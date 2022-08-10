Cách pha cà phê ca cao thơm béo, tỉnh táo và siêu đơn giản tại nhà!

Cà phê hay ca cao, đều là những loại thức uống vô cùng quen thuộc với mọi công dân trên trái đất tròn này. Nhưng bạn đã bao giờ thử kết hợp giữa 2 loại đồ uống siêu phổ biến này với nhau chưa? Hương vị đặc biệt và công dụng hữu ích từ loại thức uống kết hợp này sẽ khiến bạn bất ngờ lắm đấy! Tại sao ư? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời về món cà phê ca cao độc đáo này ở ngày bài viết dưới đây nhé!

- Ca cao có khả năng làm giảm tác dụng phụ khó chịu của Caffeine có trong cà phê, từ đó giúp làm giảm cảm giác bồn chồn, lo lắng khi cơ thể bị hấp thụ quá nhiều caffeine.

Câu trả lời là “NÊN”. Vì theo các chuyên gia dinh dưỡng , việc uống kết hợp giữa cà phê và ca cao sẽ mang lại cho bạn những hiệu quả tuyệt vời sau:

- Tuy nhiên, mặc dù hàm lượng Caffeine có trong cà phê bị giảm, nhưng ca cao có khả năng làm tăng lượng máu lên não nhờ chất Theobromine. Nhờ đó làm tăng sự chú ý và tăng cường sự tỉnh táo, giúp bạn vẫn nhận thức một cách hiệu quả nhất, tỉnh như sáo mà chẳng sợ bứt rứt bồn chồn nhé.

- Ngoài ra, hàm lượng chất chống oxy hóa có trong ca cao nhiều hơn so với trà xanh và rượu vang. Do đó, khi uống kết hợp với cà phê sẽ giúp bạn tươi trẻ hơn.

Tóm lại, có thể khẳng định: bạn nên uống ca cao kèm với cà phê vào buổi sáng để có ngày làm việc hiệu quả, đồng thời duy trì sự tỉnh táo trong suốt ngày, giảm được cường độ cảm xúc, cũng như giảm được mức độ giận giữ và lo lắng hiệu quả.

Quả là một loại thực uống lý tưởng phải không nào?! Không chỉ có thế đâu, cà phê ca cao còn rất thơm ngon hấp dẫn và cách pha chế lại siêu đơn giản nữa nhé! Hãy cùng bắt tay ngay vào pha chế món thức uống cà phê ca cao thơm ngon độc đáo này thôi nào!

Cách pha chế cà phê ca cao chuẩn thơm ngon và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để pha chế cà phê ca cao!

Bột cà phê pha phin 10 gr

Bột ca cao nguyên chất 10 gr

Đường cát trắng (hoặc 30ml sữa đặc nếu muốn béo hơn) 20 gr

Sữa tươi không đường 120 ml

Nước nóng (khoảng 60 độ C) 60 ml

Kẹo marshmallow 1 ít (tùy thích)

Sốt socola 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: phin cà phê, muỗng, nồi, ly, phới lồng,...

Các bước tiến hành làm cà phê ca cao thơm ngon, đánh bay cơn buồn ngủ

Bước 1: Pha cà phê

Công đoạn hãm cà phê nguyên chất với nước nóng!

Đầu tiên, bạn dùng muỗng múc 10gr bột cà phê cho vào phin và tiến hành nén nhưng không được quá chặt tay.

Tiếp đó, bạn tiếp tục cho thêm 10ml nước nóng vào để cà phê nở ra trong khoảng 30 giây.

Sau 30 giây, bạn lại tiếp tục cho thêm 40ml nước nóng vào và đậy nắp phin lại, sau đó đợi cho đến khi cà phê chiết xuất hết nước cốt ra như hình.

Đến đây thì bạn chỉ cần lấy phin ra khỏi ly là đã hoàn tất bước pha chế đầu tiên rồi đấy.

Bước 2: Nấu hỗn hợp ca cao sữa

Quy trình nấu bột ca cao với đường trắng và sữa tươi thơm ngon!

