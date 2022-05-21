Bí quyết NẤU PHỞ BÒ tại nhà ngon như ở tiệm, vừa ngon lại tiết kiệm còn đảm bảo AN TOÀN

Gia vị nấu phở bò 1 gói

Hành tây 1 củ

Hành tím 4 củ

Gừng 1 củ

Đường phèn 2 muỗng canh

Rau ăn phở 1 ít

Gia vị thông dụng: 1 ít(hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ muối)

Cách chọn mua xương heo tươi ngon

- Bạn nên chọn mua xương heo có màu tươi và phần xương có độ to trung bình, vừa phải, kích thước xương to khoảng 2- 3 đốt ngón tay.

- Không nên chọn mua xương heo có màu tái, mùi hôi lạ và khi cầm lên thì thấy nhớt.

- Xương ống ngon có màu tươi, không tái, không có mùi lạ và không bị lạnh, to khoảng 2 - 3 đốt ngón

Cách chế biến Phở bò (nấu với gói gia vị phở)

Bước 1: Sơ chế và chần thịt

- Bạn bắc lên bếp 1 nồi nước và cho vào nồi hành tím đã đập dập rồi nấu trên bếp ở nhiệt độ cao.

- Khi nước sôi, bạn cho thịt bò và xương heo đã sơ chế vào và chần khoảng 3 phút để loại bỏ mùi hôi. Sau đó, bạn vớt thịt ra và cho ngay vào tô nước lạnh.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

- Hành tím mua về bạn lột vỏ 3 củ, sau đó rửa sạch và đập dập, 2 củ còn lại thì rửa sạch và để ráo.

- Hành tây cắt bỏ rễ, và rửa sạch. Bạn rửa sạch gừng và để ráo.

- Nướng hành tây, 2 củ hành tím và gừng trên bếp khoảng 2 phút đến khi dậy mùi thơm.

- Bạn cho phần gia vị nấu phở bò vào chảo và rang trên bếp ở nhiệt độ trung bình nhỏ trong 4 phút đến khi dậy mùi thơm. Cho các gia vị vừa rang vào túi lọc có sẵn và cột chặt miệng túi lại.

Bước 3: Nấu nước dùng

- Bạn cho vào nồi 1.5 lít nước cùng thịt bò và xương heo đã chần rồi đậy nắp lại, hầm trong 1 tiếng. Trong lúc hầm nước dùng, bạn thường xuyên mở nắp nồi và hớt sạch bọt để nước dùng được trong hơn nhé!

- Khi nước sôi, bạn cho hành tây, hành tím, gừng đã nướng thơm và túi gia vị nấu phở đã rang vào nồi.

- Tiếp theo, bạn thêm vào nồi 2 muỗng canh đường phèn, 2 muỗng cà phê muối, 1.5 muỗng cà phê bột ngọt, 1.5 muỗng cà phê hạt nêm rồi khuấy đều, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và nắp lại 3 phút rồi tắt bếp là hoàn thành.

Bước 4: Hoàn thành

- Bạn vớt thịt bò trong nồi nước dùng ra và cắt thành những lát vừa ăn.

- Sau đó, cho bánh phở ra tô, xếp thịt bò lên trên rồi chan nước dùng và thêm ít ớt cắt lát, rau ăn phở như ngò gai, hành lá,...

Bước 5: Thành phẩm

- Vậy là tô phở bò nấu từ gói gia vị phở chỉ với vài bước cơ bản đã hoàn thành rồi.

- Nước dùng thì đậm đà, ngọt thanh từ xương, hành tím, hành tây xen lẫn mùi gừng thơm phức kết hợp với thịt bò mềm, béo ngậy cùng bánh phở mềm, dai. Tất cả tạo nên tô phở bò hấp dẫn, thơm ngon khó lòng mà chối từ.

Ảnh minh họa: Internet

2. Phở bò viên tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu:

400g viên bò viên

Rau mùi thơm

Tỏi băm

Sốt bbq

Muối

Đường

Xương ống hoặc xương bò.

Cách làm như sau:

- Bò viên chần qua nước sôi rồi thả vào nồi hầm xương. Khi viên bò nổi lên tức là bò đã chín.

- Xếp phở vào bát, cho thịt bò, bò viên lên trên và thưởng thức

- Phở bò viên ngon – Món ăn được nhiều người yêu thích

Ảnh minh họa: Internet

3. Phở bò tái ngon đúng chuẩn

Cách nấu phở bò tái ngon sẽ mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng. Chẳng hạn như: bổ sung nhiều chất khoáng và vitamin, chống lại bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể,… Ngoài ra, ăn phở bò thường xuyên còn giúp cơ thể luôn được tỉnh táo, chống suy nhược rất tốt. Do đó, hãy vào bếp ngay và nấu cho cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Chuẩn bị nguyên liệu:

Thịt bò ngon: 400g

Bánh phở sợi: 700g

Xương bò: 700g

Hành tây: 1 củ

Hành tím

Gói gia vị nấu phở bò

Củ gừng tươi: 1 củ

Hành hoa, rau mùi

Các loại gia vị

Các dụng cụ cần thiết khác

Nếu không có gói gia vị nêm nếm phở bò thì các bạn có thể thay thế bằng các loại rau như: rau quế, đinh hương, thảo quả và hạt mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu phở bò tái ngon đúng chuẩn

- Xương bò mua về để khử mùi hôi, đem bóp gừng và một ít muối rồi rửa sạch với nước để ráo. Chuẩn bị một cái nồi lớn, cho xương bò vào cùng với nước sạch. Bật bếp và tiến hành ninh trong khoảng 45 phút.

- Trong lúc đợi ninh xương bò, mọi người sơ chế thịt bò và các nguyên liệu khác. Thịt bò rửa sạch và thái thành từng lát mỏng sao cho vừa ăn.

- Hành tím và hành tây thái thành miếng dày để riêng vào bát. Gừng cũng tương tự như hành tây, thái thành từng miếng nhưng mỏng hơn. Sau khi xong thì cho lên bếp than nướng. Xong rửa sạch bụi, than.

- Hành hoa và rau mùi loại bỏ lá hư, úa vàng và rửa sạch.

- Tiếp theo các bạn cho gói gia vị nấu phở bò ra và rang cho đến khi nào dậy mùi thơm là được. Vớt ra và cho vào túi vải, buộc chặt lại.

- Về phần nước dùng xương bò, sau khi hầm xong nếu thấy đục thì lọc qua rây rồi thêm nước vào sao cho vừa ăn.

- Bắt lên bếp bật lửa nấu, cho gói gia vị đã rang cùng gừng, hành đã nướng vào nồi và đun sôi. Khi nước sôi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Nấu thêm khoảng 30 phút nữa là được.

- Trong khi đợi nước dùng, các bạn nấu một nồi nước sôi khác. Cho bánh phở vào trụng rồi bỏ ra bát. Tiếp tục cho thịt bò vào trần sơ đến khi chuyển sang màu hồng thì vớt ra để lên trên tô bánh phở.

- Xếp hành lá, rau mùi cùng một ít hành tây thái mỏng lên trên. Cúi cùng chan nước dùng vào ngập mặt bánh phở là hoàn thành công thức nấu phở bò tái.