Sau khi xăm cần kiêng ăn những thứ này nếu không muốn bị sẹo?

Dinh dưỡng 22/05/2022 17:34

Cần tránh các loại thực phẩm này nếu không muốn bị sẹo lồi, sẹo lõm.

Rau muống

Nếu bạn không muốn có những chiếc sẹo lồi xấu xí thì rau muống là một trong số các thực phẩm bạn nên tránh. Trong rau muống chứa nhiều madecassol, giúp thúc đẩy quá trình lên da và gia tăng biểu mô. Việc ăn rau muống sẽ giúp da bạn mau lành hơn nhưng lại dễ tạo nên sẹo lồi.

Trứng

Trứng cũng được liệt vào danh sách những thực phẩm nên tránh sau khi xăm hình. Ăn trứng nhiều có thể khiến màu xăm lên mờ nhạt, không được sắc nét. Đó chính là lý do mà thợ xăm hay khuyên bạn không nên ăn trứng trong 3 ngày đầu tiên đó. Sau đó thì bạn vẫn có thể ăn bình thường nhé. 

Sau khi xăm cần kiêng ăn những thứ này nếu không muốn bị sẹo? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà và đồ nếp

Thịt gà là nguồn thực phẩm rất giàu protein và nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Tuy nhiên, khi bạn đang có các vết thương hở, đặc biệt khi bạn vừa xăm mình, protein trong thịt gà có thể kích thích các tế bào trên da quá mức, dẫn tới hình thành sẹo lồi và khiến vết thương, vết xăm lâu lành hơn.

Tương tự như vậy, đồ nếp có thể khiến cho vết xăm mưng mủ, làm chậm quá trình lên da non. Tốt hơn hết, sau khi xăm, bạn nên kiêng ăn xôi, thịt gà, bánh nếp… trong vòng 1 tuần đầu. Sau khi vết xăm dần ổn định và hồi phục, bạn có thể ăn bình thường trở lại.

Rượu bia

Đối với các bạn nam nên kiêng uống bia sau xăm, bởi khi mới xăm xong, uống rượu bia còn dễ làm cho vết xăm lâu liền da hơn và bị loang màu. Bình thường uống rượu nhiều rượu bia vốn đã không tốt, vậy nên tốt nhất bạn nên đợi vết xăm lành lại rồi mới uống những thứ nước chứa cồn này nhé.

Sau khi xăm cần kiêng ăn những thứ này nếu không muốn bị sẹo? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hải sản

Các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ,... nếu ăn sau khi xăm mình sẽ khiến vùng da mới xăm bị ngứa, lâu lành , dễ bị sưng tấy và gây sẹo. Với các loại hải sản, bạn cần kiêng ít nhất 5 ngày sau khi xăm thì hãy ăn lại.

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