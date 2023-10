5 nguyên nhân bất ngờ cho biết cơ thể của chúng ta có mùi "kì lạ"

Bất cứ ai cũng đều có mùi cơ thể, chỉ khác nhau về mức độ mùi. Vi khuẩn và nấm mốc trên bề mặt da tạo ra mùi do mồ hôi, tế bào da chết và bụi bẩn kết tụ. Những lý do sau sẽ lý giải tại sao cơ thể có mùi, đã được một tờ báo y tế Mỹ chia sẻ với tựa đề là 'Eat This Not That'.

Viêm tai ngoài: Là hiện tượng nhiễm trùng da ở phần ống tai, tương tự với hiện tượng xuất hiện và phát triển thành nấm trong tai gây ra mùi hôi khó chịu. Nếu có nhiều ráy tai hơn bình thường và có mùi hôi, bạn nên nghi ngờ bản thân đang bị nấm phần tai. Nếu tai bị chảy mủ do viêm nhiễm, nó sẽ trở thành môi trường ẩm ướt lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Để ngăn ngừa tình trạng viêm tai ngoài, hãy lau khô tai bằng máy sấy tóc sau khi tắm hoặc bông tăm mềm để tránh gây đau. Tránh các hành động kích thích ống tai như lấy ráy tai. Tránh sử dụng tai nghe trong thời gian dài vì đeo tai nghe lâu sẽ hình thành và tích tụ nhiều ráy tai hơn.