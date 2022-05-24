Loại thực phẩm NÓI KHÔNG khi kết hợp với cà rốt, dùng chung chả khác nào RƯỚC HOẠ VÀO THÂN

Dinh dưỡng 24/05/2022 19:03

Cà rốt là một thực phẩm vô cùng dinh dưỡng cho sức khoẻ. Nhưng nếu kết hợp với các loại thực phẩm sau, chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

Cà tím

Các chất dinh dưỡng có trong cà rốt và cà tím nếu kết hợp với nhau sẽ tạo thành các chất khó tiêu, gây hại cho dạ dày. 

Củ cải

Loại thực phẩm NÓI KHÔNG khi kết hợp với cà rốt, dùng chung chả khác nào RƯỚC HOẠ VÀO THÂN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai loại thực phẩm này tốt cho sức khỏe nhưng khi chế biến chung lại gây hại. Cụ thể, trong củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.

Cà rốt đại kỵ với thủy, hải sản có vỏ

Các loại thủy hải sản có vỏ đặc biệt là tôm hay cua khi ăn kèm với cà rốt có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Điều đó là do trong vỏ các loài trên thường chứa 1 lượng lớn các asen hóa trị 5, khi kết hợp với vitamin C có nhiều trong cà rốt sẽ bị biến thành asen hóa trị 3. Đây là hoạt chất có tên gọi khác là thạch tín, chứa hàm lượng độc tố cực cao rất nguy hiểm.

Gan động vật

Trong gan động vật rất giàu các kim loại hàm lượng cao, đặc biệt là đồng và sắt, không thích hợp để nấu chung cà rốt. Bởi hàm lượng vitamin C trong cà rốt sẽ oxy hóa, làm mất hết chất dinh dưỡng.

Loại thực phẩm NÓI KHÔNG khi kết hợp với cà rốt, dùng chung chả khác nào RƯỚC HOẠ VÀO THÂN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể cà rốt lại rất giàu cellulose và axit oxalic, kết hợp với gan có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Giấm

Do cà rốt kỵ với axit nên khi chế biến cà rốt đừng thêm giấm. Lượng carotene trong cà rốt khi kết hợp với giấm chúng sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng mà carotene đem lại cho sức khỏe.

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