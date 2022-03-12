Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy!

Món ngon mỗi ngày 12/03/2022 11:24

Làm cánh gà xốt trứng muối cho trẻ ăn cơm hay ăn vặt đều thích mê

CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI

Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 cái cánh gà 
  • 2 quả trứng gà
  • 50gr bơ 
  • 60gr trứng muối 
  • 30gr hành tím, tỏi 
  • 15 lá chanh 
  • Bột mì
Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cánh gà rửa sạch để ráo nước, dùng giấy thấm khô

- Trứng gà, hột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.

- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột. Nếu thích bột dày hơn thì nhúng trứng rồi lăn bột thêm 1 lần nữa 

- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn chi dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Sau đó vớt ra để ráo dầu.

- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.

- Cho hành tỏi băm nhỏ vào pho thơm cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.

- Cho tiếp trứng muối vào trộn đều rồi

- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gấp ra để ráo dầu và thưởng thức

 

Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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