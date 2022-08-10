Cách làm ức vịt sốt cam kiểu Á Âu - thơm ngon chuẩn vị Pháp tại nhà!

Ức vịt sốt cam là một trong những món ăn nổi tiếng của nền ẩm thực Pháp. Có câu nói rằng, nếu ghé thăm Thành phố Ánh sáng mà không một lần nếm thử món ức vịt sốt cam thì đúng là một thiếu sót to lớn. Bởi vì nơi đây chính là nơi “ra đời” của món ức vịt sốt cam thơm ngon đặc biệt này. Nhưng may mắn thay, bạn không cần phải bay đến tận Pháp thì mới có cơ hội thưởng thức món ức vịt sốt cam này, với công thức sắp được chia sẻ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể mang ngay sự tinh tế của nền ẩm thực Pháp tới căn bếp nhỏ nhà mình nhé!

Ức vịt sốt cam thơm mềm, thêm hương nồng của cam và vị đậm đà của phần sốt thấm đều. Nước sốt cam chua chua ngọt ngọt và rất thơm, sẽ làm dịu bớt vị cay của món ăn mà không làm mất đi vị giòn đặc trưng của phần da ức vịt.

Ra đời từ thế kỷ 19 ở vùng Rouen – một địa phương nổi tiếng với các món ăn chế biến từ thịt vịt, ức vịt sốt cam là một trong những món ăn truyền thống rất được người Pháp ưa chuộng trong những bữa tiệc cuối năm.

Không chỉ là một món ăn lâu đời, được người dân Pháp cùng các thực khách khắp nơi ưa thích bởi hương vị thơm ngon, đặc biệt, ức vịt sốt cam còn là một món ăn bổ dưỡng với thành phần dinh dưỡng cùng công dụng tuyệt vời.

Cụ thể, thịt vịt nói chung và ức vịt nói riêng sẽ có các đặc điểm và công dụng sau:

Ức vịt - nổi bật với thành phàn dinh dưỡng và công dụng tuyệt vời!

Theo Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn và được xem như một loại thuốc thượng hạng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa (như tiểu tiện bất lợi), lao phổi hay các trường hợp suy nhượng, chán ăn,...ngoài ra, thịt vịt còn có công dụng với các trường hợp như phù nề, khí hư, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay bàn chân nóng, ra mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô,...

Đặc biệt, thịt vịt còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị.

Còn theo các y nghiên cứu của y học phương Tây, thịt vịt đã được công nhận là một loại thịt với hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội với nhiều công dụng hữu ích và được khuyến khích tiêu dùng.

Cụ thể, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ khuyến khích bạn nên ăn thịt vịt ít nhất là 1 lần/tuần để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ổn định tinh thần và giúp ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch.

Còn theo Hội Tim mạch Mỹ, thịt vịt cũng được nhận định là một loại thịt có hàm lượng dinh dưỡng cao và rất tốt cho tim mạch.

Quả là một món ăn vừa tinh tế, hớp hồn thực khách bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng, vừa giàu dinh dưỡng và bổ ích phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món ức vịt sốt cam chuẩn ngon như tại nhà hàng Pháp thôi nào!

Cách làm món ức vịt sốt cam chuẩn vị Pháp tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món ức vịt sốt cam đầy tinh tế!

Ức vịt 300 gr

Bột thịt bò 10 gr

Rượu vang đỏ 20 ml

Bơ lạt 1 muỗng canh

Tỏi băm 1 muỗng cà phê

Tương cà 1 muỗng canh

Cỏ xạ hương 2 nhánh

Vỏ cam bào 10 gr

Nước cam 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món ức vịt sốt cam chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế và ướp lườn vịt

Công đoạn khử sạch mùi hôi và ướp gia vị cho ức vịt!

- Đầu tiên, ức vịt mua về, bạn đem chà xát với muối và gừng đập dập (hoặc rượu trắng), sau đó để yên trong khoảng 20 phút cho ức vịt hết mùi hôi, rồi đem đi rửa sạch và để ráo nước là được nhé.

- Tiếp đó, với phần ức vịt mới được làm sạch, bạn có thể dùng dao khứa trên bề mặt ức vịt (nếu dày) để khi ướp gia vị được thấm hơn. Rồi bạn ướp lườn vịt với các gia vị bao gồm: 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê đường cát và 1 muỗng cà phê tỏi băm, sau đó tiến hành trộn đều lên nhé.

Bước 2: Làm sốt cam

Sốt cam chua ngọt, thơm nức mũi chính là "highlight" cho món ăn này!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn sử dụng dao bào để gọt ít vỏ cam, rồi tiến hành cắt đôi quả cam (hoặc tách múi) để vắt lấy nước cốt cho dễ.

- Kế đến, bạn cho 1 muỗng canh bơ lạt vào nồi nhỏ và tiến hành đun chảy ở lửa vừa. Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm 100ml nước, 10gr bột thịt bò, 20ml rượu vang đỏ, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh đường và 2 nhánh cỏ xạ hương vào, khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan.

- Cuối cùng, trong khi vừa khuấy hỗn hợp trên, bạn lại cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối, 1 chút vỏ cam bào sợi và nước cam vào. Tiến hành đun ở lửa nhỏ và nấu cho đến khi hỗn hợp sệt lại là đạt nhé.

Bước 3: Áp chảo ức vịt

Áp chảo cho đến khi ức vịt chín vàng đều 2 mặt là được nhé!

Ở bước này, bạn chỉ cần cho một ít dầu ăn vào chảo và đun nóng, sau đó xếp phần ức vịt đã được ướp gia vị vào và tiến hành áp chảo cho vàng đều 2 mặt là được nhé.

Bước 4: Hoàn thành

Công đoạn bày biện trang trí tạo hình, đẳng cấp nhà hàng 5 sao!

Đến đây thì bạn chỉ việc lấy ức vịt ra và thái thành những lát vừa ăn, sau đó xếp lên dĩa và trang trí, trước khi rưới nước sốt cam lên là hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Ức vịt sốt cam - tinh tế từ cách bày biện đến hương vị!

Ức vịt sốt cam nổi bật với tạo hình chuẩn đẹp như hàng nhà 5 sao, kết hợp với phần thịt mềm đầy và beo béo của ức vịt, hòa quyện với vị chua ngọt của nước sốt cam, nhất là thoang thoảng hương thơm của cỏ xạ hương. Đảm bảo thưởng thức một lần là nhớ mãi không quên nhé.

Mẹo chọn mua ức vịt tươi ngon

- Bạn nên chọn những chiếc ức vịt có phần da vịt trông tươi, vàng hồng nhạt, đều màu và không xuất hiện màu vết lạ.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên chọn những miếng ức vịt có thớ thịt săn chắc, có độ đàn hồi tốt và không bị nhũn mềm, hay có mùi hôi, mùi lạ.

Trên đây là công thức làm món ức vịt sốt cam chuẩn hương vị tinh tế của Pháp tại nhà. Với hương vị đầy đặc biệt và cách bài trí hút mắt như này, các chị em chọn lựa làm món khai vị cho bữa tiệc gia đình thì còn gì bằng nữa nào?! Mang đến cả tinh hoa của nền ẩm thực Pháp ngay tại căn bếp nhỏ trong nhà, hẳn các thành viên trong gia đình sẽ bất ngờ và thích thú lắm đấy! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!