Khi ho kéo dài DAI DẲNG ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, nên bổ sung gì để giảm tình trạng này thật HIỆU QUẢ?

Dinh dưỡng 23/05/2022 09:32

Bạn đang có tình trạng ho kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường? Tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để nhanh khỏi.

Dứa

Dứa là loại trái cây quen thuộc ở nước ta. Dứa có chứa hàm lượng lớn các acid hữu cơ và nguồn vitamin dồi dào như vitamin C, vitamin B1 rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, dứa còn rất giàu bromelain – một loại enzym có tác dụng giảm sưng phù, viêm đường dẫn khí, từ đó ngăn chặn sự tích tụ chất nhầy trong đường hô hấp gây ho.

Khi ho kéo dài DAI DẲNG ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, nên bổ sung gì để giảm tình trạng này thật HIỆU QUẢ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn dứa tươi hoặc thêm nước ép dứa vào chế độ ăn hàng ngày của mình để giảm tình trạng viêm đường hô hấp, giảm bớt những cơn ho và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Giấm táo

Với hàm lượng axit tự nhiên cao, giấm táo có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh ở vòm họng, kích thích tăng sinh miễn dịch, phòng ngừa bội nhiễm. Ngoài ra, chất insulin prebiotic trong giấm táo kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu có lợi. Do đó, việc sử dụng giấm táo không chỉ làm giảm nhanh các cơn ho mà còn tăng sức đề kháng cho người bệnh.

Quả lê

Quả lê không chỉ mang đến vị ngọt thanh dễ chịu, giúp người bệnh khôi phục năng lượng mà còn có tác dụng giảm ho, long đờm. Loại trái cây này đặc biệt tốt cho những người đang bị ho khan, ho có đờm hoặc ho do mắc các bệnh lý nhiễm trùng ở đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản…

Bên cạnh đó, lê còn cung cấp nhiều nước, chất xơ, vitamin B6, C, K, sắt và nhiều khoáng chất khác. Chúng giúp nâng cao khả năng miễn dịch, thúc đẩy quá trình chữa lành tổn thương trong đường hô hấp và giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng.

Khi ho kéo dài DAI DẲNG ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, nên bổ sung gì để giảm tình trạng này thật HIỆU QUẢ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Đây là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mỗi nhà. Gừng có tính ấm cao, kháng khuẩn tốt. Ngoài ra gừng còn có khả năng kháng histamin, giúp điều trị bệnh ho cảm lạnh, cảm cúm, ho do viêm mũi dị ứng. Bạn có thể chế biến gừng thành các món như: Trà gừng, gừng mật ong, gừng đun nước muối, gừng chưng đường phèn,…

Trà rễ cam thảo

Trong Đông y, cam thảo có tính mát, vị ngọt thanh, có tác dụng long đờm làm thông thoáng đường hô hấp, giảm kích ứng cổ họng và loại bỏ các cơn ho. Vì vậy, người ta thường sử dụng rễ cam thảo để trị các cơn ho lâu ngày không khỏi.

Khi ho kéo dài DAI DẲNG ảnh hưởng đến cuộc sống ngày thường, nên bổ sung gì để giảm tình trạng này thật HIỆU QUẢ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một cách dùng rễ cam thảo trị ho đơn giản mà bạn có thể áp dụng là pha trà rễ cam thảo. Bạn cần chuẩn bị 1 – 5g cam thảo (khoảng 2 thìa)  ngâm trong một cốc nước sôi trong vòng 15 phút. Sau đó lọc và uống hai lần mỗi ngày để trị ho.

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