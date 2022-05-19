Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI

3 cách pha nước chấm ăn với gà luộc với đơn giản vừa ngon tại nhà. Bạn nên thử!
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Muối ớt chanh
Nguyên liệu:
- Chanh 1 quả
- Bột nêm 1 muỗng
- Muối 1/2 muỗng canh
- Đường 1/2 muỗng canh
- Tiêu xay 1/4 muỗng canh
- Lá chanh 2 lá
- Ớt xay 1/3 muỗng canh
Cách thực hiện:
Bước 1 Bạn đem chanh đi rửa sạch, sau đó dùng dao bào để bào lớp vỏ bên ngoài của chanh rồi băm nhỏ. Lá chanh bạn rửa sạch rồi cắt thành sợi nhỏ.
Bước 2 Bạn cho vào chén vỏ chanh băm, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh tiêu xay, lá chanh cắt sợi nhỏ, 1/3 muỗng canh ớt xay. Sau đó bạn trộn đều, tiếp theo vắt lấy nước cốt 1 quả chanh rồi khuấy đều.
Vậy là đã hoàn thành cách làm muối chấm gà luộc rồi, đây là loại nước chấm rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Khi chấm thịt gà với nước muối chanh sẽ cảm nhận được vị mặn và chua chua sẽ làm cho món ăn cực kỳ hấp dẫn.
Nước chấm muối ớt
Nguyên liệu:
- Nước mắm 3 muỗng canh
- Tiêu 1/4 muỗng cà phê
- Ớt băm 1/2 muỗng cà phê
- Nước ấm 1 muỗng canh
- Nước cốt chanh 1 muỗng cà phê
- Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê
Cách chế biến:
Bước 1: Bạn cho vào chén (chén ăn cơm) 3 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê ớt băm, 1 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh.
Bước 2: Sau đó thì khuấy đều.
Nước tắc chấm gà luộc
Nguyên liệu:
- Quả quất (tắc): 6 quả
- Bột canh (súp): 2 thìa cà phê
- Ớt hiểm : 3 quả
- Đường: 1/2 thìa cà phê
- Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê
- Hạt nêm: 1/2 thìa cà phê
- Sữa đặc: 2 thìa cà phê sữa đặc
- Lá chanh: 3 lá
- Hành khô: 2 củ
Cách làm
- Quất (tắc)rửa sạch cắt làm đôi vắt lấy nước cốt.
- Lá chanh, hành khô và ớt rửa sạch băm nhuyễn (có thể xay)
Bước 2: Trộn gia vị
- Cho nước cốt quất (tắc), 2 thìa bột canh, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. 2 thìa cà phê sữa đặc, lá chanh, hành khô và ớt hiểm đã băm nhuyễn khuấy đều cho các gia vị hòa tan với nhau
- Các gia vị đã được khuấy tan đều là hoàn thành và thưởng thức với món gà luộc