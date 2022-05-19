Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI

Nấu gì hôm nay 19/05/2022 18:39

3 cách pha nước chấm ăn với gà luộc với đơn giản vừa ngon tại nhà. Bạn nên thử!

Muối ớt chanh

Nguyên liệu:

  • Chanh 1 quả
  • Bột nêm 1 muỗng
  • Muối 1/2 muỗng canh
  • Đường 1/2 muỗng canh
  • Tiêu xay 1/4 muỗng canh
  • Lá chanh 2 lá
  • Ớt xay 1/3 muỗng canh

Cách thực hiện:

Bước 1 Bạn đem chanh đi rửa sạch, sau đó dùng dao bào để bào lớp vỏ bên ngoài của chanh rồi băm nhỏ. Lá chanh bạn rửa sạch rồi cắt thành sợi nhỏ.

Bước 2 Bạn cho vào chén vỏ chanh băm, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh tiêu xay, lá chanh cắt sợi nhỏ, 1/3 muỗng canh ớt xay. Sau đó bạn trộn đều, tiếp theo vắt lấy nước cốt 1 quả chanh rồi khuấy đều.

Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy là đã hoàn thành cách làm muối chấm gà luộc rồi, đây là loại nước chấm rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Khi chấm thịt gà với nước muối chanh sẽ cảm nhận được vị mặn và chua chua sẽ làm cho món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Nước chấm muối ớt

Nguyên liệu:

  • Nước mắm 3 muỗng canh 
  • Tiêu 1/4 muỗng cà phê 
  • Ớt băm 1/2 muỗng cà phê 
  • Nước ấm 1 muỗng canh 
  • Nước cốt chanh 1 muỗng cà phê 
  • Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

Cách chế biến:

Bước 1: Bạn cho vào chén (chén ăn cơm) 3 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê ớt băm, 1 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. 

Bước 2: Sau đó thì khuấy đều.

Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước tắc chấm gà luộc

Nguyên liệu:

  • Quả quất (tắc): 6 quả
  • Bột canh (súp): 2 thìa cà phê
  • Ớt hiểm : 3 quảMách nhỏ 4 cách làm nước chấm gà luộc đậm vị, siêu hấp dẫn - BlogAnChoi. Gà luộc là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng để ăn gà luộc ngon thì không thể thiếu nước chấm. Dưới đây là công thức cách làm nước chấm gà luộc siêu. Nguyên liệu làm nước chấm gà luộc thần thánh Quả quất (tắc): 6 quảBột canh (súp): 2 thìa cà phêỚt hiểm : 3 quảĐường: 1/2 thìa cà phêHạt tiêu: 1/2 thìa cà phêHạt nêm: 1/2 thìa cà phêSữa đặc: 2 thìa cà phê sữa đặcLá chanh: 3 láHành khô: 2 củ. https://bloganchoi.com/cach-lam-nuoc-cham-ga-luoc/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Mách nhỏ 4 cách làm nước chấm gà luộc đậm vị, siêu hấp dẫn - BlogAnChoi. Gà luộc là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng để ăn gà luộc ngon thì không thể thiếu nước chấm. Dưới đây là công thức cách làm nước chấm gà luộc siêu. Nguyên liệu làm nước chấm gà luộc thần thánh Quả quất (tắc): 6 quảBột canh (súp): 2 thìa cà phêỚt hiểm : 3 quảĐường: 1/2 thìa cà phêHạt tiêu: 1/2 thìa cà phêHạt nêm: 1/2 thìa cà phêSữa đặc: 2 thìa cà phê sữa đặcLá chanh: 3 láHành khô: 2 củ. https://bloganchoi.com/cach-lam-nuoc-cham-ga-luoc/
  • Đường: 1/2 thìa cà phê
  • Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê
  • Hạt nêm: 1/2 thìa cà phê
  • Sữa đặc: 2 thìa cà phê sữa đặc
  • Lá chanh: 3 lá
  • Hành khô: 2 củ

Cách làm

Bước 1: Sơ chếMách nhỏ 4 cách làm nước chấm gà luộc đậm vị, siêu hấp dẫn - BlogAnChoi. Gà luộc là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng để ăn gà luộc ngon thì không thể thiếu nước chấm. Dưới đây là công thức cách làm nước chấm gà luộc siêu. Bước 1: Sơ chếQuất (tắc)rửa sạch cắt làm đôi vắt lấy nước cốt.Lá chanh, hành khô và ớt rửa sạch băm nhuyễn (có thể xay)Bước 2: Trộn gia vị Cho nước cốt quất (tắc), 2 thìa bột canh, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. 2 thìa cà phê sữa đặc, lá chanh, hành khô và ớt hiểm đã băm nhuyễn khuấy đều cho các gia vị hòa tan với nhauCác gia vị đã được khuấy tan đều là hoàn thành và thưởng thức với món gà luộc. https://bloganchoi.com/cach-lam-nuoc-cham-ga-luoc/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Mách nhỏ 4 cách làm nước chấm gà luộc đậm vị, siêu hấp dẫn - BlogAnChoi. Gà luộc là món ăn ưa thích của nhiều người, nhưng để ăn gà luộc ngon thì không thể thiếu nước chấm. Dưới đây là công thức cách làm nước chấm gà luộc siêu. Bước 1: Sơ chếQuất (tắc)rửa sạch cắt làm đôi vắt lấy nước cốt.Lá chanh, hành khô và ớt rửa sạch băm nhuyễn (có thể xay)Bước 2: Trộn gia vị Cho nước cốt quất (tắc), 2 thìa bột canh, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. 2 thìa cà phê sữa đặc, lá chanh, hành khô và ớt hiểm đã băm nhuyễn khuấy đều cho các gia vị hòa tan với nhauCác gia vị đã được khuấy tan đều là hoàn thành và thưởng thức với món gà luộc. https://bloganchoi.com/cach-lam-nuoc-cham-ga-luoc/

  • Quất (tắc)rửa sạch cắt làm đôi vắt lấy nước cốt.
  • Lá chanh, hành khô và ớt rửa sạch băm nhuyễn (có thể xay)

Bước 2: Trộn gia vị

  • Cho nước cốt quất (tắc), 2 thìa bột canh, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. 2 thìa cà phê sữa đặc, lá chanh, hành khô và ớt hiểm đã băm nhuyễn khuấy đều cho các gia vị hòa tan với nhau
  • Các gia vị đã được khuấy tan đều là hoàn thành và thưởng thức với món gà luộc
Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
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