Khoai tây là một trong những loại thực phẩm chế biến được nhiều món ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, khoai tây còn xanh hoặc không được nấu chín có thể chứa các hợp chất độc hại gọi là glycoalkaloid có thể ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa của bạn.

Sắn là một món ăn sáng thân quen với nhiều người, không những vừa ngon vừa bùi mà còn chứa nhiều cacbonhydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn có kali và chất xơ ngăn ngừa táo bón và chứa cả chất chống lão hóa.

Tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn chế biến sắn đúng cách và ăn chín. Còn nếu ăn sắn sống, bạn đang tự tay đưa một lượng lớn acid cyanhydric gây chết người với các triệu chứng ban đầu như khó thở, liệt cơ, mất tri giác… và nặng nhất là tử vong.

Vậy nên khi chế biến sắn, bạn cần bóc sạch vỏ và ngâm kỹ vào nước một thời gian rồi mới luộc chín. Khi ăn thấy sắn có vị đắng nên bỏ đi, nên ăn sắn cùng với đường ngọt hoặc khoai lang là tốt nhất. Sắn tốt cho sức khỏe nhưng tuyệt đối không được ăn sống kẻo mang họa.

Các loại rau cải

Bắp cải, cải xanh, súp lơ và một số loại rau họ cải khác có thể tốt với hầu hết mọi người khi ăn sống. Tuy nhiên, một số người dễ bị đầy hơi, khó tiêu khi hấp thụ đường trong các loại rau này. Hàm lượng đường sẽ dễ hấp thụ hơn khi nấu chín.

Ngoài ra, những người có vấn đề về tuyến giáp không nên ăn rau cải sống do chúng có chứa chất ức chế tuyến giáp, khiến bệnh trầm trọng hơn.

Trứng

Mặc dù cung cấp nhiều protein, trứng sống có chứa nhiều khuẩn salmonella, gây hại cho sức khỏe nếu không được nấu chín, đặc biệt là lòng đỏ. Ngoài ra, người bị ngộ độc trứng có thể bị chuột rút, tiêu chảy và sốt cao…

Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò, thịt heo, thịt gà

Hầu như 3 loại thịt này đều mang vi khuẩn Salmonella , E.coli và listeria gây tiêu chảy và những bệnh hiểm nghèo khác. Nếu ăn thịt chưa nấu chín, bạn cũng dễ bị lây nhiễm mầm bệnh từ mặt thớt, mặt bàn hay các dụng cụ nhà bếp. Chưa kể giun sán cũng sẽ theo đó mà vào ký sinh, phát triển trong người.

Theo Alexandra Oppenheimer Delvito – chuyên gia dinh dưỡng tại New York (Mỹ), các loại thịt này luôn phải đảm bảo nấu thật chín trong nhiệt độ tối thiểu 63 độ C. Khi ăn lẩu tươi sống hoặc các món tương tự, bạn nên nhúng vào rồi để chín hẵng vớt ra ăn. Nấu không chín cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm sức khỏe của bản thân.

Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân đắng cũng có chất độc xyanua tự nhiên. Chỉ cần ăn một ít cũng có thể khiến bạn bị ốm. Hạnh nhân bạn mua ở các cửa hàng là hạnh nhân ngọt, rất an toàn để ăn, theo Web MD.

Ảnh minh họa: Internet

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