Đau đầu, đau nửa đầu hãy tham khảo các loại thực phẩm bổ trợ HỮU ÍCH này

Dinh dưỡng 21/05/2022 09:49

Bạn đang đau đầu dai dãng, đau đầu ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và cuộc sống ngày thường. Tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để làm giảm tình trạng này nhé!

Quả bơ – Top đầu các món ăn chữa bệnh đau đầu 

Thành phần của quả bơ rất giàu các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Một cốc sinh tố bơ hoặc một quả bơ tươi sẽ giúp bạn xua tan cơn đau đầu dữ dội. Không chỉ vậy, bơ còn giúp duy trì vóc dáng, kiểm soát cân nặng, bảo vệ hệ tim mạch, giúp phòng tránh bệnh đau đầu hiệu quả. 

Đau đầu, đau nửa đầu hãy tham khảo các loại thực phẩm bổ trợ HỮU ÍCH này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh và trái cây

Đây là những thực phẩm giúp cải thiện đau đầu hiệu quả, nên chọn những loại rau xanh, trái cây giàu ma giê như cà rốt, bắp cải, các loại trái cây nhiều nước như dưa hấu, thanh long, khoai tây nướng… 

Uống nước

Uống đủ nước rất quan trọng đối với tất cả các hệ thống và tế bào trong cơ thể, đồng thời có thể giúp giảm hoặc tránh đau đầu bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước.

Đau đầu, đau nửa đầu hãy tham khảo các loại thực phẩm bổ trợ HỮU ÍCH này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến một số triệu chứng, bao gồm cả đau đầu. Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Journal of Evaluation in Clinical Practice cho thấy rằng uống nước là một cách đơn giản để giữ cho cơ thể đủ nước và giảm hoặc ngăn ngừa cơn đau đầu.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt rất tốt trong việc ngăn ngừa và chống lại chứng đau đầu vì hàm lượng chất xơ giúp duy trì lượng đường trong máu cân bằng.

Mức đường huyết dao động có thể gây đau đầu. Ngoài ra, ngũ cốc còn chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như magie, canxi, vitamin…

Theo các bác sĩ, những người bị chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu từng cụm thường có lượng magiê thấp. Bạn cần carbohydrate để bổ sung glycogen, nguồn năng lượng chính cho não. Não không đủ năng lượng có thể gây mất nước, dẫn đến đau đầu.

Cá hồi

Với nhiều chất dinh dưỡng như axit béo omega-3 chống viêm và vitamin B2 nên việc ăn cá hồi sẽ giúp bạn phòng ngừa được tình trạng tiểu cầu ngưng tụ. Việc tiểu cầu ngưng tụ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cơn đau đầu. Ngoài ra, việc bổ sung cá hồi vào chế độ ăn cũng làm giảm viêm và giúp bạn giảm đau nửa đầu nói chung. Nếu bạn thắc mắc đau đầu nên ăn gì thì cá hồi sẽ là một gợi ý vô cùng hoàn hảo.

Đau đầu, đau nửa đầu hãy tham khảo các loại thực phẩm bổ trợ HỮU ÍCH này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà thảo mộc

Nếu bạn còn thắc mắc đau đầu nên uống gì thì trà thảo mộc chính là câu trả lời thích hợp nhất. Trà thảo mộc có thể giúp giảm các triệu chứng đau đầu vì chúng có tác dụng ngậm nước và có thể chứa các thành phần giảm đau.

Một nghiên cứu năm 2014 thực hiện với 100 người bị chứng đau nửa đầu cấp tính cho thấy rằng trà gừng làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu ở những người uống nó với ít tác dụng phụ hơn so với sử dụng thuốc.

Trung tâm National Center for Complementary and Integrative Health của Mỹ lưu ý rằng hoa cúc có thể giúp xử lý các vấn đề như mất ngủ và lo lắng. Về lý thuyết, tác dụng làm dịu của nó có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng.

Một số người cũng cảm thấy rằng trà bạc hà giúp giảm tắc nghẽn và áp lực xoang, do đó giúp giảm đau nhức đầu do xoang. Tuy nhiên vẫn cần có thêm nghiên cứu về tác dụng của loại trà này với chứng đau đầu.

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