu hết mọi người đều biết rằng tiêu thụ caffeine trước khi ngủ sẽ khiến chúng ta khó ngủ. Tuy nhiên, không chỉ có cà phê và soda là những thức uống duy nhất có chứa caffeine.

Ngay cả các loại thuốc không kê đơn và một số loại trà cũng chứa caffeine. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, hãy uống loại nước đã khử caffeine. Cũng cần kiểm tra hàm lượng caffeine trong các loại thuốc bạn đang dùng trước khi đi ngủ khoảng 8 tiếng.

Rượu

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Người ta thường nghĩ rằng uống một ly rượu trước khi ngủ sẽ giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng uống rượu có thể khiến bạn thức giấc thường xuyên hơn vào ban đêm.

Uống rượu có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng tạm thời giúp rút ngắn giấc ngủ REM (khoảng thời gian nhãn cầu chuyển động nhanh trong giai đoạn ngủ). Nếu bạn không muốn làm phiền đến giấc ngủ của mình, chỉ nên uống một ly rượu tầm một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ.

Uống nước quá nhiều trước khi ngủ

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Nước rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, góp phần trong quá trình giảm cân và cải thiện làn da. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, bạn sẽ phải thức dậy giữa chừng để đi vệ sinh. Nếu bạn phải thức dậy lúc 2 giờ sáng để đi vệ sinh, nó sẽ làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn. Tốt nhất là tránh uống nước và đồ uống khác từ 60 đến 90 phút trước khi đi ngủ.

Thực phẩm lên men

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Tyramine - một loại axit amin có trong thực phẩm lên men, gây kích thích não bộ và khiến bạn khó ngủ vào ban đêm. Phô mai, cá hun khói và thịt muối là một số trong số những thực phẩm này. Vì vậy, nếu bạn muốn ăn nhẹ phô mai trước khi ngủ, hãy lựa chọn phô mai mozzarella.

Thực phẩm làm từ cà chua

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Các loại thực phẩm làm từ cà chua và các món ăn cay chứa một lượng lớn axit gây khó chịu như ợ chua nếu ăn vào ban đêm. Nếu không muốn trằn trọc trên giường suốt đêm khuya, tốt hơn hết bạn nên tránh những thực phẩm này trước giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng.