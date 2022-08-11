Cách làm cá hố kho nghệ thơm ngon, đậm đà, chuẩn hao cơm tại nhà!

Cá hố tuy không phải loại cá quá phổ biến ở Việt Nam, nhưng ai đã từng một lần nếm thử thịt của cá hố tươi hay sau khi chế biến thì đảm bảo sẽ nhớ mãi không quên đâu nhé. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc công thức làm món cá hố kho nghệ chuẩn thơm ngon, hấp dẫn, lại còn dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Loại cá này có mặt ở hầu như tại mọi vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên thế giới. Tại Việt Nam cá tập trung nhiều trong vùng biển miền Trung, từ Quảng Bình xuống Quy nhơn, và được xem là một ‘món ăn ngon’ tại Quảng Ngãi.

Cá hố (hay còn gọi là gọi là Cá đao, Cá hố đầu rộng) là loài cá xương, sống ở biển và thuộc họ cá Trichiuridae. Cá thuộc loài cá dữ, nổi lên tầng trên kiếm ăn vào ban ngày, và trở lại tầng đáy ban đêm, thức ăn của loài này chủ yếu là tôm, cá, mực,...

Trong đó, thịt cá hố tương đối rẻ và rất được ưa chuộng tại các quốc gia vùng Đông Nam Á, Trung Hoa, Nhật bản và Triều tiên,...

Không chỉ là loại cá được ưa chuộng về mặt thương mại, cá hố còn được xếp vào loại cá biển vô cùng bổ dưỡng, tương đối ít các chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về các loại acid béo loại omega-3.

Cụ thể, trong 100g cá hố có:

788.7 mg PUFA

Acid béo Omega 3 là 775.2 mg

Cholesterol 65 mg

Cùng các chất đạm và protein cao, các loại axit béo không no, nhiều loại vitamin như A,E,D…, và các khoáng chất khác như sắt, canxi, photpho, kali, natri…

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá hố, sẽ mang lại cho cơ thể chúng ta những công dụng “vàng” như: giữ gìn vóc dáng, sáng mắt, tăng cường sự phát triển của não, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giúp tăng cơ và giảm mỡ,...

Đồng thời, theo quan niệm của Đông Y, ăn thịt cá hố thường xuyên còn có tác dụng tránh gió, sát trùng, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan mãn tính và làm ấm dạ dày nữa.

Quả là một loại cá lý tưởng để duy trì vẻ đẹp-khỏe của cơ thể phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cá hố kho nghệ thơm ngon nức mũi, lại còn giàu dinh dưỡng này nhé!

Cách làm cá hố kho nghệ chuẩn ngon, dinh dưỡng và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu đơn giản để làm món Cá hố kho nghệ!

Cá hố 500 gr

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Bột nghệ 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Hành tím 1 củ

Ớt 1 trái

Chanh 1 trái

Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành kho cá hố với nghệ chuẩn thơm ngon, hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế và ướp cá hố

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho cá hố!

- Đầu tiên, cá hố mua về, bạn cần rửa sạch, cắt bỏ mang, vây rồi dùng dao mổ bụng cá để lấy phần ruột bỏ đi, sau đó dùng muối và 1 ít nước cốt chanh chà nhẹ nhàng khắp bề mặt cá để khử mùi tanh, rồi rửa lại với nước sạch và thành những cắt khúc vừa ăn như hình là được.

- Tiếp đó, với phần cá hố mới được làm sạch, bạn đem ướp với các gia vị, bao gồm: 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 củ hành tím bào mỏng và ớt cắt lát.

- Tiến hành trộn đều và để ướp trong khoảng 30 phút cho thịt cá thấm đều gia vị là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cá hố rồi nhé.

Bước 2: Kho cá hố

Quy trình kho cá hố siêu đơn giản và chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, tiến hành đun nóng ở nhiệt độ vừa.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho phần hành tím còn lại vào phi thơm cho đến khi vàng.

- Kế đến, bạn cho hết phần cá hỗ đã được ướp vào chảo, rồi tiếp tục cho thêm 1/2 muỗng canh nước mắm và 1/2 chén ăn cơm nước lọc vào, tiến hành kho cho đến khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ riu riu để các loại gia vị thấm đều vào thịt cá.

- Cuối cùng, khi thấy nước sắp cạn và hơi sánh lại thì bạn tắt bếp. Sau đó, cho cá ra đĩa, và rắc thêm 1 ít tiêu xay lên là đã hoàn tất rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cá hố vàng ươm ngon mắt cùng hương thơm hấp dẫn!

Món cá hố kho nghệ nổi bật với visual màu vàng ươm đẹp mắt cùng mùi thơm thoang thoảng của bột nghệ, hành tím làm cho ai cũng “ngất ngây”. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt cá mềm được nêm nếm gia vị mặn, ngọt rất vừa ăn, lại xen lẫn chút vị cay nồng của ớt và tiêu, vừa đủ kích thích vị giác, ăn cùng với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua cá hố tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn mua những con cá hố có mắt cá trong, sáng, hơi phồng và giác mạc của chúng có sự đàn hồi.

- Đồng thời, nên ưu tiên chọn mua những con cá hố có lớp mang cá màu đỏ hồng và khi dùng tay chạm vào thịt cá thì thấy săn chắc, đàn hồi tốt, đây là những con cá hố tươi ngon, chắc thịt.

- Ngược lại, không nên mua những con cá hố mà khi chạm tay vào thì thấy nhớt, ấn vào thịt cá thì thấy in lại vết lõm của ngón tay, vì đây thường là cá bị chết, ươn, không nên dùng nữa.

Trên đây là cách làm cá hố kho nghệ thơm ngon nức mũi và chuẩn hao cơm tại nhà. Với món kho vừa ngon mắt ngon miệng, giàu dinh dưỡng mà cách chế biến lại đơn giản và nhanh chóng như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Nếu các chị em vẫn phân vân chưa biết chọn món gì cho bữa cơm gia đình tối nay, thì đây có thể là một sự lựa chọn hấp dẫn đấy! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!