Cách nấu cháo gà đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà!

Cháo gà là một trong những món cháo dinh dưỡng, thơm ngon quá quen thuộc với bữa cơm gia đình Việt rồi. Bên cạnh đó, cũng có một món ăn được biến tấu từ cháo gà với độ thơm ngon và dinh dưỡng không chỉ ngang bằng mà còn tăng lên cả về hương vị và thành phần bổ dưỡng - đó chính là Cháo gà đậu xanh . Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách nấu Cháo gà đậu xanh thơm ngon, bổ dưỡng ngay tại nhà nhé!

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa.

Thịt gà giàu năng lượng, ít chất béo, mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

2. Đậu xanh

Đậu xanh - loại hạt giàu chất xơ và protein, rất tốt cho các chị em!

Đây là loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, với hàm lượng dinh dưỡng cao cùng công dụng thanh mát, giải độc cơ thể hiệu quả.

Tuy nhiên, không chỉ được biết với công dụng thanh mát cơ thể, đậu xanh còn mang lại rất nhiều công dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới.

Cụ thể, theo các chuyên gia, đậu xanh có các công dụng tuyệt vời sau: chữa bệnh gút, chữa bí tiểu, cải thiện khả năng tiêu hóa, phòng chống bệnh tim mạch, giảm huyết áp hiệu quả và phòng ngừa ung thư trực tràng.

Đặc biệt, đây còn được xem là dược thần cho các chị em phụ nữ khi mang tới công dụng hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất xơ và protein cao, đồng thời còn giúp các chị em có được làn da trắng hiệu quả, sạch nhờn da và giảm tình trạng rám nắng rõ rệt.

Với các chị em đang mang thai, đậu xanh lại càng nên là thực phẩm cần lựa chọn. Axit folic trong đậu xanh có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trái tim, não và hệ hô hấp của trẻ sơ sinh, đồng thời ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi.

Quả là một món ăn “nhỏ mà có võ” phải không nào ?!!! Giờ thì hãy cùng khám phá ngay công thức nấu cháo gà đậu xanh siêu thơm ngon bổ dưỡng này nhé!

Cách nấu cháo gà đậu xanh thơm ngon, dinh dưỡng và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu nấu cháo gà đậu xanh bổ dưỡng!

Thịt gà 500 gr

Gạo tẻ 50 gr

Gạo nếp 50 gr

Đậu xanh 50 gr

Hành tím 5 củ

Hành lá/ ngò rí 1 nhánh

Bột nghệ 1/2 thìa canh

Bột canh 1/2 thìa canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ tiêu) 1 ít

Các bước tiến hành nấu cháo gà đậu xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bạn nhớ rửa thịt gà với nước muối loãng để khử mùi hôi nhé!

- Đầu tiên, thịt gà mua về, bạn đem rửa sạch với nước muối pha loãng và rửa lại nhiều lần với nước cho sạch và loại bỏ mùi hôi từ thịt.

- Hành tím thì bạn lột vỏ và rửa sạch.

- Với hành lá và ngò rí thì bạn nhặt bỏ gốc, rửa sạch và thái nhỏ.

- Cuối cùng là đậu xanh, bạn rửa sạch và ngâm trong nước trong khoảng 2 tiếng trước khi chế biến nhé.

Bước 2: Ướp thịt gà

Trộn đều và để thịt gà ngấm gia vị trong khoảng 10 phút!

Ở bước này, bạn chỉ cần cho thịt gà đã được sơ chế sạch vào tô, tiếp đó lần lượt cho các gia vị 1 thìa canh hạt nêm, 1/2 thìa canh bột canh, 1/3 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa canh bột nghệ vào, trộn thật đều và để yên khoảng 10 phút cho thịt gà thấm đều gia vị là được nhé.

Bước 3: Luộc thịt gà

Luộc riêng thịt gà sẽ giúp giữ được vị dai mềm khi ăn!

- Trước tiên, bạn cho 5 củ hành tím đã được sơ chế vào 1 lít nước và bắc lên bếp.

- Khi thấy nước sôi lên thì bạn cho phần thịt gà đã thấm ướp gia vị đủ vào.

- Đậy nắp và đun trong khoảng 20 phút ở lửa vừa, cho đến khi thịt gà chín thì bạn tắt bếp và vớt ra nhé.

- Bằng cách luộc gà riêng như vầy, bạn sẽ giữ được vị dai ngon của thịt gà nhé.

Bước 4: Nấu cháo gà đậu xanh

Khi thưởng thức, bạn nhớ thêm chút hành lá và ngò rí lên trên cho chuẩn hương vị nhé!

- Cũng với nồi nước mới luộc gà ở trên, bạn cho thêm 50 gr gạo tẻ, 50 gr gạo nếp và 50 gr đậu xanh đã được vo sạch và ngâm đủ giờ vào.

- Tiếp đó, đậy nắp và đun trên lửa vừa trong khoảng 30 phút.

- Kế đó, sau khi hết 30 phút và đã thấy gạo mềm rồi, bạn cho phần gà đã được luộc vào chung và đun nấu thêm 15 phút với lửa vừa cho thịt gà và cháo được mềm hẳn.

- Đến đây thì bạn chỉ cần nêm nếm cho vừa khẩu vị gia đình là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Sau cùng, khi thưởng thức, bạn múc cháo ra chén, cho rắc thêm chút hành lá và ngò rí lên là đủ chuẩn thơm ngon khó cưỡng!

Thành phẩm

Cháo gà đậu xanh - thơm ngon nóng hổi, ăn là mê!

Cháo gà đậu xanh thơm lừng nóng hổi, nổi bật với màu xanh đẹp của đậu xanh, kết hợp cùng thịt gà mềm thơm và cháo mềm đậm vị, ăn vào những ngày mát trời thì còn gì tuyệt hơn nào?!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn gà tươi ngon, chắc thịt

- Để mua được thịt gà ngon, bạn quan sát và chọn phần thịt có màu sáng hoặc có màu vàng nhạt, và có độ đàn hồi khi nhấn tay vào và không có mùi lạ.

- Ngược lại, bạn nên tránh chọn thịt gà xuất hiện mùi hôi, màu sẫm, da gà bị bầm, thịt bị tụ máu, da không còn bám vào thịt, bị chảy nước và thịt bị bở ra.

Mẹo chọn mua đậu xanh thơm ngon

- Đối với loại đậu đã cà vỏ, bạn lưu ý chọn những hạt đậu sáng bóng, màu vàng tươi, kích thước và màu sắc các hạt đều nhau.

- Đối với loại đậu còn vỏ, bạn nên chọn những đậu xanh đều màu, sáng bóng và có mùi thơm tự nhiên.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ mẩy của đậu bằng cách bấm ngón tay vào hạt đậu, nếu hạt đậu giòn, dễ vỡ nhưng không tạo nhiều vụn nhỏ thì đó là đậu xanh ngon.

- Tránh chọn những hạt đậu có nốt đen, xỉn màu, các hạt to nhỏ không đều nhau, có ẩm mốc hoặc mùi lạ. Đặc biệt không chọn đậu xanh đã có hiện tượng bị mối, mọt ăn hay có nhiều hạt sạn đen.

Trên đây là công thức nấu cháo gà đậu xanh thơm ngon khó cưỡng lại còn bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Với những ngày thời tiết nóng bức và chán cơm như này, có được bát cháo gà đậu xanh trên tay thì đúng chuẩn khỏi chỉnh. Chúc các chị em trổ tài thổi gió mới cho bữa cơm gia đình thành công nhé!