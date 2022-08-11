Cách nấu cháo trai thơm ngon dinh dưỡng, giải nhiệt cho ngày hè!

Cháo là một trong những dạng thực phẩm dinh dưỡng, dễ tiêu, cùng với sự đa dạng về hương vị như: cháo gà , cháo tim heo , cháo bí đỏ,...nên rất được nhiều người ưa chuộng. Trong đó, không kể đến món cháo trai - món cháo dân dã, mang vị ngọt rất riêng của miền quê Việt Nam, mà chẳng chất phụ gia nào có thể mang lại được, đảm bảo ai may mắn được thưởng thức một lần đều nhớ mãi không quên nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món cháo trai khiến bao người nhung nhớ này nhé!

Theo y học cổ truyền, thịt trai sông có vị ngọt, mặn, tính hàn, có tác dụng lợi thấp, thanh nhiệt, tiêu khát, hạ huyết áp,...thường được dùng bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em chậm lớn, ra mồ hôi trộm,...

Với nhiều người xuất thân từ làng quê Việt Nam, trai sông có lẽ là một loài vật chẳng còn xa lạ gì nữa. Trai sông xuất hiện rất nhiều ở các ao, hồ, sông, suối của vùng đồng bằng, trung du và miền núi, và là nguyên liệu để làm nên các món canh đồng quê thơm ngon, bổ dưỡng. Không chỉ là một nguyên liệu thơm ngon nơi đồng quê nước ngọt, thịt trai còn chứa rất nhiều những công dụng hữu ích khác.

Còn theo y học hiện đại, trong 100g thịt trai cung cấp khoảng 172 calo, 16 - 22g protein, 2,3g chất béo, 5 - 6g carbohydrates, 314 - 353mg natri, 3,0mg sắt, 270mcg iốt, 96 mcg selen, 1150mg axít béo Omega-3,...Ngoài ra, trong thịt trai còn có nhiều loại vitamin, giàu chất kẽm và các khoáng chất có ích khác.

Nhờ vậy, mà việc bổ sung thịt trai vào thực đơn hàng tuần, sẽ mang đến cho bạn những ích lợi tuyệt vời sau: hỗ trợ tái tạo hồng cầu, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, giảm mỡ trong máu và ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch và đột quỵ, củng cố sự phát triển xương,...đồng thời giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư,...

Đọc đến đây, hẳn nhiều chị em đã muốn thêm ngay loại thực phẩm này vào bữa ăn hàng tuần của gia đình rồi phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cháo trai thơm béo, ngọt ngon và siêu đơn giản nhé!

Cách nấu cháo trai thơm ngon, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cháo trai thơm ngon!

Trai 3 kg

Gạo nếp 50 gr

Gạo tẻ 150 gr

Mỡ heo 1 kg

Rau thì là 30 gr

Rau răm 30 gr

Hành tím 100 gr

Hành lá 5 nhánh

Ngò rí 5 nhánh

Ớt hiểm 3 trái

Chanh 1 trái

Gừng 10 gr (1 nhánh nhỏ)

Muối hạt 3 muỗng canh

Nước mắm 1.5 muỗng canh

Dầu ăn 200 ml

Gia vị thông dụng (Muối/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Nước lọc 2.1 lít

Các bước tiến hành nấu cháo trai chuẩn ngon, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch, sơ chế trai và các nguyên liệu đi kèm!

- Đầu tiên, với 3kg trai mua về, bạn cho vào ngâm từ 2-4 tiếng trong thau nước lạnh cùng 3 trái ớt hiểm cắt khúc và nước cốt của 1 trái chanh, để trai nhả hết bùn đất ra nhé.

- Tiếp đó, khi thấy trai đã nhả sạch đất cát, bạn tiến hành lấy bàn chải hoặc búi cọ sắt bằng inox để chà xát lên toàn bộ bề mặt phần vỏ trai, rồi đem rửa lại với nước sạch vài lần là trai đã sạch hoàn toàn rồi đó.

- Kế đến, bạn bắc nồi lên bếp cùng 300ml nước và toàn bộ phần trai vừa sơ chế vào, tiến hành luộc trong khoảng 10 - 13 phút ở lửa vừa, cho đến khi trai mở miệng thì bạn tắt bếp, vớt ra và rồi để nguội khoảng 5 phút, sau đó dùng tay tách bỏ phần vỏ và lấy phần thịt trai ra là được nhé.

- Sau đó, với phần thịt trai thu được, bạn loại bỏ túi phân của trai, sau đó cho ra thau trộn cùng 3 muỗng muối hạt (trong khoảng 3 phút), rồi đem rửa lại lần nữa với nước sạch và để ráo nước. Đến đây, tùy theo kích thước của con trai, mà bạn sẽ dùng dao cắt trai thành các khúc vừa ăn là đã xong phần chuẩn bị trai nhé.

