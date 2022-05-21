Thường xuyên bị não cá vàng, tham khảo các loại thực phẩm để cải thiện

Dinh dưỡng 21/05/2022 14:04

Bộ não là trung tâm điều khiển của cơ thể. Cùng tham khảo loại thực phẩm tốt sẽ giúp cho trí não của bạn khỏe mạnh hơn nhé!

Cá béo

Theo chúng ta vẫn thường hay biết, các loại cá có chất béo luôn là “thần dược” cho não bộ của chúng ta. Trong chúng thường chứa nhiều Omega 3 một chất chiếm đến khoảng 30% khối lượng não của con người. Khi não bộ thiếu chất này sẽ gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, hay quên,…

Thường xuyên bị não cá vàng, tham khảo các loại thực phẩm để cải thiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, việc bổ sung thật nhiều Omega 3 có trong các loại cá như: cá hồi, cá basa, cá thu, cá ngừ,…rất tốt cho não bộ của bạn.

Củ nghệ

Một thành phần hoạt chất trong củ nghệ là Curcumin có thể vượt qua hàng rào máu não, có nghĩa là nó có thể trực tiếp đi vào não. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh đem lại nhiều lợi ích cho não bộ:

  • Curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể giúp xóa các mảng amyloid là dấu hiệu đặc trưng của bệnh này.
  • Curcumin làm giảm trầm cảm bằng cách làm tăng serotonin và dopamine, giúp cải thiện tâm trạng.
  • Giúp các tế bào não mới phát triển: Curcumin tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não, một loại hormone tăng trưởng giúp các tế bào não phát triển. Đồng thời, giúp trì hoãn sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.

Cà chua

Khoảng 60% não bộ của con người là chất béo. Vì vậy, thành phần các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo của cà chua, cụ thể là carotenoids, có chức năng giúp bảo vệ não của bạn. Các chất dinh dưỡng này là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp trung hòa các gốc tự do. Đây là một quá trình quan trọng để giữ cho bộ não của bạn hoạt động hiệu quả nhất.

Quả mọng

Giống như socola đen, quả mọng cũng chứa nhiều flavonoid có khả năng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa và viêm, những yếu tố góp phần dẫn đến lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Thường xuyên bị não cá vàng, tham khảo các loại thực phẩm để cải thiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tái tạo thần kinh (Trung Quốc) năm 2014, các chất chống oxy trong quả mọng có thể cải thiện kết nối giữa các tế bào não, tăng mức độ dẻo dai và giúp các tế bào não hình thành những kết nối mới, thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ. Nó cũng giúp giảm hoặc trì hoãn tình trạng suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác. Các loại quả mọng giàu chất

Sô cô la đen và ca cao

Sô cô la đen và bột ca cao chứa một số hợp chất tăng cường trí não, bao gồm flavonoid, caffein và chất chống oxy hóa.

Flavonoid là một nhóm các hợp chất thực vật chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy flavonoid đặc biệt có lợi cho não. Chúng có thể kích thích sự phát triển của các mạch máu và tế bào thần kinh, đồng thời tăng lưu lượng máu đến các bộ phận của não liên quan đến trí nhớ.

Nên chọn sô cô la đen có hàm lượng ca cao từ 70% trở lên để có được lượng chất chống oxy hóa nhiều nhất.

Thực phẩm tưởng chừng 'nhỏ nhưng cực kì CÓ VÕ' đối với những người có NGUY CƠ và TIỀN SỬ dạ dày

Thực phẩm tưởng chừng 'nhỏ nhưng cực kì CÓ VÕ' đối với những người có NGUY CƠ và TIỀN SỬ dạ dày

Nếu bạn gặp các vấn đề về dạ dày thì những thứ bạn ăn sẽ quyết định giúp dạ dày khỏe lên hay yếu đi. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   Dinh dưỡng cho sức khỏe thực phẩm tốt cho trí nhớ sức khoẻ tốt

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này