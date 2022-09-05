Cách làm vịt nấu khoai sọ chuẩn ngon, bổ dưỡng và đậm đà hương vị tại nhà!

Theo Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn và được xem như một loại thuốc thượng hạng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa (như tiểu tiện bất lợi), lao phổi hay các trường hợp suy nhượng, chán ăn,...ngoài ra, thịt vịt còn có công dụng với các trường hợp như phù nề, khí hư, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay bàn chân nóng, ra mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô,...

Thịt vịt vốn là một trong những loại thịt thơm ngon, dinh dưỡng , rất được ưa chuộng trong bữa ăn gia đình Việt. Chắc hẳn, đã không ít lần bạn đã được thưởng thức những món ngon đặc sắc từ thịt vịt như: vịt nấu chao , ức vịt sốt cam , vịt quay,... khiến bao thực khách mê mẩn, nhưng nổi bật nhất, với hương vị đậm ngon hấp dẫn, đốn tim bao thực khách phải kể đến, đó chính là món vịt nấu khoai sọ . Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món vịt nấu khoai sọ thơm ngon, ăn là mê này nhé!

Còn theo các y nghiên cứu của y học phương Tây, thịt vịt đã được công nhận là một loại thịt với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội với nhiều công dụng hữu ích và được khuyến khích tiêu dùng.

Đặc biệt, thịt vịt còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị.

Cụ thể, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ khuyến khích bạn nên ăn thịt vịt ít nhất là 1 lần/tuần để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ổn định tinh thần và giúp ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch.

Còn theo Hội Tim mạch Mỹ, thịt vịt được nhận định là một loại thịt có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất tốt cho tim mạch. Cụ thể, trong 100g thịt vịt có đến 25g chất protein (vượt xa nhiều lần so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng), 201 calorie và hàm lượng các chất dinh như canxi, photpho, sắt, vitamin (B1, B2, A, D, E), acide nicotinic,…rất cao.

Đến đây thì chị em hoàn toàn có thể tin tưởng vào công dụng tuyệt vời và hàm lượng dinh dưỡng của loại thịt này rồi nhé. Giờ thì hãy cùng bắt tay vào làm món vịt nấu khoai sọ thơm ngon, bổ dưỡng, chuẩn bắt vị tại nhà!!!

Cách làm vịt nấu khoai sọ bùi ngon, hấp dẫn và siêu dinh dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món vịt nấu khoai sọ!

Thịt vịt 1 con (khoảng 2.3 kg)

Bún tươi 1 kg

Khoai sọ 1 kg

Quả sấu 6 trái

Rau nhút 200 gr

Rau muống 200 gr

Gừng 1 nhánh (cắt lát)

Ớt tươi 1 quả (cắt lát)

Tỏi 1 củ (băm nhuyễn)

Hành tím 3 củ (băm nhuyễn)

Nước cốt chanh 2 muỗng canh

Rượu trắng 2 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ hạt nêm/ đường/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm vịt nấu khoai sọ đơn giản và chuẩn ngon hấp dẫn

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt vịt

Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho thịt vịt!

- Đầu tiên, thịt vịt mua về, bạn đem rửa sạch với nước, rồi dùng hỗn hợp gồm 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh rượu trắng và 1 nhánh gừng cắt lát chà xát lên toàn bộ thân vịt trong vòng 15 phút để khử khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả.

- Tiếp đó, bạn đem vịt đi rửa lại nhiều lần với nước sạch rồi để ráo, sau đó chặt vịt thành miếng nhỏ vừa ăn.

- Đến đây, với phần thịt vịt đã chặt nhỏ, bạn tiến hành đem ướp cùng các nguyên liệu là 3 củ hành tím băm, 1 củ tỏi băm, 1 quả ớt cắt lát, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh nước mắm, rồi dùng đũa trộn đều hỗn hợp và để yên trong khoảng 30 phút cho thịt vịt ngấm đều gia vị là đã xong khâu làm sạch và chuẩn bị thịt vịt rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế khoai sọ và các rau củ nấu kèm!

