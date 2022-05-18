Các loại thực phẩm tưởng là tốt nhưng các nhà dinh dưỡng lại 'lắc đầu' vì chứa nhiều phụ gia gây hại cho sức khỏe

Bánh mì là thực phẩm phổ biến khắp thế giới, được làm từ bột ngũ cốc trộn với nước rồi đem nướng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu một số loại bánh mì đóng gói thương mại thường sử dụng hương liệu phụ gia, chất tạo ngọt và nhiều hóa phẩm khác để thay đổi hương vị, kết cấu và dễ bảo quản.

Các loại đậu rất tốt cho cơ thể chúng ta vì có nhiều chất xơ và là nguồn protein thực vật tuyệt vời. Thế nhưng đậu đóng hộp thì không. Loại thức ăn này chứa rất nhiều đường, natri và các chất phụ gia. Để tránh lượng calo không lành mạnh và đảm bảo sức khỏe, bạn hãy tự mua đậu và chế biến.

Kẹo dẻo

Nếu là một người mẹ, chắc chắn bạn từng đau đầu để tìm được một món ăn vặt lành mạnh mà lại hợp khẩu vị cho con. Và kẹo dẻo trái cây nghe có vẻ khá tốt bởi dường như chúng được sản xuất từ các loại hoa quả. Nhưng không, sự thật là trong loại kẹo này chẳng có chút vitamin nào từ hoa quả mà chủ yếu là siro hóa học, gelatin, bột bắp và các hương liệu nhân tạo chẳng hề tốt cho sức khỏe.



Bên cạnh đó, kẹo dẻo cũng chứa rất nhiều đường khiến cơ thể dung nạp nhiều glucose dẫn đến các bệnh như tiểu đường, tim mạch.

Lời khuyên tốt nhất là cha mẹ nên cho bé tiêu thụ nhiều trái cây tươi, salad hơn là ăn những loại kẹo dẻo chẳng hề bổ dưỡng. Những thực phẩm này không chỉ giàu vitamin, khoáng chất mà còn nhiều chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hữu hiệu.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt thường có nhiều chất xơ hơn các loại bột ngũ cốc khác, nhưng nó cũng chứa nhiều đường, khiến cơ thể trở nên béo phì và nhanh lão hóa.

Thịt bò khô

Đây là món ăn nhẹ khoái khẩu của nhiều người, vừa đồng thời là nguồn cung cấp protein tốt cho sức khỏe. Thế nhưng thịt bò khô lại chứa nhiều natri để bảo quản thịt. Khi ăn vào, lượng natri gia tăng có thể khiến cơ thể bạn trong tình trạng giữ nước và đầy hơi.

Nếu bạn nghĩ rằng chiếc bánh gạo chỉ chứa tinh bột từ gạo thì bạn đã lầm. Lượng đường và muối trong một chiếc bánh gạo có thể còn nhiều hơn lượng gạo tạo nên chiếc bánh.