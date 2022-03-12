Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy!

Làm cánh gà xốt trứng muối cho trẻ ăn cơm hay ăn vặt đều thích mê
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- Mực ngâm mắm nhĩ giòn sần sật tươi ngon - Cay xuýt xoa nhưng dễ 'nghiền'!
CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI
Nguyên liệu:
- 10 cái cánh gà
- 2 quả trứng gà
- 50gr bơ
- 60gr trứng muối
- 30gr hành tím, tỏi
- 15 lá chanh
- Bột mì
Cách làm:
- Cánh gà rửa sạch để ráo nước, dùng giấy thấm khô
- Trứng gà, hột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.
- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột. Nếu thích bột dày hơn thì nhúng trứng rồi lăn bột thêm 1 lần nữa
- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn chi dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Sau đó vớt ra để ráo dầu.
- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.
- Cho hành tỏi băm nhỏ vào pho thơm cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.
- Cho tiếp trứng muối vào trộn đều rồi
- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gấp ra để ráo dầu và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado