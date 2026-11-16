Nhìn tờ hóa đơn cuối tháng với con số khác thường, vợ ngỡ ngàng hiểu ra lý do chồng dạo này luôn tắm cả tiếng mới ra

Tâm sự 16/11/2026 16:00

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi và Liêm lấy nhau đã 9 năm. Quả thật, cuộc sống hôn nhân vất vả hơn thời còn yêu nhau. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình tinh thần lạc quan. Liêm dù không thường xuyên giúp đỡ vợ việc nhà, thấu hiểu vợ nhưng anh giỏi kiếm tiền. Anh cũng hay la cà đi chơi với bạn bè, thường cầm điện thoại khi ở bên vợ.

Tôi và Liêm nhiều lần cãi nhau vì anh ham chơi, bỏ bê vợ con. Nhưng chồng tôi luôn tìm lý do biện hộ cho mình. Anh nói anh dù ham vui nhưng chẳng tốn kém bao nhiêu, cũng chỉ đá bóng, chơi game. Anh đưa tiền cho tôi hàng tháng, tôi muốn tiêu thế nào cũng được. Anh còn than thở đi làm đã mệt rồi, không muốn về nhà còn phải làm việc nhà.

Ban đầu nghe chồng nói thế tôi thấy khó chịu lắm nhưng dần dà cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao tôi có người chồng như Liêm cũng đã may mắn hơn nhiều. Thấy bản thân làm việc nhà một mình cực nhọc, tôi liền thuê người giúp việc.

Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Nhìn tờ hóa đơn cuối tháng với con số khác thường, vợ ngỡ ngàng hiểu ra lý do chồng dạo này luôn tắm cả tiếng mới ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy lạ thì hỏi chồng, anh lại khó chịu nói tôi tò mò chuyện không đâu. Đến cuối tháng khi nhận hóa đơn, tôi sững người bất ngờ. Số tiền gấp rưỡi tháng vừa rồi. Vậy có nghĩa là chồng tôi xả nước liên tục trong suốt 1 tiếng tắm. Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.

Tôi quyết định một tối đưa hai con về ngoại, còn mình ở nhà để ý lúc chồng đi tắm. Liêm về nhà rồi vào phòng tắm bắt đầu xả nước. Tôi kê sát vào cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước không ngừng cùng tiếng nhạc từ điện thoại của chồng. Tôi cảm thấy chồng đang có gì đó che giấu mình. Tôi cố gắng kê sát tai thêm nữa thì nghe tiếng chồng trò chuyện với ai đó.

Sau khi chồng ra khỏi phòng tắm, tôi đi vào kiểm tra một lượt xem có nhìn thấy gì khả nghi không. Tôi lục hết các tủ cũng không thấy gì. Đi đến bình chứa nước bồn cầu, tôi lật nắp lên. Trong đó có một chiếc hộp được chồng giấu trong một túi ni lông màu đen. Mở hộp ra tôi thấy một chiếc điện thoại.

Không một mình đoán già đón non nữa, tôi đem chiếc điện thoại đến trước mặt chồng, buộc anh phải mở lên cho tôi kiểm tra. Thấy không thể giấu được vợ, Liêm thú thật dạo này đang liên lạc với một cô gái mới quen trên mạng. Anh nói vì chuyện chăn gối của vợ chồng tôi quá nhạt nên anh mới giở thói trăng hoa. Nhưng anh cam đoan với tôi là chưa hề gặp cô gái kia, càng không có chuyện lên giường.

Dù vậy, tôi vẫn đau lòng, cảm giác bị chồng phản bội rất khó chịu. Tôi nhìn người phụ nữ kia xinh đẹp lại trẻ trung hơn mình, trong lòng đắng chát tủi thân. Vài ngày sau bình tĩnh lại, cả tôi và chồng nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu xem mối quan hệ của cả hai đang xảy ra chuyện gì.

Tuy sau đó vợ chồng tôi đã hòa hợp hơn nhưng chuyện chồng mơ tưởng người phụ nữ khác vẫn là cái gai trong lòng tôi, khó mà quên được.

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