Ở công đoạn này, trước hết, bạn lần lượt cho vào nồi 20gr đường cát trắng, 10gr bột ca cao nguyên chất cùng với 120ml sữa tươi không đường.

Sau đó đặt nồi lên bếp và tiến hành đun ở lửa nhỏ, vừa đun vừa dùng phới lồng khuấy đều tay, cho đến khi hỗn hợp sữa ca cao sôi lăn tăn là bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Cà phê ca cao chuẩn đẹp - ngon như ngoài tiệm!

Đến đây thì bạn chỉ việc rót sữa ca cao vào ly nước cốt cà phê, thêm vài viên kẹo marshmallow và chút sốt socola lên trên nữa thôi là chuẩn đẹp như ngoài tiệm rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Chỉ với vài công đoạn pha chế đơn giản, là bạn đã có ngay ly cà phê ca cao nóng hổi thơm lừng, nổi bật với vị đắng đặc trưng của cà phê, hòa quyện cùng với hương vị rất riêng của ca cao, và xen thêm chút béo ngọt của đường sữa, vị đắng - ngọt - béo được trung hòa ở mức lý tưởng nhất, đảm bảo uống là mê liền nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu chất lượng

Mẹo chọn mua cà phê ngon, chất lượng

- Bột cà phê ngon thường sẽ là những loại bột cà phê nguyên chất, được rang xay từ hạt cà phê và không trộn lẫn nguyên liệu khác, những loại bột cà phê đúng chuẩn sẽ ít ngậm nước, do đó sẽ không bị vón cục, và khi sờ bằng tay sẽ có cảm giác khô và tơi xốp hơn. Bạn hãy lưu ý đặc điểm này nhé.

- Bên cạnh đó, cà phê nguyên chất khi đã rang xay đúng chuẩn sẽ cho ra bột cà phê có màu nâu đậm, mùi thơm đặc trưng. Trường hợp nếu dùng hạt bắp làm giả cà phê thì thường sẽ cho ra màu đen đậm, còn nếu là hạt đậu nành thì sẽ có màu nâu đậm hoặc vàng đục.

- Đồng thời, khi pha cà phê với nước nóng, nếu là cà phê thật, bột sẽ xuất hiện hiện tượng nở phồng, sủi bọt tăm và đôi khi sẽ tràn cả ra phin, ngược lại, cà phê trộn sẽ lịm xuống, tỏa mùi thơm, tuy nhiên mùi thơm này đa phần là của hương liệu.

- Đặc biệt, tránh chọn mua cà phê mà khi pha cho ra nước có độ sánh đặc, màu đen đậm, vì đây là cà phê đã được pha với đậu rang, bắp rang, chất lượng không bằng cà phê nguyên chất.

Mẹo chọn mua bột ca cao nguyên chất, đúng chuẩn

- Bột ca cao nguyên chất sẽ có màu sắc đậm, đều màu và khá tươi. Ngược lại, bột ca cao pha thường có màu nâu đỏ, nâu nhạt, màu sắc tái và không tươi, thường có lẫn các đốm trắng nhạt do độn bột. Bạn lưu ý nhé!

- Đặc biệt, bột ca cao nguyên chất sẽ có vị đắng ngay khi uống, còn các loại bột ca cao pha sẽ có mùi vị thơm và vị ngọt nhẹ, đồng thời không nồng mùi ca cao.

- Ngoài ra, khi mua, nếu bạn ngửi thấy bột có mùi socola, vani hay sữa,...thì không nên mua, vì đây là bột ca cao đã được pha với nguyên liệu, không còn nguyên chất.

Trên đây là cách pha cà phê ca cao chuẩn thơm ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang tìm một loại thức uống chuẩn ngon, hỗ trợ tỉnh táo nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe để uống mỗi ngày thì đây chính là một sự lựa chọn hợp lý nhé! Làm một ly mỗi sáng, đảm bảo tinh thần phơi phới, năng suất công việc tăng vèo vèo luôn! Các chị em nhất định đừng bỏ qua món thức uống chất lượng này nhé!