Để có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cần tránh ăn KẾT HỢP hải sản với các loại thực phẩm này nếu không muốn NHẬP VIỆN

Dinh dưỡng 24/05/2022 19:45

Không nên kết hợp hải sản với các loại thực phẩm này nếu không muốn nhập viện.

Không ăn hải sản với các thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Trong hải sản có chứa nhiều asen pentavenlent, chất này rất tốt cho cơ thể nhưng nếu kết hợp với những thực phẩm có chứa nhiều vitamin C thì lại gây tác dụng ngược lại. Lượng asen pentavenlent sẽ chuyển hóa thành asen trioxide (hay còn gọi là thạch tín) sẽ gây ngộ độc, đôi khi còn dẫn đến chết người. Vì vậy cần kiêng kỵ ăn hải sản với thực phẩm này.

Để có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cần tránh ăn KẾT HỢP hải sản với các loại thực phẩm này nếu không muốn NHẬP VIỆN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không ăn hải sản cùng với thực phẩm có tính lạnh

Theo đông y, hải sản có tính hàn, nên khi ăn tốt nhất tránh ăn kèm với những thực phẩm mang tính hàn khác như: rau muống, dưa chuột, dưa hấu, dấp cá, nước đá... dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Không ăn hải sản cùng trà xanh

Cần tránh uống trà xanh khi ăn hoặc ngay sau khi ăn hải sản. Bởi trong trà xanh chứa nhiều acid tannin khi kết hợp với canxi có trong hải sản sẽ tại thành canxi không hoà tan là kích ứng hệ tiêu hoá của bạn, gây trạng thái đầy bụng, khó tiêu, chướng bụng, buồn nôn, đễ hình thành nên sỏi thận. Cách tốt nhất là bạn nên uống trà sau khi ăn một tiếng để hệ tiêu hoá làm việc tốt nhất.

Không nên uống bia sau hoặc trong khi ăn hải sản

Lượng purine trong hải sản, trong quá trình trao đổi chất của con người sẽ hình thành axit uric, axit uric dư thừa có thể gây ra bệnh gút và các bệnh khác. Ăn nhiều hải sản và uống bia sẽ làm tăng tốc độ hình thành axit uric. Lượng axit uric dư thừa sẽ tích tụ tại các khớp xương hoặc các mô mềm từ đó dễ dàng mắc chứng gút, viêm khớp xương và mô mềm, gây cho sức khỏe.

Để có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cần tránh ăn KẾT HỢP hải sản với các loại thực phẩm này nếu không muốn NHẬP VIỆN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn trái cây và uống trà sau khi ăn hải sản

Nhiều người thường có thói quen uống trà và ăn trái cây tráng miệng sau bữa ăn. Nhưng việc này không tốt, bởi lượng axit tannic có trong trà khi kết hợp với lượng canxi có trong hải sản cũng sẽ tạo thành canxi không hòa tan, gây kích ứng lên hệ tiêu hóa. Quá trình này cũng gây ra các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và kết sỏi dẫn đến sỏi thận. Như vậy, tốt nhất chỉ uống trà và ăn trái cây sau khi ăn hải sản 2 tiếng trở lên.

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