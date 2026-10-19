Cưới cô vợ câm, chú rể vỡ òa khi đêm tân hôn nghe vợ cất lời bập bẹ 3 chữ

Tâm sự 19/10/2026 23:00

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Đến giờ này, tôi vẫn bàng hoàng không tin vào những gì mình đã trải qua. Tôi và Ly vừa kết hôn được hai ngày. Có thể nói, chúng tôi đã bất chấp và đánh đổi rất nhiều mới có thể đi đến hôn nhân.

Vợ chồng tôi quen nhau cách đây gần 4 năm. Ngày đó, cô ấy là chủ của tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã ấn tượng vô cùng. Bình thường để một người phụ nữ lên điều hành cả công ty đã là điều khó. Đằng này, cô ấy còn mất khả năng nói chuyện. Điều đó chứng tỏ, cô ấy rất thông minh và đáng được mọi người tôn trọng. 

Làm việc với nhau được một năm thì tôi tỏ tình. Thú thật, tôi đã mất ngủ cả tháng trời trước khi đưa ra quyết định này. Phía sau tôi là bố mẹ, là bạn bè. Tôi cần chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi làm tất cả vì tình yêu. Lúc ấy vợ tôi cũng bàng hoàng lắm, em không nghĩ lại có người đàn ông như tôi. Thế rồi chúng tôi quen nhau, để hiểu Ly nói gì, tôi phải đi học lớp giao tiếp với người câm điếc. Và rồi cả hai cứ thế yêu nhau 3 năm.

Cưới cô vợ câm, chú rể vỡ òa khi đêm tân hôn nghe vợ cất lời bập bẹ 3 chữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết Ly không bị câm bẩm sinh. Cô ấy từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, khi lên 6, Ly bắt đầu ít nói rồi dần dần chẳng nói chuyện với ai nữa. Biết sự thật này, tôi càng trân trọng Ly hơn.

Biết tôi muốn cưới Ly làm vợ, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Ông bà còn đến gặp Ly rồi cầu xin cô ấy chủ động chấm dứt mối quan hệ. Vì tự ti, Ly đồng ý chia tay tôi. Thế nhưng tôi mới là người không chịu được. Xa Ly, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Cũng nhờ có khoảng thời gian này mà tôi biết được mình yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi tìm đủ mọi cách thuyết phục bố mẹ, may mắn là ông bà đã đồng ý.

Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Ly cần nhau, thế là đủ. Nhưng vợ đã tặng tôi một món quà quá tuyệt vời. Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau, vợ tôi lắp bắp nói: “Cảm ơn anh”.

Tôi bàng hoàng không tin mọi người ạ, sau nhiều năm, cô ấy cũng đã nói được những chữ đầu tiên. Như vậy là tôi có cơ hội giúp vợ quay lại như trước đây. Tôi muốn khoe niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người. Hy vọng những người thật lòng yêu nhau như chúng tôi sẽ có một cái kết thật có hậu. 

Biết thai trong bụng vợ là của người khác, chồng ung dung hành động khiến vợ dập đầu báo ân

Biết thai trong bụng vợ là của người khác, chồng ung dung hành động khiến vợ dập đầu báo ân

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2026: Giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ sau ngày 20/10/2026

3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ sau ngày 20/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày 20/10/2026, 3 con giáp tiền chất đầy kho, LÀM MỘT THU MƯỜI, lộc đỏ như son, tình duyên cực vượng

Sau ngày 20/10/2026, 3 con giáp tiền chất đầy kho, LÀM MỘT THU MƯỜI, lộc đỏ như son, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp BỨT PHÁ MẠNH MẼ, chuyển mình thành công, giàu nhanh bất ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp BỨT PHÁ MẠNH MẼ, chuyển mình thành công, giàu nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu, cơ hội thăng chức thăng quyền, TIỀN BẠC ÀO ẠT ÙA VÀO NHÀ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

Giá trị dinh dưỡng khi ăn sống và nấu chín loại củ màu đỏ thẫm

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 19/10/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

Lợi ích sức khỏe từ loại nấm bình dân quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng cháu ngoan vì ít khóc, tôi lén theo dõi chị dâu rồi bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện

Tưởng cháu ngoan vì ít khóc, tôi lén theo dõi chị dâu rồi bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện

Xung đột gia đình xung quanh hoàn cảnh của em chồng làm mẹ đơn thân

Xung đột gia đình xung quanh hoàn cảnh của em chồng làm mẹ đơn thân

Vừa ly hôn xong, vợ bỗng ngã quỵ trước mắt tôi, biết chuyện gì xảy ra, tôi hối hận tột cùng

Vừa ly hôn xong, vợ bỗng ngã quỵ trước mắt tôi, biết chuyện gì xảy ra, tôi hối hận tột cùng

Vợ không chịu mở cửa, tôi gọi người phá cửa và bí mật phía sau khiến tôi chết lặng

Vợ không chịu mở cửa, tôi gọi người phá cửa và bí mật phía sau khiến tôi chết lặng

Gọi người đến phá cửa vì vợ bặt vô âm tín, tôi không ngờ cảnh tượng trước mắt

Gọi người đến phá cửa vì vợ bặt vô âm tín, tôi không ngờ cảnh tượng trước mắt

Mất tích 3 năm sau ly hôn, chồng cũ quay về xin tái hợp vì con nhưng lại nhận cái kết ê chề

Mất tích 3 năm sau ly hôn, chồng cũ quay về xin tái hợp vì con nhưng lại nhận cái kết ê chề