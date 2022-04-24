5 món ăn mà người thành công thường ăn

Vậy thì, những người thành công hiện nay thường thưởng thức những món ăn gì và chăm sóc sức khỏe của họra sao? Yahoo Health của Mỹ giới thiệu thói quen ăn uống của những người thành đạt. Cần lưu ý rằng bản thân thực phẩm lành mạnh không phải là yếu tố quyết định cho sự thành công trong xã hội, nhưng ít nhất có thể trở thành nền tảng.

Để vươn lên vị trí có uy tín và quyền lục trong xã hội, bạn cần phải học tập đều đặn để có thể trở thành chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Cũng cần nhiều trải nghiệm đa dạng để có thể tư duy bao quát và phát triển. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo thể lực. Như người ta nói rằng 'những suy nghĩ lành mạnh đến từ một cơ thể khỏe mạnh', sức khỏe là một phần không thể bị bỏ qua.

Kelly Choi, một phát thanh viên nổi tiếng người Mỹ gốc Hàn nói rằng cô thích ăn trứng như một món ăn tốt cho sức khỏe . Khi ăn sáng ở nhà, cô thường làm làm trứng bác với phô mai cheddar, rau mùi và thêm một tách trà đen để có một bữa sáng lành mạnh.

Emma Watson, nữ chính của bộ phim Harry Potter nói rằng cô bắt đầu bữa sáng của mình bằng cách ăn một quả trứng. Lòng đỏ trứng chứa choline, một loại phức hợp vitamin B, giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện tâm trạng, giúp cuộc sống năng động hơn suốt cả ngày.

Sô cô la

Ảnh minh họa: Internet

Người mẫu Melissa Milne rất tỉ mỉ khi ăn vặt với món ăn chứa chất béo lành mạnh, chất xơ và protein. Và cô có xu hướng ăn những món ăn nhẹ lành mạnh như thế này 2-3 lần một ngày. Một trong những món ăn nhẹ của cô ấy là sô cô la đen.

Ca cao là nguyên liệu thô cho sô cô la và đã được chứng minh giúp làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ đau tim. Nó cũng cải thiện sự tập trung bằng cách tăng lưu lượng máu lên não. Hai đến ba miếng sô cô la đen mỗi ngày có thể cung cấp những lợi ích sức khỏe này mà không làm tăng cân.

Sinh tố

Weathercaster Al Locker thức dậy lúc 7:30 mỗi sáng và uống một ly sinh tố bổ sung protein. Nó là sự pha trộn của bột protein, bột chất xơ, sữa hạnh nhân, quả mọng đông lạnh và một chút gừng. Một ly sinh tố có thể chứa nhiều chất dinh dưỡng cùng một lúc và công thức của nó cũng đơn giản rất thích hợp cho một bữa sáng lành mạnh.

Diêm mạch

Diêm mạch là một loại ngũ cốc giàu chất xơ và là món ăn khoái khẩu của huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Mark Ramgowski. Diêm mạch chứa protein, axit amin thiết yếu, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, sắt và các chất dinh dưỡng khác nhau giúp cải thiện chức năng não, vì vậy chúng có lợi cho việc quản lý cân nặng và tăng cường sức khỏe.

Pizza ngũ cốc nguyên hạt

Ảnh minh họa: Internet

Michelle Obama, phu nhân của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama rất thích ăn pizza làm từ bánh mì ngũ cốc với phô mai và rau cho bữa trưa. Hương vị của rau, phô mai và nước sốt cà chua kết hợp với nhau tạo ra một món ăn ngon miệng.

Vỏ bánh pizza bình thường chứa carbs đơn làm suy giảm trí nhớ, trong khi ngũ cốc nguyên hạt thì ngược lại, giúp bạn tỉnh táo suốt cả ngày. Thêm rau vào đây là một lựa chọn thông minh.

(Theo Kormedi)