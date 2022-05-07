Tại sao bạn không nên bỏ bữa sáng?

Dinh dưỡng 07/05/2022 10:14

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố đằng sau tầm quan trọng của nó. Lý do chính mà hầu hết mọi người bỏ bữa sáng là do lịch trình dày đặc của họ. Đó có thể là con cái, giao thông hoặc bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến việc ăn sáng. Hãy đi sâu vào bài viết mà không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào.

Chúng tôi luôn thấy mọi chuyên gia sức khỏe khuyên chúng ta không nên bỏ bữa ăn này trong ngày. Không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, bữa sáng sẽ là yếu tố chính giúp cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ. Bữa sáng cũng được coi là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cũng giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bất kỳ bệnh tim nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố đằng sau tầm quan trọng của nó. Lý do chính mà hầu hết mọi người bỏ bữa sáng là do lịch trình dày đặc của họ. Đó có thể là con cái, giao thông hoặc bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến việc ăn sáng. Hãy đi sâu vào bài viết mà không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào.

Tại sao bạn không nên bỏ bữa sáng? - Ảnh 1
Tại sao bạn không nên bỏ bữa sáng?

Tăng cường trí nhớ

Khi chúng ta thức dậy, có những trường hợp chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ thời gian rảnh nào và đi thẳng vào công việc. Một số nghiên cứu nghiêm túc cho thấy sự cải thiện đáng kể về trí nhớ đối với những người ăn sáng thường xuyên. Bữa sáng sẽ cung cấp cho bạn những thành phần mà cơ thể cần, giúp cải thiện đáng kể trí nhớ ngắn hạn và không gian.

Giảm viêm toàn thân

Nó sẽ gây ra một lượng căng thẳng lớn cho cơ thể khi bạn bỏ bữa ăn đầu tiên sau khi thức dậy sau một giấc ngủ dài. Một khi bạn tạo thói quen này, cơ thể sẽ bỏ qua một số bệnh mãn tính hoặc căng thẳng và viêm nhiễm. Nó sẽ làm giảm các triệu chứng như cứng khớp, ốm cúm như ớn lạnh và sốt, sưng khớp, v.v. Bạn có thể bổ sung các món như táo, cà chua, rau bina, v.v. Ngoài ra, bạn có thể ăn sữa chua cho một bữa sáng nhẹ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Có một sự gia tăng về số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim mà chúng tôi đã thấy về số lượng người. Một khi bạn ăn sáng theo thói quen, nó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim rất cao. Những người bỏ bữa sáng sẽ mắc các bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao / thấp, ... Điều duy nhất bạn cần chú trọng là không nên ăn đồ có đường trong bữa ăn sáng này. Nó sẽ đảm bảo bạn khỏi nguy cơ mắc các bệnh tim trong thời gian dài hơn.

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Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một loạt các bữa ăn cân bằng và lành mạnh

Một lý do khác khiến bạn phải ăn sáng lành mạnh là nó sẽ giúp bạn có một ngày năng động hơn nhiều. Một nghiên cứu chỉ ra rằng một bữa sáng thích hợp cũng có nghĩa là một bữa trưa và bữa tối ngon. Nó cũng sẽ cho phép bạn duy trì hoạt động và chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng công cụ theo dõi calo trên điện thoại thông minh để cho phép bạn ăn một lượng thức ăn có kiểm soát. Đây là một vài yếu tố bạn sẽ thấy khá có lợi khi bạn đưa bữa sáng vào thói quen của mình. Bạn có thể hiểu tầm quan trọng của nó vì cơ thể sẽ chỉ bắt đầu nạp glucose sau bữa ăn sáng. Ngoài ra, bữa sáng bạn sẽ tiêu thụ nên mang theo protein tốt, ngũ cốc nguyên hạt, một lượng tối thiểu chất béo từ sữa và nhiều trái cây tươi. Về lâu dài, bữa sáng cân bằng cũng sẽ giúp bạn lựa chọn thực phẩm tốt hơn nhiều.

Bữa ăn ngon nhất vào buổi sáng là gì?

Bữa ăn ngon nhất vào buổi sáng là gì?

Bữa sáng bổ dưỡng bao gồm các món cung cấp năng lượng cho bạn và khiến bạn cảm thấy hài lòng, điều này có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày. Tìm hiểu về những điều tuyệt vời nhất để tiêu thụ thứ đầu tiên vào buổi sáng trong bài viết này.

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