Mách bạn các loại thực phẩm làm MỜ SẸO tự nhiên mà nhanh chóng, ai không biết thì quá dại

Rau cải xoăn rất giàu vitamin C, K, đồng và sắt. Các vitamin, chất chống oxy hóa có trong cải xoăn có thể làm giảm sự tăng sắc tố và giúp làm đều màu da. Vitamin K có tác dụng làm giảm các vết thâm trên da. Sắt tăng tốc độ chữa lành vết thương và sẹo, bao gồm cả sẹo mụn và vết thâm.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cốt chanh

Trong chanh có chứa axit ciric và một lượng lớn vitamin C rất hiệu quả trong việc làm mờ những vết thâm do mụn gây ra, bởi lẽ axit citric và vitamin C tham gia tích cực vào quá trình tái tạo tế bào da mới.