- Trước tiên là khoai sọ, bạn dùng dao cạo sạch vỏ, sau đó chuẩn bị 1 thau nước cho vào 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh nước cốt chanh, rồi cho hết phần khoai sọ vừa cạo sạch vỏ vào ngâm trong khoảng 15 phút.

- Kế đến, sau 15 phút, bạn đem rửa khoai sọ lại với nước, để ráo, rồi cắt thành những múi cau vừa ăn, sau đó cho vào 1 cái tô và thêm vào tô 1 muỗng canh muối rồi trộn đều lên là được.

- Còn với rau muống và rau nhút, bạn tiến hành nhặt lấy phần non rồi bỏ phần gốc và cọng cứng đi, sau đó đem rửa sạch lại với nước rồi cắt thành khúc dài khoảng 3 lóng tay.

- Với 6 trái sấu thì bạn dùng dao cạo hết lớp vỏ ở bên ngoài rồi đem đi rửa sạch với nước là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu canh

Quy trình nấu vịt nấu khoai sọ chuẩn ngon tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun sôi.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho hết phần thịt vịt đã ướp gia vị vào xào với lửa lớn trong khoảng 5 phút cho thịt vịt săn lại.

- Tiếp đến, bạn tiếp tục cho thêm phần khoai sọ đã ướp gia vị và sấu đã cạo sạch vỏ vào nồi, cùng 500ml nước lọc, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường vào và đun với lửa lớn đến khi nước sôi.

- Cuối cùng, sau khi nước sôi, bạn để lửa nhỏ liu riu trong 15 phút rồi lại cho thêm phần rau muống và rau nhút vào, và đợi khoảng 1 phút cho nước sôi trở lại thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Vịt nấu khoai sọ - ngọt thơm dinh dưỡng, ăn là mê!

Món vịt nấu khoai sọ nóng hổi, thơm ngon nức mũi, khiến thực khách nào cũng mê. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần thịt vịt mềm ngon và béo ngậy, kết hợp với vị ngọt bùi đặc trưng từ khoai sọ, hòa quyện cùng các loại rau giòn vừa chín tới, xen lẫn chút vị chua nhẹ của sấu, chuẩn một món ngon kích thích vị giác. Món này mà ăn kèm với bún tươi hay cơm đều ngon hết nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Cách chọn thịt vịt tươi ngon, chắc thịt

Đối với vịt sống:

- Chọn mua vịt có bộ lông bóng mượt, vạch bên trong thấy không còn lông tơ, lông vũ bên ngoài mọc dài đầy đủ. Đặc biệt, không chọn những con vịt lông xù, có mùi hôi và nhìn ủ rũ, vì đây có thể là những con vịt ốm bệnh.

- Ngoài ra, những con vịt có ai cánh đan chéo vào với nhau là vịt đã trưởng thành, thường rất dễ nhổ lông và nhiều thịt.

- Khi chọn mua, bạn nên nắm thử vào ức vịt, nếu thấy tròn đầy, mập mạp, da cổ và da bụng dày thì đây là vịt chất lượng.

Đối với vịt làm sẵn:

- Bạn nên chọn những con vịt có màu vàng nhạt, đều màu và không nên chọn những con có màu quá sậm hoặc có vết bầm, loang lổ.

- Bạn cũng nên thử ấn vào thịt vịt, nếu thấy săn chắc, có độ đàn hồi thì là vịt ngon.

- Đồng thời, không nên chọn những con không có độ đàn hồi, có mùi hôi ươn và chảy nước, đây là những con vịt để lâu, không còn ngon.

Mẹo chọn khoai sọ tươi ngon, không sượng

- Bạn nên chọn những củ khoai sọ có dáng tròn đều như quả trứng gà, trên vỏ sần sùi, nhiều râu, có những củ nhỏ và dính theo chùm, đây là những củ khoai chất lượng.

- Bên cạnh đó, không nên chọn mua những củ có nhiều vết thâm đen, thối rữa,..

Trên đây là công thức làm món vịt nấu khoai sọ thơm ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn bổ dưỡng, bắt vị như này, các chị em chọn làm món ăn bồi bổ, đổi gió cho bữa cơm gia đình thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!