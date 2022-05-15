Da mụn không còn là nỗi sợ với chị em nếu áp dụng 5 thực phẩm dinh dưỡng có sẵn trong tủ lạnh mỗi nhà

Áp dụng chế độ ăn lành mạnh giúp ngăn ngừa, điều trị mụn trứng cá và làm cho da đẹp hơn.

Nghệ

Là một thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da, nghệ đã được yêu thích vì thành phần curcumin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Những phẩm chất này nhắm vào các lỗ chân lông và làm dịu da. Còn được biết đến với tác dụng giảm sẹo, đây có thể là người bạn tốt nhất của làn da bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Nước chanh tươi là thực phẩm làm giảm mụn hoạt động như một chất làm se tự nhiên. Giúp làm căng da chảy xệ và làm mờ vết thâm do mụn.

Tuy nhiên, bạn không nên thoa trực tiếp nước chanh lên da. Nước chanh có tính axit quá cao và có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ da của bạn, khiến sạm đi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Củ dền

Củ dền rất giàu vitamin A, E và các khoáng chất quan trọng như kali, natri, canxi, magiê. Đây là những vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe làn da. Củ dền cũng được coi là một chất giải độc giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể, từ đó giảm mụn trứng cá.

Sữu chua

Một đường ruột khỏe mạnh là chìa khóa cho một làn da khỏe mạnh. Hãy thử bổ sung các loại thực phẩm chứa probiotic như sữa chua, dưa cải muối…

Ảnh minh họa: Internet

Các vi khuẩn sống có trong các sản phẩm probiotic đã được lên men rất cần thiết cho đường ruột. Ruột sạch sẽ đảm bảo mang lại làn da sạch sẽ.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước hỗ trợ quá trình thải độc ra khỏi cơ thể, đồng thời tham gia vào công đoạn phân giải các dưỡng chất trong cơ thể. Một lượng nước phù hợp mỗi ngày không chỉ giữ cho da luôn đủ độ ẩm và đàn hồi. Bên cạnh đó còn giải nhiệt cơ thể, giúp ngăn chặn quá trình hình thành mụn dưới da.

Trằn trọc, mất ngủ, nên ăn uống thế nào để có GIẤC NGỦ VÀNG ? Giấc ngủ giúp phục hồi các chức năng hoạt động của não bộ. Điều này có nghĩa là khi bạn ngủ đủ giấc, trí não của bạn sẽ hoạt động khỏe mạnh. Ngược lại, nếu bạn bị thiếu ngủ, não bộ sẽ trở nên trì trệ và có năng suất làm việc kém.

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