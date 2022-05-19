Mách bạn các loại thực phẩm làm MỜ SẸO tự nhiên mà nhanh chóng, ai không biết thì quá dại

Dinh dưỡng 19/05/2022 17:34

Mờ sẹo lồi, sẹo mụn chỉ đơn giản với các loại thực phẩm này. Dại gì mà không thử.

Rau cải xoăn

Rau cải xoăn rất giàu vitamin C, K, đồng và sắt. Các vitamin, chất chống oxy hóa có trong cải xoăn có thể làm giảm sự tăng sắc tố và giúp làm đều màu da. Vitamin K có tác dụng làm giảm các vết thâm trên da. Sắt tăng tốc độ chữa lành vết thương và sẹo, bao gồm cả sẹo mụn và vết thâm.

Mách bạn các loại thực phẩm làm MỜ SẸO tự nhiên mà nhanh chóng, ai không biết thì quá dại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh

Trong chanh có chứa axit ciric và một lượng lớn vitamin C rất hiệu quả trong việc làm mờ những vết thâm do mụn gây ra, bởi lẽ axit citric và vitamin C tham gia tích cực vào quá trình tái tạo tế bào da mới.

Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần lấy bông gòn thấm nước cốt chanh và thoa lên nốt mụn từ 1 -2 lần mỗi ngày. Ngoài ra bên cạnh đó việc uống nước chanh thường xuyên cũng sẽ đem lại những hữu ích cho bạn.

Mật ong

Là nguyên liệu quen thuộc của rất nhiều hỗn hợp dưỡng trắng da. 2-3 lần/tuần, bạn hãy dùng tăm bông phết đều mật ong tươi lên vết sẹo rồi lưu lại trong khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm, chẳng mấy chốc bạn sẽ tự tin hơn với vết sẹo đã mờ màu đi trông thấy rồi đấy nhé!

Mách bạn các loại thực phẩm làm MỜ SẸO tự nhiên mà nhanh chóng, ai không biết thì quá dại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bột đàn hương và nước hoa

Bột gỗ đàn hương kết hợp với nước hoa hồng là một bí quyết giúp làm mờ sẹo vô cùng tốt. Trong bột gỗ đàn hương có chứa nhiều thành phần giúp tái tạo da, làm sáng da và mờ sẹo đồng thời có tác dụng làm mát tự nhiên, làm dịu da do bị kích thích của mụn. Nước hoa hồng lại có tính kháng viêm, chứa vitamin A, C có lợi cho da giúp trẻ hóa làn da.

Tinh dầu hoa tường vi

Tinh dầu hoa tường vi được rất nhiều trung tâm làm đẹp sử dụng bởi tác dụng ta dạng của nó lên da. Trong rất nhiều tác dụng của tinh dầu hoa tường vi phải kể đến tác dụng là mờ sẹo. Rất nhiều nghiên cứu chứng minh hiệu suất tuyệt vời của chúng trong việc làm mờ các vết sẹo trên cơ thể. Để sử dụng tinh dầu hoa tường vi điều trị sẹo tự nhiên, cần dầu xoa bóp chúng trên vùng da bị sẹo 2 lần/ngày với thời gian trong khoảng 15 phút massage.

Cà chua 

Cà chua là loại quả chứa nhiều vitamin A, C, K, cùng nhiều loại khoáng chất quan trọng, rất cần thiết cho làn da sẹo. Không chỉ giúp phục hồi nhanh những vùng da bị tổn thương, loại trái này còn giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn, một trong những nguyên nhân chính gây nên các vấn đề về sẹo thâm, sẹo lõm…

Mách bạn các loại thực phẩm làm MỜ SẸO tự nhiên mà nhanh chóng, ai không biết thì quá dại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, cà chua còn giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào, loại bỏ tế bào chết và ngăn ngừa lão hóa da cực tốt.

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