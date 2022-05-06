Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải "kiêng kỵ" khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu

Sống khỏe 06/05/2022 11:10

Khi cơ thể có những hiện tượng lạ hoặc mắc phải căn bệnh ngoài ý muốn, hãy tránh những thực phẩm sau để việc điều trị đạt hiệu quả cao.

Nếu bạn có bất kỳ một triệu chứng khác thường hay một căn bệnh cụ thể trong cơ thể của mình, điều trị sớm luôn là giải pháp tốt nhất nhưng cũng nên cân nhắc việc ăn uống vì cũng có thể nguyên nhân xuất phát từ thực phẩm hấp thụ. Hãy cùng nhau tìm hiểu qua những loại thực phẩm sau để tránh gây trầm trọng hơn cho sức khỏe.

Cà phê và nước tăng lực

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải 'kiêng kỵ' khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nếu bạn khó cầm nước tiểu hoặc bàng quang hoạt động quá mức, bạn nên tránh uống cà phê hoặc nước tăng lực. Điều này là do caffeine trong cà phê và nước tăng lực làm trầm trọng thêm các triệu chứng bàng quang hoạt động quá mức. Có một bài báo trên Tạp chí Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ cho biết mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về tổng lượng nước tiểu so với trước khi tiêm thuốc, nhưng những chú chuột được thí nghiệm tiêm caffeine quá nhiều có số lần đi tiểu tăng lên khoảng 60%.

Sô-cô-la

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải 'kiêng kỵ' khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nếu bạn bị trào ngược dạ dày, tốt hơn là không nên ăn sô-cô-la. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có thể xảy ra khi cơ thắt chặt dạ dày và thực quản (cơ vòng) trở nên lỏng lẻo và sô-cô-la có xu hướng nới lỏng áp lực cơ thắt thực quản dưới. Khi cơ vòng lỏng, thức ăn hoặc axit trong dạ dày đi qua, gây ra các triệu chứng như đầy hơi và ợ chua.

Bia

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải 'kiêng kỵ' khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Có những lời đồn thổi từ xưa cho rằng nếu bạn bị sỏi thận, hãy uống nhiều bia. Điều này là do nó làm tăng lượng nước tiểu. Nhưng uống nước trắng sẽ tốt hơn là uống bia. Tùy thuộc vào loại bệnh sỏi niệu, thậm chí nếu uống bia có thể gây ảnh hưởng xấu. Ví dụ, mắc bệnh sỏi axit uric chứ không phải là sỏi canxi, uống bia sẽ làm tăng nồng độ axit uric trong máu, có thể dẫn đến sỏi axit uric nhiều hơn.

Nước ép rau lá xanh

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải 'kiêng kỵ' khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn là bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin, bạn không nên uống nước từ các loại rau lá xanh thường xuyên. Nước ép rau lá xanh được làm từ các loại rau xanh giàu vitamin K, chẳng hạn như rau bina và bắp cải. Vitamin K là một loại vitamin cần thiết cho quá trình cầm máu và đông máu, vì vậy dùng chung với warfarin sẽ làm giảm hiệu quả của nó.

Rượu / Phô mai

Mỗi loại thực phẩm có lợi ích khác nhau, nhưng phải 'kiêng kỵ' khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng xấu - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Những người hay bị đau nửa đầu nên tránh thực phẩm có chứa nhiều 'tyramine' (một loại axit amin). Tiêu thụ quá nhiều tyramine có thể gây ra các triệu chứng đau đầu do co thắt mạch máu. Tyramine được tạo ra nhiều trong quá trình lên men thực phẩm và có nhiều trong rượu vang và phô mai.

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