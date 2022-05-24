Bạn đã biết được công dụng tuyệt vời của sữa chua Hy Lạp - thực phẩm DINH DƯỠNG đang làm mưa làm gió trên thị trường

Sữa chua Hy Lạp chính là một trong những bí quyết giảm cân của chị em phụ nữ. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng mức canxi thấp có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn ở người, gây tăng cân trong thời gian dài. Uống sữa chua thường xuyên cũng có thể tăng cường khả năng miễn dịch và chống viêm.

Có một nghiên cứu cho những người béo phì tiêu thụ ba khẩu phần sữa chua không béo mỗi ngày như một phần của chế độ ăn ít calo. Kết quả là họ đã giảm cân hơn 22% so với những người không ăn sữa chua. Sữa chua không chỉ giúp đốt cháy chất béo mà còn giúp duy trì khối lượng cơ nạc dễ dàng hơn.

Giống như sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp có thể chứa lợi khuẩn có thể có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa.

Những lợi khuẩn này cũng được gọi là probiotic, và chúng hoạt động bằng cách thay đổi sự cân bằng của vi khuẩn trong ruột.

Tỉ lệ vi khuẩn đường ruột cân bằng j[n có liên quan đến đường tiêu hóa được cải thiện, tăng cường chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, bao gồm béo phì.

Để xác minh rằng sữa chua Hy Lạp có chứa probiotic thì hãy chắc chắn là trên nhãn thực phẩm ghi là “chứa những chủng vi khuẩn sống và hoạt tính.”

Giảm nguy cơ mắc bênh tim mạch

Một lý do có liên quan đến khả năng hạn chế tăng cân của sữa chua. Khi bạn giảm cân, tim bạn không phải làm việc vất vả để bơm máu đi khắp cơ thể.

Những người ăn sữa chua Hy Lạp cho thấy sự trao đổi chất lành mạnh hơn (glucose và chất điện giải) và mức cholesterol cũng giảm đi đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cũng cho thấy một lượng sữa chua ăn vào cao hơn có thể điều chỉnh mức huyết áp, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện chức năng não

Các nghiên cứu cho thấy men vi sinh trong sữa chua có thể đẩy lùi chứng trầm cảm. Lượng lactobacillus (vi khuẩn probiotic) trong ruột ảnh hưởng đến nồng độ kynurenine trong máu, một chất chuyển hóa được biết là gây ra trầm cảm.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thành phần của vi khuẩn đường ruột có thể thay đổi cách thức hoạt động của não. Điều này có nghĩa là ăn sữa chua có thể giúp giảm căng thẳng và tăng cường năng lực tinh thần tổng thể của bạn.

Chống lại bệnh tiểu đường

Thực phẩm lên men như sữa chua Hy Lạp tăng cường sức khỏe đường ruột, giúp ngăn ngừa các bệnh như tiểu đường và béo phì.