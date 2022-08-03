Cách nấu cháo tim heo thơm ngon, dinh dưỡng, tẩm bổ cho gia đình!

Cháo là một trong những món ăn dinh dưỡng và dễ tiêu hóa, thích hợp cho các thực khách ở mọi độ tuổi. Bên cạnh các loại cháo dinh dưỡng quen thuộc như cháo bí đỏ, cháo thịt bằm, cháo sườn,...thì cháo tim heo cũng là một lượng chọn lý tưởng, mang đến hương vị thơm ngon cùng thành phần dinh dưỡng tuyệt vời, giúp bồi bổ cho người thưởng thức. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món cháo dinh dưỡng này ngay nhé!

Người Việt Nam ta vốn có câu “ăn gì bổ nấy”, nhưng ăn tim heo thì chỉ có công dụng bổ tim thôi sao? Bạn hãy xem câu trả lời dưới đây nhé!

Thịt heo vốn quen thuộc với hàm lượng dinh dưỡng hữu ích, nhưng đây không phải bộ phận duy nhất có giá trị trong cơ thể con heo. Có một bộ phận còn đắt giá hơn cả thịt heo, và nếu được dùng theo chế độ hợp lý thì sẽ hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp cơ tim - đó chính là phần tim heo.

Tim heo rất bổ dưỡng và về cơ bản có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển cơ thể, đồng thời rất giàu folate, sắt, kẽm và selen, và cũng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B2, B6 và B12. Các hợp chất này đều nằm trong nhóm được gọi là vitamin B-complex - có công dụng chủ yếu là bảo vệ tim mạch.

Không chỉ vậy, hợp chất này còn có khả năng duy trì huyết áp, giảm lượng cholesterol cao và hình thành các mạch máu khỏe mạnh. Đặc biệt, chúng cũng có lợi cho não và đã được chứng minh là có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, chứng mất trí, trầm cảm và lo lắng cho người tiêu thụ.

Quả xứng danh bộ phận quý giá nhất, có tiền cũng chưa chắc đã mua được dễ dàng phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món cháo tim heo thơm ngon, dinh dưỡng thôi nhé!

Cách chế biến cháo tim heo dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cháo tim heo thơm ngon, dinh dưỡng!

Cơm nguội 1 chén

Tim heo 1 quả

Khoai tây 5 củ

Tía tô 3 lá

Gừng 1 củ

Hành tây 1 củ

Nước mắm 1 muỗng cà phê

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Các bước tiến hành làm cháo tim heo thơm ngon như ngoài tiệm

Bước 1: Nấu cháo

Công đoạn nấu cháo và ủ cho cháo nở và mềm hơn!

- Trước tiên, bạn bắc một nồi nước lên bếp, khi thấy nước sôi thì cho 1 chén cơm nguội vào nấu ở lửa lớn.

- Tiếp đó, sau khi nồi cháo trên khi sôi được khoảng 2 - 4 phút thì bạn tắt bếp, và tiến hành đậy kín nắp để ủ trong vòng 1 giờ đồng hồ.

- Trong khoảng thời gian ủ này, cơm sẽ nở ra và nồi cháo không bị quá nhão, nước cũng không bị quá đục.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho tim heo!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, tim heo bạn đem rửa sạch bằng nước muối khoảng 1 - 2 lần cho sạch và khử bớt mùi hôi của thịt, sau đó cắt thành những lát mỏng vừa ăn là được.

- Tiếp đến, bạn cho phần tim heo mới được cắt lát vào tô và tiến hành ướp cùng 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê nước mắm và một xíu tiêu xay, bạn lưu ý trộn thật đều và để ướp khoảng 10 phút cho tim heo ngấm gia vị là đạt.

- Với hành tây thì bạn đem gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt thành múi cau.

- Còn với khoai tây, bạn cũng đem đi rửa sạch, gọt hết vỏ và ngâm muối để loại bỏ hết chất có hại, rồi cắt thành 4 phần như hình là được.

- Cuối cùng là lá tía tô và gừng, bạn chỉ cần đem rửa sạch và cắt nhỏ ra là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Xào tim heo

Khi thấy tim ngả sang màu sẫm và có nước xào thì tức là đã chín rồi nhé!

- Trước hết, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu vào, đợi đến khi dầu nóng thì bạn hết phần hành tây đã cắt múi vào phi thơm lên.

- Sau khi hành tây ngả vàng, bạn tiếp tục cho thêm phần tim đã được ướp vào xào với lửa nhỏ, vừa xào vừa đảo đều tay cho tim heo chín đều và thấm gia vị nhé.

- Cuối cùng, sau khi xào được khoảng 7 - 10 phút, nếu thấy tim ngả sang màu thẫm, có nước xào chảy ra thì tức là tim đã chín và bạn có thể tắt bếp rồi đấy.

Bước 4: Nấu cháo tim heo

Các bước nấu cháo tim heo chuẩn ngon như ngoài tiệm!

- Ở bước cuối cùng này, trước tiên, bạn bắc nồi cháo đã nở lên bếp cho sôi lại một lần nữa.

- Kế đó, bạn cho hết phần khoai tây và tim heo đã xào chín vào một lần và tiến hành nấu ở lửa nhỏ.

- Cuối cùng, khi thấy khoai tây chín mềm, bạn hãy nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho cháo ra chén, rồi cho thêm chút gừng, lá tía tô và một ít tiêu xay vào là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé!

Thành phẩm

Cháo tim heo ngon mắt ngon miệng, lại còn siêu dinh dưỡng!

Cháo tim heo nóng hổi thơm nức mũi, nổi bật với hương vị đậm đà từ tim heo được thấm ướp gia vị vừa phải, kết hợp với khoai tây ngọt mềm và các hương liệu đa dạng như lá tía tô, hành phi, tiêu xay,...tất cả đã cùng hòa quyện và tạo nên món cháo dinh dưỡng đầy thơm ngon, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất!

Mẹo chọn mua tim heo tươi ngon

- Bạn nên chọn những quả tim có màu đỏ tươi, mặt ngoài nhẵn bóng, mềm mại, và màng bao tim còn nguyên vẹn.

- Đồng thời, bạn cũng chỉ nên chọn những quả tim có kích thước vừa phải, có trọng lượng khoảng 300gr - 500gr là ngon nhất, và có độ đàn hồi, khi ấn mạnh một chút thì thấy có chất dịch huyết hồng tươi, đây là những quả tim còn tươi và chất lượng.

- Ngược lại, bạn tuyệt đối không mua những quả tim có kích cỡ to bất thường, màu sẫm, có tụ máu và có mùi hôi bất thường, đồng thời khi ấn vào thì mềm nhũn, có nước vàng chảy ra, khi bổ tim ra thì thấy máu đông hoặc chất lỏng màu đen, vì đây có thể là quả tim đã bị hư, không nên sử dụng nữa.

Trên đây là công thức làm món cháo tim heo dinh dưỡng và thơm ngon chuẩn như ngoài tiệm tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món ăn dinh dưỡng, dễ ăn và dễ chế biến để tẩm bổ cho các thành viên trong gia đình thì đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công mỹ mãn nhé!