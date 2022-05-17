Thực phẩm CẢI THIỆN giấc ngủ CỰC KỲ hiệu quả mà các 'gấu trúc' nên bỏ túi liền tay

Mất ngủ thì nên ăn gì? Nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Sức khỏe, Mỹ cho biết quả óc chó chứa melatonin, một loại hormone giúp cơ thể điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ khỏe mạnh. Việc thưởng thức một bát nhỏ hạt óc chó trước khi đi ngủ tầm 1 tiếng có thể giúp bạn thư giãn và đạt được trạng thái ngủ sâu hơn.

Ngoài tốt cho giấc ngủ, quả óc chó còn chứa chất béo lành mạnh có lợi cho tim mạch. Bạn có thể đọc thêm bài viết về 9 lợi ích tuyệt vời của quả óc chó đối với sức khỏe để bổ sung loại quả này vào bữa ăn hàng ngày.

Tôm là tôm hùm là nguồn cung dồi dào tryptophan, hoạt chất thiết yếu cho giấc ngủ. Vì vậy, ăn tôm hay tôm hùm không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn mang lại cho bạn một giấc ngủ "thần tiên'.

Yến mạch

Bên trong yến mạch có chứa hàm lượng lớn carbohydrate để bạn ngủ ngon hơn. Điều đáng nói ở đây là khi sử dụng yến mạch, cơ thể bạn sẽ dần tự sản xuất chất Serotonin tự nhiên – một hoạt chất dẫn truyền thần kinh giúp cơ thể thư giãn tuyệt vời.

Tính chất chậm tiêu hóa của yến mạch sẽ giúp bạn đánh một giấc đến sáng mà không lo phải thức giấc giữa đêm vì bụng “sôi” cồn cào. Để hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất, bạn nên ăn yến mạch trước lúc đi ngủ khoảng 30 phút.

Quả anh đào

Ảnh minh họa: Internet

Trong quả anh đào chứa rất nhiều melatonin - hormone điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Đặc biệt, quả anh đào chua Montmorency còn có khả năng làm tăng nồng độ của loại hormone này, từ đó tăng thời gian ngủ. Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng mất ngủ, mỗi ngày bạn nên uống nước ép hoặc ăn bánh được làm từ loại quả này. Đây là các món ăn nhẹ giàu xơ giúp cải thiện giấc ngủ của bạn.

Mì, bún

Mì, bún, nghĩa là các loại thực phẩm tuy cũng là tinh bột nhưng trái với bánh mì, cơm cháo, chúng không làm tăng lượng đường một cách đột ngột. Mơ, chuối, chà là, sữa chua như món tráng miệng sau bữa cơm chiều vì đây là nguồn cung ứng tryptophan.

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