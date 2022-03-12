Ăn đêm sẽ không mập nếu bạn lựa chọn đúng CHÂN ÁI của cuộc đời, ăn những thứ này, không sợ béo mà còn GIẢM CÂN

Hơn thế nữa, vitamin E sẽ giúp bạn cắt giảm lượng mỡ bụng gây hại cho cơ thể. Trên thực tế, nhờ vào loại thực phẩm này, bạn có thể thả ga làm những việc mình muốn mà không sợ dư thừa cân hay gặp vấn đề về sức khỏe .

Hạnh nhân là một trong những món ăn khuya không mập bởi chứa hàm lượng protein, chất xơ, chất béo không bão hòa giúp giảm cơn thèm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, hạt hạnh nhân với tinh dầu tự nhiên và chất xơ giúp hoạt động của hệ tiêu hóa được cải thiện đáng kể.

Nhanh gọn lẹ đã có món ăn khoả lấp sự cồn cào của chiếc bụng thì còn gì tiện lợi bằng bạn nhỉ! Đêm xem bóng đá luộc thêm vài quả trứng nhâm nhi thì đảm bảo năng lượng dồi dào "cháy" với trận đấu luôn!

Trứng không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, khi luộc lên nó còn là món ăn vặt nhẹ khiến bạn cảm thấy nhanh no và chắc dạ.

Hạt dẻ rang

Hạt dẻ rang có vị ngọt bùi, beo béo, là món ăn ưa thích của nhiều tín đồ ăn vặt. Chúng còn là nguồn cung cấp năng lượng rất lớn bởi có chứa rất nhiều tinh bột.

Làm một chút hạt dẻ rang thơm lừng vào ban đêm là một cách lí tưởng vừa tiết kiệm thời gian vừa phần nào cứu rỗi chiếc bụng đói mà vẫn đảm bảo sức khoẻ cho mình.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng… là những món ăn khuya không mập mà bạn có thể sử dụng cho các bữa ăn phụ vào ban đêm.

Không chỉ chứa một lượng chất béo bão hòa và giàu chất xơ giúp cơ thể nhanh chóng giảm đói, các loại hạt này còn có nhiều khoáng chất và vitamin để giúp bạn làm đẹp da, ngăn ngừa béo phì, hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

Rong biển

Trong rong biển có chứa chất Alginate có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, nhờ đó sẽ khiến bạn no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn vặt lúc đêm muộn.

Đặc biệt, sự dồi dào chất xơ trong rong biển có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất béo vào cơ thể nhiều hơn 75% so với các loại rau xanh khác. Do đó, món ăn này sẽ thực sự rất tốt cho những người ăn đêm mà không sợ bị béo.

Bỏng ngô

Tuy là một loại thức ăn nhanh nhưng bỏng ngô hoàn toàn không khiến bạn bị béo nếu ăn vào bữa khuya. Nhưng chỉ có bỏng ngô nguyên chất mới có tác dụng này. Bạn tuyệt đối không nên dùng bắp rang bơ thay bỏng ngô vì lượng đường, bơ trong đó sẽ phản tác dụng giảm cân như mong muốn.

Đồ ăn chay

Vào mỗi bữa đêm, đồ ăn chay sẽ có lợi cho cơ thể hơn các thực phẩm thông thường vì chứa chỉ số đường huyết thấp. Bên cạnh đó, trong các đồ ăn chay là rau xanh và hoa quả tươi chứa rất ít năng lượng nên rất tốt để giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng về đêm mà không gây tích mỡ.

Một số món chay bạn nên tiêu thụ nếu muốn hết đói vào đêm khuya như cà rốt, cần tây, salad trộn…