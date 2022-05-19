Mách bạn các cách pha nước chấm ăn với gà luộc NGON NHỨC NÁCH nhà nhà cần BỎ TÚI

Bước 1 Bạn đem chanh đi rửa sạch, sau đó dùng dao bào để bào lớp vỏ bên ngoài của chanh rồi băm nhỏ. Lá chanh bạn rửa sạch rồi cắt thành sợi nhỏ.

Bước 2 Bạn cho vào chén vỏ chanh băm, 1/2 muỗng canh muối, 1 muỗng canh bột canh, 1/2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng canh tiêu xay, lá chanh cắt sợi nhỏ, 1/3 muỗng canh ớt xay. Sau đó bạn trộn đều, tiếp theo vắt lấy nước cốt 1 quả chanh rồi khuấy đều.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là đã hoàn thành cách làm muối chấm gà luộc rồi, đây là loại nước chấm rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Khi chấm thịt gà với nước muối chanh sẽ cảm nhận được vị mặn và chua chua sẽ làm cho món ăn cực kỳ hấp dẫn.

Nước chấm muối ớt

Nguyên liệu:

Nước mắm 3 muỗng canh

Tiêu 1/4 muỗng cà phê

Ớt băm 1/2 muỗng cà phê

Nước ấm 1 muỗng canh

Nước cốt chanh 1 muỗng cà phê

Bột ngọt 1/2 muỗng cà phê

Cách chế biến:

Bước 1: Bạn cho vào chén (chén ăn cơm) 3 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê tiêu xay, 1/2 muỗng cà phê ớt băm, 1 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh.

Bước 2: Sau đó thì khuấy đều.

Ảnh minh họa: Internet

Nước tắc chấm gà luộc

Nguyên liệu:

Quả quất (tắc): 6 quả

Bột canh (súp): 2 thìa cà phê

Ớt hiểm : 3 quả

Đường: 1/2 thìa cà phê

Hạt tiêu: 1/2 thìa cà phê

Hạt nêm: 1/2 thìa cà phê

Sữa đặc: 2 thìa cà phê sữa đặc

Lá chanh: 3 lá

Hành khô: 2 củ

Cách làm

Bước 1: Sơ chế

Quất (tắc)rửa sạch cắt làm đôi vắt lấy nước cốt.

Lá chanh, hành khô và ớt rửa sạch băm nhuyễn (có thể xay)

Bước 2: Trộn gia vị

Cho nước cốt quất (tắc), 2 thìa bột canh, 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, 1/2 thìa hạt nêm. 2 thìa cà phê sữa đặc, lá chanh, hành khô và ớt hiểm đã băm nhuyễn khuấy đều cho các gia vị hòa tan với nhau

Các gia vị đã được khuấy tan đều là hoàn thành và thưởng thức với món gà luộc