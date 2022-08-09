Cách làm sườn nướng mật ong thơm ngon khó cưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Sườn nướng mật ong thơm ngon, ngon ngọt là một trong những lựa chọn sốt 1 của tiệc nướng BBQ, và dễ dàng khiến mọi thực khách “mê đắm”, ăn mãi cũng không chán nhé. Không chị mang lại hương vị thơm ngon hấp dẫn, sườn nướng mật ong còn có cách chế biến siêu đơn giản nữa đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món sườn nướng mật ong, ai ăn cũng mê này ngay nhé!

Từ lâu, mật ong đã được xem là một trong những loại thuốc tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và y học. Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đánh giá mật ong là loại "thực phẩm vàng", bởi nó có các giá trị dinh dưỡng và công dụng hữu ích vô cùng hiệu quả cho sức khỏe con người.

Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt từ các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, loại thực phẩm này được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe .

Cụ thể, việc bổ sung mật ong vào thực đơn một cách thực tế, sẽ đem lại những công dụng tuyệt vời sau: chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa trào ngược dạ dày - thực quản, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, làm dịu bệnh trĩ, nâng cao hiệu quả chữa lành vết thương, làm dịu bệnh vẩy nến,...

Đặc biệt, mật ong còn mang lại khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư hiệu quả, hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi,...nhờ vào thành phần “siêu” giàu các chất chống oxy hóa có trong mật ong.

Quả là xứng danh loại thực phẩm vàng phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món sườn nướng mật ong thơm ngon và bổ dưỡng này nhé!

Cách làm sườn nướng mật ong chuẩn ngon, hấp dẫn tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dễ mua cho món sườn nướng mật ong!

Sườn 300 gr

Mật ong 3 muỗng cà phê

Tỏi 3 tép

Hành khô 1 củ

Hạt nêm/ tiêu xay 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, nồi, tô, dao, muỗng,...

Các bước tiến hành làm sườn nướng mật ong siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn khử mùi hôi và luộc sơ sườn heo!

- Đầu tiên, sườn heo mua về, bạn cần làm sạch và khử hết mùi hôi bằng cách đem rửa sạch với nước rồi đem ngâm trong nước muối pha loãng, có thể cho thêm vài lát gừng thái mỏng và vài giọt rượu trắng, tiến hành ngâm trong vòng 10 - 15 phút rồi đem vớt ra và rửa lại với nước.

- Tiếp đó, bạn đem phần sườn heo vừa được làm sạch và khử mùi hôi chặt thành từng đoạn vừa ăn như hình, sau đó cho vào nồi ngập sâm sấp nước và đun sôi ở lửa lớn.

- Còn về phần hành khô và tỏi, bạn chỉ cần bóc sạch vỏ, rửa sạch và đập dập, sau đó cho vào chén là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp sườn nướng mật ong

Bạn chỉ cần để ướp trong vòng 15 phút là thịt sườn heo thấm đều gia vị nhé!

Với phần thịt sườn đã được chuẩn bị ở bước trên, bạn lần lượt nêm thêm các gia vị gồm 3 muỗng cà phê mật ong, 2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê hạt tiêu xay, hành khô, tỏi, rồi tiến hành trộn đều và để yên trong vòng 15 phút cho sườn thấm gia vị là được nhé.

Bước 3: Làm sườn nướng mật ong

Bạn nhớ ổn định nhiệt độ lò trước khi tiến hành nướng nhé!

- Ở công đoạn này, bạn cần làm nóng lò ở nhiệt độ 175 độ C trong 15 phút trước khi nướng, để ổn định nhiệt độ của lò.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần để giấy nến lên khay nướng rồi xếp lần lượt phần sườn đã được ướp gia vị lên lên trên, sau đó đem đi nướng ở nhiệt độ 175 độ C trong vòng 25 phút là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Sườn nướng mật ong ngon mắt ngon miệng, ăn là ghiền!

Sườn nướng mật ong thơm ngon hấp dẫn, với phần thịt sườn mềm ngon, đậm đà hương vị, cùng vị ngọt ngọt rất riêng của mật ong. Dùng kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đảm bảo “gây nghiện”, khiến thực khách nào cũng thích mê luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua sườn heo tươi ngon

- Sườn heo tươi ngon thường sẽ có thịt màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt, có mùi đặc trưng của thịt. Ngược lại, nếu thịt có màu nhợt nhạt hoặc quá sẫm và mùi khác lạ thì bạn tuyệt đối không nên mua, vì đó có thể là heo bị bệnh.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên chọn mua những miếng sườn có kích thước vừa phải, đặc biệt là không quá nhỏ.

- Để có được những miếng sườn ngon, nhiều thịt, bạn vẫn nên chọn loại xương dẹp thay vì xương tròn.

Mẹo chọn mật ong thật, chất lượng

- Khi mua, bạn phải chú ý xem mật ong còn hạn sử dụng hay không. Theo đó, mật ong đã hết hạn sẽ chuyển sang màu đen, trên bề mặt có nổi lên các bọt khí màu trắng, có mùi cay nồng khó chịu, khi nếm thử sẽ thấy có vị chua đắng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra mật ong thật, giả bằng cách nhỏ một vài mật ong vào ly nước lọc, nếu những viên mật ong tròn, không tan và chìm xuống dưới đáy thì đó là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật ong hòa tan với nước thì đó là mật ong giả.

- Hoặc bạn chuẩn bị sẵn một mẩu giấy thấm, sau đó nhỏ vài giọt mật ong lên giấy thấm. Trong trường hợp giọt mật vo tròn và tan chậm hoặc không tan thì đó chính là mật ong thật. Ngược lại, trường hợp giọt mật nhanh chóng loãng ra và thấm vào giấy thì đó là mật ong giả.

Trên đây là công thức làm món sườn nướng mật ong chuẩn ngon và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món ăn đổi gió cho bữa cơm gia đình với hương vị ngọt thanh, hấp dẫn, hay đơn giản là món chính cho bữa tiệc BBQ cuối tuần, thì đây chắc chắn là một lựa chọn chuẩn khỏi bàn nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!