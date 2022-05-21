Thường xuyên bị não cá vàng, tham khảo các loại thực phẩm để cải thiện

Theo chúng ta vẫn thường hay biết, các loại cá có chất béo luôn là “thần dược” cho não bộ của chúng ta. Trong chúng thường chứa nhiều Omega 3 một chất chiếm đến khoảng 30% khối lượng não của con người. Khi não bộ thiếu chất này sẽ gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, hay quên,…

Chính vì vậy, việc bổ sung thật nhiều Omega 3 có trong các loại cá như: cá hồi, cá basa, cá thu, cá ngừ,…rất tốt cho não bộ của bạn.

Một thành phần hoạt chất trong củ nghệ là Curcumin có thể vượt qua hàng rào máu não, có nghĩa là nó có thể trực tiếp đi vào não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho não bộ:

Curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể giúp xóa các mảng amyloid là dấu hiệu đặc trưng của bệnh này.

Curcumin làm giảm trầm cảm bằng cách làm tăng serotonin và dopamine, giúp cải thiện tâm trạng.

Giúp các tế bào não mới phát triển: Curcumin tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não, một loại hormone tăng trưởng giúp các tế bào não phát triển. Đồng thời, giúp trì hoãn sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.

Cà chua

Khoảng 60% não bộ của con người là chất béo. Vì vậy, thành phần các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo của cà chua, cụ thể là carotenoids, có chức năng giúp bảo vệ não của bạn. Các chất dinh dưỡng này là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp trung hòa các gốc tự do. Đây là một quá trình quan trọng để giữ cho bộ não của bạn hoạt động hiệu quả nhất.

Quả mọng

Giống như socola đen, quả mọng cũng chứa nhiều flavonoid có khả năng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa và viêm, những yếu tố góp phần dẫn đến lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tái tạo thần kinh (Trung Quốc) năm 2014, các chất chống oxy trong quả mọng có thể cải thiện kết nối giữa các tế bào não, tăng mức độ dẻo dai và giúp các tế bào não hình thành những kết nối mới, thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ. Nó cũng giúp giảm hoặc trì hoãn tình trạng suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác. Các loại quả mọng giàu chất

Sô cô la đen và ca cao

Sô cô la đen và bột ca cao chứa một số hợp chất tăng cường trí não, bao gồm flavonoid, caffein và chất chống oxy hóa.

Flavonoid là một nhóm các hợp chất thực vật chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy flavonoid đặc biệt có lợi cho não. Chúng có thể kích thích sự phát triển của các mạch máu và tế bào thần kinh, đồng thời tăng lưu lượng máu đến các bộ phận của não liên quan đến trí nhớ.

Nên chọn sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 70% trở lên để có được lượng chất chống oxy hóa nhiều nhất.