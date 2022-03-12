Khao trẻ con một chầu cánh gà chiên xốt trứng muối béo ngậy!

Làm cánh gà xốt trứng muối cho trẻ ăn cơm hay ăn vặt đều thích mê

CÁNH GÀ CHIÊN TRỨNG MUỐI

Nguyên liệu:

10 cái cánh gà

2 quả trứng gà

50gr bơ

60gr trứng muối

30gr hành tím, tỏi

15 lá chanh

Bột mì

Cách làm:



- Cánh gà rửa sạch để ráo nước, dùng giấy thấm khô

- Trứng gà, hột nêm, cho ra tô đánh tan. Cho cánh gà đã lau khô vào trộn đều áo 1 lớp trứng.

- Nhúng cánh gà vào bột áo 1 lớp bột. Nếu thích bột dày hơn thì nhúng trứng rồi lăn bột thêm 1 lần nữa

- Cho dầu vào chảo bật lửa lớn chi dầu nóng rồi hạ lửa nhỏ nhất cho cánh gà vào chiên vàng đều. Sau đó vớt ra để ráo dầu.

- Cho bơ vào chảo bật lửa trung bình nấu bơ tan chảy.

- Cho hành tỏi băm nhỏ vào pho thơm cho tiếp lá chanh vào chiên vàng thơm.

- Cho tiếp trứng muối vào trộn đều rồi

- Cho cánh gà vào trộn để trứng muối bám đều vào cách gà tắt bếp gấp ra để ráo dầu và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khao-tre-con-mot-chau-canh-ga-chien-xot-trung-muoi-beo-ngay-455036.html