- Với gạo nếp và gạo tẻ thì bạn đem vo sạch, rồi cho ra tô ngâm cùng 300ml nước trong vòng 4 - 5 tiếng, đến khi gạo mềm thì bạn chắt bỏ nước, để ráo, và cho ra cối rồi dùng chày giã nát (không cần quá nhuyễn).

- Còn về phần 1kg mỡ heo, thì bạn lấy ít muối chà xát lên toàn bộ phần thịt để khử mùi hôi, sau đó đem đi rửa sạch, để ráo, rồi dùng dao cắt thành các khối vuông vừa ăn là được.

- Rau thì là, rau răm, hành lá, ngò rí thì bạn bỏ rễ, đem rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch các bụi bẩn, sau đó để ráo rồi dùng dao cắt nhuyễn ra.

- Gừng bạn cũng cạo vỏ, rửa sạch, rồi để ráo và băm nhuyễn ra là được.

- Còn hành tím thì bạn chỉ cần lột vỏ, sau đó cắt thành các lát mỏng thôi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho toàn bộ phần thịt trai đã được sơ chế ra dĩa cùng với số gừng vừa băm nhuyễn, sau đó dùng đũa trộn đều và tiến hành ướp khoảng 15 - 20 phút cho thịt trai ngấm đều gia vị là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Xào trai và phi hành

Xào trai và phi thơm hành tím!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp, rồi tiến hành chiên 1kg mỡ heo đã được làm sạch với lửa nhỏ trong khoảng 10 - 15 phút, đến khi tóp mỡ trở nên vàng giòn thì tắt bếp, vớt tóp mỡ và mỡ nước ra tô, và chỉ để lại khoảng 2 muỗng canh mỡ nước là được nhé.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho toàn bộ phần thịt trai đã ướp cùng các gia vị gồm 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1.5 muỗng canh nước mắm và số rau thì là, rau răm vào xào với lửa lớn khoảng 30 giây.

- Sau đó, khi thấy phần thịt trai đã thấm đều gia vị, bạn chỉ cần nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp, sau đó nhanh tay cho ra dĩa.

- Song song với đó, bạn bắc một chiếc nồi khác lên bếp cùng 200ml dầu ăn đun với lửa lớn. Khi thấy dầu nóng, thì bạn cho 100gr hành tím đã cắt lát mỏng vào, dùng đũa đảo đều rồi tiến hành chiên trong vòng 2 - 3 phút.

- Cuối cùng, khi hành đã dần săn lại thì bạn giảm nhỏ lửa xuống, rồi chiên thêm 2 - 3 phút, cho đến khi hành phi trở nên vàng giòn như hình thì bạn cũng tắt bếp và cho ra dĩa nhé.

Bước 3: Nấu cháo

Nấu tới khi cháo có độ sánh mịn vừa phải là được nhé!

- Trước tiên, bạn bắc nồi mới lên bếp cùng số gạo nếp, gạo tẻ đã giã, cùng với các nguyên liệu là 1.5 lít nước và 2 muỗng cà phê muối, sau đó tiến hành nấu với lửa lớn khoảng 10 phút.

- Khi thấy nước sôi thì bạn giảm xuống lửa nhỏ, đồng thời dùng vá đảo đều, và tiếp tục nấu thêm 20 - 25 phút, đến khi thấy cháo có độ sánh mịn vừa phải thì bạn chỉ việc nêm nếm gia vị vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Tô cháo trai nóng hổi, thơm phức, ai ăn cũng thích!

Đến đây thì bạn chỉ việc lấy tô rồi cho phần cháo vừa nấu cùng số thịt trai đã xào, thêm ít hành phi, hành lá, ngò rí và tiêu xay lên trên nữa là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Tô cháo trai với hương thơm nồng nàn từ các loại rau thơm, cùng phần thịt trai săn chắc, đậm vị, hòa quyện với độ sánh mịn vừa phải của cháo, đảm bảo nếm thử một lần là nhớ mãi không quên hương vị ngọt thơm, béo ngon này nhé!

Mẹo chọn mua trai tươi ngon, chất lượng

- Trai tươi ngon là những con có lớp vỏ bên ngoài còn nguyên vẹn, không bị dập nát cũng như có dấu hiệu đã mở miệng, khi dùng tay chạm nhẹ vào phần vỏ sẽ lập tức khép lại ngay.

- Đồng thời, bạn nên ưu tiên lựa chọn trai tươi sống hơn loại đông lạnh, đã được đóng gói sẵn vì sẽ không thể kiểm tra được độ tươi ngon của trai.

- Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế mua những con trai tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng, vì đấy là trai đã hỏng do để lâu ngày, không nên ăn nữa.

Trên đây là cách nấu cháo trai thơm ngon, beo béo, chuẩn vị hương quê xưa tại nhà. Chiều chiều đi làm về mà được tô cháo ấm nóng đầy hương vị và dinh dưỡng này thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!