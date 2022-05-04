5 nguyên nhân bất ngờ cho biết cơ thể của chúng ta có mùi "kì lạ"

Mùi cơ thể tuỳ cơ địa sẽ có mức độ mùi khác nhau nhưng không phải ai cũng phát hiện và biết được tại sao bản thân mình lại toát ra những mùi "khó chịu" như vậy.

Bất cứ ai cũng đều có mùi cơ thể, chỉ khác nhau về mức độ mùi. Vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt da tạo ra mùi do mồ hôi, tế bào da chết và bụi bẩn kết tụ. Những lý do sau sẽ lý giải tại sao cơ thể có mùi, đã được một tờ báo y tế Mỹ chia sẻ với tựa đề là 'Eat This Not That'. Viêm tai ngoài: Là hiện tượng nhiễm trùng da ở phần ống tai, tương tự với hiện tượng xuất hiện và phát triển thành nấm trong tai gây ra mùi hôi khó chịu. Nếu có nhiều ráy tai hơn bình thường và có mùi hôi, bạn nên nghi ngờ bản thân đang bị nấm phần tai. Nếu tai bị chảy mủ do viêm nhiễm, nó sẽ trở thành môi trường ẩm ướt lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Để ngăn ngừa tình trạng viêm tai ngoài, hãy lau khô tai bằng máy sấy tóc sau khi tắm hoặc bông tăm mềm để tránh gây đau. Tránh các hành động kích thích ống tai như lấy ráy tai. Tránh sử dụng tai nghe trong thời gian dài vì đeo tai nghe lâu sẽ hình thành và tích tụ nhiều ráy tai hơn.

Ảnh minh họa Nhiễm trùng đường tiết niệu: phổ biến hơn ở chị em phụ nữ. Khi khuẩn E. coli phát triển trong đường tiết niệu, nó sẽ phân hủy nước tiểu để tạo ra amoniac, làm tăng mùi hôi. Uống nhiều nước có thể giúp loại bỏ vi khuẩn ra khỏi cơ thể, giảm bớt mùi hôi. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc kĩ càng và cẩn thận, ngược lại nó có thể gây hại cho thận. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên đến bệnh viện điều trị nếu bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Ảnh minh họa Căng thẳng: Nếu bạn căng thẳng hoặc làm việc quá sức, cơ thể sẽ tiết nhiều mồ hôi hơn và mùi hôi cơ thể do mồ hôi có thể trở nên nặng hơn. Đặc biệt khi căng thẳng, mồ hôi được tiết ra bởi các tuyến apocrine và chứa rất nhiều chất béo, thường được gọi là 'bã nhờn'. Vi khuẩn trên bề mặt da tạo ra mùi hôi khi chúng phân hủy chất béo. Bạn có thể khử mùi cơ thể bằng cách để tâm lý thoải mái, ở nơi thoáng mát dễ chịu để da luôn khô thoáng, không bị bí bách và thỉnh thoảng hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng.

Ảnh minh họa Quần áo: Tốt hơn là mặc quần áo bằng chất liệu thoáng khí như cotton (sợi bông), lụa hoặc len mỏng. Khi bạn đổ mồ hôi, những loại quần áo này sẽ giúp làm bay hơi mồ hôi nhanh chóng để ngăn mùi và tránh để lại mùi. Đối với trang phục thể thao, nên mặc chất liệu nhanh khô và thấm hút mồ hôi tốt. Nếu bạn có nhiều lông nách, tẩy lông bằng cách triệt hoặc wax để giúp khử mùi cơ thể, tránh sử dụng cách cạo không an toàn hoặc dùng nhíp. Ảnh minh họa Caffeine: Cà phê, sô-cô-la, nước có ga,...là những thực phẩm chứa nhiều caffeine. Nếu bạn hấp thụ quá nhiều caffeine, tuyến mồ hôi sẽ tăng tiết mồ hôi. Ngoài ra, mồ hôi do ăn thức ăn giàu đạm và béo như thịt và thức ăn nhanh, khi bị phân hủy sẽ tạo ra mùi khó chịu. Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu lưu huỳnh như tỏi, hành tây,…có thể khiến mùi cơ thể trở nên nặng hơn. Ảnh minh họa

"Bóc trần" sự thật và những quan niệm sai lầm về việc lựa chọn ăn chay tốt cho sức khoẻ Ăn chay tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, nhưng nếu ăn không đúng cách thì cũng gây ra một số ảnh hưởng xấu không ngờ tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-nguyen-nhan-bat-ngo-cho-biet-co-the-cua-chung-ta-co-mui-ki-la-466262.html