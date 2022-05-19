Mách chị em các loại thực phẩm làm tăng vòng 1 ít ai biết

Bưởi chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu vitamin C. Đặc biệt hơn, bưởi còn chứa ít calo, khi được nạp vào cơ thể có tác dụng giảm cân nhưng lại không làm giảm lượng mỡ tập trung ở ngực. Nước ép bưởi táo là thức uống lý tưởng nhất mà bạn nên thực hiện để tăng kích cỡ vòng 1. Bạn chỉ cần lấy vài múi bưởi và nửa quả táo ép lấy nước uống, có thể thêm đường hoặc mật ong để thêm vị thơm ngon. Đây là thức uống không chỉ bổ dưỡng mà còn rất thơm mát.

Sữa và tất cả các sản phẩm từ sữa đều có hormone sinh sản tốt cho bộ ngực. Sữa bò chứa tất cả các hormone như estrogen, progesterone và prolactin rất quan trọng cho việc kích thích nở ngực.

Một nguồn giàu protein khác có thể hỗ trợ vòng 1 là sữa đậu nành. Isoflavone trong sữa đậu nành cũng có tác dụng tương tự estrogen, chịu trách nhiệm hỗ trợ sự phát triển của núi đôi. Bạn cũng có thể ăn hạt đậu nành luộc, rang cũng có tác dụng tương tự như sữa đậu nành.

Hải sản

Hải sản và rong biển có chứa hàm lượng rất lớn các chất mangan. Đây là thành phần quan trọng để thúc đẩy sự sản sinh hormone sinh dục nữ và sự phát triển trực tiếp của bộ ngực. Vì thế, bạn nên bổ sung hải sản vào thực đơn hàng ngày để bộ ngực có thể khỏe mạnh, săn chắc và đầy đặn hơn.

Đu đủ xanh

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Món đu đủ xanh hầm đậu đỏ hoặc đậu ván hoặc xương sườn,... giúp kích thích phát triển tuyến sữa cũng như các mô mỡ vùng ngực. Đu đủ xanh cũng rất tốt cho phụ nữ đang cho con bú. Có nhiều cách chế biến đu đủ xanh như luộc, hầm, xào,... với các loại thịt. Thường xuyên ăn đu đủ xanh giúp làm tăng số đo vòng 1. Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai không nên ăn đu đủ xanh.

Hạt cây thì là

Thời xưa, các thầy lang thường dùng rau thì là và họ của nó để tăng lượng sữa ở phụ nữ cho con bú. Hạt thì là cũng được chứng minh là giàu phytoestrogens – một chất giúp cải thiện kích thước vòng một tự nhiên.

Thịt gà

Nên ăn gì để tăng kích thước vòng 1 nhanh nhất? Thịt gà có thể giúp cải thiện kích thước vòng 1. Loại thịt này được biết là có tác dụng tăng cường mức độ estrogen cơ bản để hỗ trợ bộ ngực một cách tự nhiên.

Cà chua

Cà chua có chứa vitamin E, C phong phú, có thể hỗ trợ tuyến sữa phát triển, tăng độ đàn hồi cho vòng 1. Riêng vitamin B có trong quả cà chua còn có tác dụng thúc đẩy quá trình hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể, giúp vòng 1 to tròn, quyến rũ hơn.

Măng tây

Có tác dụng làm nở ngực, hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, chăm sóc cho tuyến vú và bồi bổ cho cơ thể.