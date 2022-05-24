Thức ăn dành cho trẻ để phát triển não bộ mà các bà mẹ NÊN BỎ TÚI NGAY vì tương lao của bé

Sữa chua giữ cho màng tế bào não linh hoạt, giúp não truyền và nhận thông tin. Các vitamin B trong sữa chua cần thiết cho sự phát triển của các mô não và chất dẫn truyền thần kinh.

Bắp cải có chứa nhiều chất xơ, vitamin A, B, C, E, protein, canxi, sắt, magie, chất béo có lợi cho sự phát triển của não bộ. Đặc biệt trong bắp cải còn có omega-3 giúp tăng cường sự phát triển của thai nhi và sự phát triển trí tuệ của bé, giúp cho bé thông minh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đáp án đầu tiên cho câu hỏi ăn gì cho bé thông mình chính là bắp cải. Với bắp cải mẹ có thể chế biến cho bé thành các món như bắp cải luộc, bắp cải xào trứng, bắp cải hấp cuộn thịt… sẽ rất hấp dẫn các bé, kể cả với bé lười ăn rau.

Cá hồi

Những loại cá giàu chất béo như cá hồi là nguồn cung cấp acid béo omega - 3 DHA và EPA dồi dào. DHA và EPA là những chất cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Trên thực tế, nghiên cứu gần đây cho thấy những người có chế độ ăn giàu những loại chất béo này có suy nghĩ sắc bén hơn và đạt điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra kĩ năng tâm thần.

Bên cạnh cá hồi, cá ngừ cũng là loại cá chứa nhiều omega - 3. Tuy cá ngừ rất tốt cho sức khỏe, bởi các ngừ rất nạc, nhưng cũng vì cá ngừ quá nạc nên hàm lượng omega - 3 trong cá ngừ không được cao như của cá hồi.

Trứng

Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một nguồn giàu protein, và cũng chứa một lượng tốt của choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho các chức năng phù hợp và phát triển của não bộ. Thêm chúng vào bánh mì và xà lách để cho trẻ ăn.

Chocolate đen

Các hợp chất có trong chocolate đen như Flavonoids… giúp tăng cường trí nhớ, kéo dài sự tập trung, tăng tốc độ phản ứng, và tăng các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tăng dòng máu lưu thông đến não. Chocolate cũng chứa caffeine, một chất kích thích trí não với liều lượng thấp sẽ giúp tăng cường trí nhớ, tăng cảm xúc và sự tập trung. Ngoài ra, chocolate đen còn giúp kích thích cơ thể sản xuất endorphin, một chất giúp giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, trẻ chỉ nên dùng 2 – 3g chocolate đen/ngày.

Trên đây là những thực phẩm mà mẹ có thể lựa chọn để tăng cường trí thông minh cho trẻ. Tuy nhiên, để trẻ được hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ thực phẩm, mẹ cần có thực đơn khoa học và hợp lý. Tại Trung tâm Dinh dưỡng – Y học Vận động Nutrihome, quy trình khám và tư vấn dinh dưỡng được xây dựng khoa học từ việc thăm khám, xét nghiệm chẩn đoán, xây dựng khẩu phần đến lên thực đơn cá thể hóa và hướng dẫn lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn khoa học, đơn giản góp phần rất lớn trong việc nâng cao trí thông minh cho trẻ.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là thực phẩm giúp giảm thiểu hàm lượng Cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó tăng cường khả năng lưu thông máu. Đồng thời ngăn ngừa nguy cơ tai biến, đột quỵ do tích tụ các mảng xơ vừa lúc này, do đó việc cung cấp máu từ não bộ đến các tế bào cũng trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, khi nhắc đến thực phẩm tốt cho não bộ thì bạn không nên bỏ qua yến mạch, gạo lứt,…