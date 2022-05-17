VÀO BẾP cực ĐƠN GIẢN với 4 cách chế biến món ỨC GÀ: Những công dụng KỲ DIỆU khó lòng bỏ qua

Dưới đây là 4 cách chế biến ức gà để bữa ăn gia đình thêm phần thú vị!

Thịt ức gà mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng , nó chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin. Do mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nên ở một số nước, thịt ức gà không xương là phần thịt giá trị nhất, thường được bán với giá đắt hơn phần thịt đùi và cánh gà.

200g - 300g ức gà.

1 thìa cà phê xì dầu.

1 thìa cà phê mật ong.

¼ thìa cà phê muối.

¼ thìa cà phê hạt tiêu.

½ thìa cà phê hạt nêm.

Dầu olive.

Cách làm:

Bước 1: Bạn trộn tất cả các gia vị bao gồm xì dầu, muối, hạt tiêu và hạt nêm với nhau để tạo nước sốt ướp gà.

Bước 2: Bạn sơ chế ức gà rồi cho vào nước sốt ướp trong khoảng từ 20 đến 30 phút.

Bước 3: Bạn cho dầu olive vừa đủ vào chảo chống dính rồi đặt lên bếp đun cho dầu nóng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn cho ức gà vào chảo, cứ khoảng 2 phút bạn lật mặt thịt một lần cho tới khi miếng ức gà chuyển màu vàng đậm và chín đều thì tắt bếp.

Bước 5: Bạn cắt ức gà thành các miếng nhỏ vừa ăn và trình bày ra đĩa. Bạn có thể ăn kèm với khoai lang luộc, bông cải xanh, ngô ngọt luộc… Đây là một trong những món ức gà được nhiều gymer yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

2. Nấu ức gà với rau củ

Món nấu ức gà với rau củ ngoài việc cung cấp nhiều dinh dưỡng còn là cách thanh lọc cơ thể bởi rau củ quả có nhiều vitamin tốt cho cơ thể của bạn.

Nguyên liệu:

200gr ức gà

Rau củ quả theo mùa

Cách làm:

Bước 1: Lọc lấy thịt ức gà, phần xương cho vào ninh 20 phút.

Bước 2: Thịt ức gà rửa sạch, thái vừa miếng rồi ướp gia vị trong 10 phút.

Bước 3: Cho ức gà vào đảo chín rồi tắt bếp.

Bước 4: Rửa sạch rau củ rồi thái khúc.

Bước 5: Sau khi ninh xương ức gà, cho rau củ vào cùng rồi đun thêm 5 phút thì cho ức gà đã xào vào.



Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Cho canh ức gà vào bát rồi sử dụng.

3. Chả ức gà đậu phụ hấp

Nguyên liệu:

100g ức gà, 250g đậu phụ, 1 củ cà rốt, Nấm 125g, Tiêu đen, Muối,Xì dầu

Cách làm:

Bước 1: Ức gà, đậu phụ, nấm hương băm nhuyễn, cà rốt bào sợi nhỏ, càng thái nhỏ càng tốt

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào tô, thêm muối, một chút nước tương nhạt và hạt tiêu đen, trộn đều.

Bước 3: Dùng tay vo phần thịt đã trộn thành hình viên chả và lấy màng bọc thực phẩm bọc lại.

Bước 4: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi.

Bước 5: Cho thịt viên vào nồi hấp cách thủy trong vòng 15 phút trên lửa lớn cho thịt viên ra khỏi nồi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ức gà trộn trái cây

Nguyên liệu

200g - 300g ức gà.

Rau xà lách xoăn (hoặc xà lách thường).

Việt quất, 2 quả táo, nho, hạnh nhân.

Sữa chua Hy Lạp (Greek yogurt).

Cần tây, nước cốt chanh, hạt tiêu, muối, dầu olive.

Cách làm

Bước 1: Bạn sơ chế ức gà cho sạch rồi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Sau đó, bạn cho một lượng dầu olive vừa đủ vào chảo. Tiếp theo, bạn cho ức gà cùng một chút muối, hạt tiêu vào chảo đảo đều cho tới khi thịt gà chín rồi tắt bếp và để cho ức gà nguội hẳn.

Bước 2: Bạn rửa sạch xà lách xoăn, cần tây, táo, việt quất và nho rồi để cho ráo nước. Sau đó, bạn thái xà lách và cần tây thành các đoạn ngắn vừa ăn, táo thái miếng vừa ăn, nho bổ đôi quả và hạnh nhân thái miếng mỏng (hoặc có thể mua sẵn hạnh nhân bào).

Bước 3: Bạn cho ức gà và tất cả các nguyên liệu vào một bát lớn rồi trộn đều, sau đó, bạn cho thêm nước cốt chanh và sữa chua Hy Lạp vào trộn tiếp. Để salad nghỉ khoảng 15 phút cho ngấm sốt.

Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn cho salad ra đĩa và thưởng thức. Bạn có thể thay thế các loại hoa quả khác tùy sở thích như cam, dứa, dưa chuột, dâu tây, mâm xôi...