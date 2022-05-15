Da mụn không còn là nỗi sợ với chị em nếu áp dụng 5 thực phẩm dinh dưỡng có sẵn trong tủ lạnh mỗi nhà

Dinh dưỡng 15/05/2022 11:17

Áp dụng chế độ ăn lành mạnh giúp ngăn ngừa, điều trị mụn trứng cá và làm cho da đẹp hơn.

Nghệ

Là một thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da, nghệ đã được yêu thích vì thành phần curcumin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Những phẩm chất này nhắm vào các lỗ chân lông và làm dịu da. Còn được biết đến với tác dụng giảm sẹo, đây có thể là người bạn tốt nhất của làn da bạn.

Da mụn không còn là nỗi sợ với chị em nếu áp dụng 5 thực phẩm dinh dưỡng có sẵn trong tủ lạnh mỗi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Nước chanh tươi là thực phẩm làm giảm mụn hoạt động như một chất làm se tự nhiên. Giúp làm căng da chảy xệ và làm mờ vết thâm do mụn.

Tuy nhiên, bạn không nên thoa trực tiếp nước chanh lên da. Nước chanh có tính axit quá cao và có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da của bạn, khiến sạm đi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Củ dền

Củ dền rất giàu vitamin A, E và các khoáng chất quan trọng như kali, natri, canxi, magiê. Đây là những vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe làn da. Củ dền cũng được coi là một chất giải độc giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể, từ đó giảm mụn trứng cá.

Sữu chua

Một đường ruột khỏe mạnh là chìa khóa cho một làn da khỏe mạnh. Hãy thử bổ sung các loại thực phẩm chứa probiotic như sữa chua, dưa cải muối…

Da mụn không còn là nỗi sợ với chị em nếu áp dụng 5 thực phẩm dinh dưỡng có sẵn trong tủ lạnh mỗi nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các vi khuẩn sống có trong các sản phẩm probiotic đã được lên men rất cần thiết cho đường ruột. Ruột sạch sẽ đảm bảo mang lại làn da sạch sẽ.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước hỗ trợ quá trình thải độc ra khỏi cơ thể, đồng thời tham gia vào công đoạn phân giải các dưỡng chất trong cơ thể. Một lượng nước phù hợp mỗi ngày không chỉ giữ cho da luôn đủ độ ẩm và đàn hồi. Bên cạnh đó còn giải nhiệt cơ thể, giúp ngăn chặn quá trình hình thành mụn dưới da.

Trằn trọc, mất ngủ, nên ăn uống thế nào để có GIẤC NGỦ VÀNG ?

Trằn trọc, mất ngủ, nên ăn uống thế nào để có GIẤC NGỦ VÀNG ?

Giấc ngủ giúp phục hồi các chức năng hoạt động của não bộ. Điều này có nghĩa là khi bạn ngủ đủ giấc, trí não của bạn sẽ hoạt động khỏe mạnh. Ngược lại, nếu bạn bị thiếu ngủ, não bộ sẽ trở nên trì trệ và có năng suất làm việc kém.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm sạch thực phẩm dinh dưỡng thực phẩm tốt cho da

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 58 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này