3 lợi ích tuyệt vời của mật ong đối với cơ thể

Khi nói đến việc sức khỏe thì bạn phải tránh xa đồ ngọt. Nhưng mật ong là một ngoại lệ. Nó là một loại thực phẩm tự nhiên tuyệt vời giúp giảm ho và thúc đẩy tiêu hóa đồng thời tạo cảm giác sảng khoái cho miệng với hương vị ngọt ngào của nó. Tác dụng của mật ong đối với sức khỏe đã được trang Health.com của Mỹ tổng kết như sau.

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Giảm ho

Mật ong cũng không phải là thuốc, nhưng nó có ích khi bị ho. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh đã xem xét 14 tài liệu liên quan và phát hiện ra rằng mật ong có tác dụng giảm ho.

Những bệnh nhân dùng mật ong ít bị ho hơn những bệnh nhân dùng thuốc cảm thông thường chẳng hạn như thuốc ho không kê đơn và thuốc giảm đau.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là nguyên nhân của một số bệnh ở người lớn, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Hội chứng chuyển hóa được chẩn đoán khi đáp ứng ba hoặc nhiều hơn năm tiêu chí sau:

+ Vòng eo lớn hơn 90 cm đối với nam và 85 cm đối với nữ

+ Huyết áp cao

+ Triglycerid trên 150 mg/dL

+ Cholesterol 'tốt' thấp

+ Lượng đường trong máu lúc đói cao.

Theo một bài báo năm 2018 được công bố trên tạp chí Nutrition, mật ong có thể giúp kiểm soát hội chứng chuyển hóa bằng cách giảm mức chất béo trung tính. Chỉ số đường huyết thấp ngăn ngừa sự tăng đột biến của lượng đường trong máu hoặc mức insulin, và nó cũng giúp tăng độ nhạy cảm với insulin. Nó cũng cải thiện sự trao đổi chất lipid bằng cách tăng lượng cholesterol 'tốt' và giảm lượng cholesterol 'xấu'.

Tốt cho tiêu hóa

Mật ong chứa hơn 180 chất hóa học khác nhau, bao gồm cả vitamin và khoáng chất. Nhờ vào điều này mà ăn mật ong giúp cải thiện chống viêm và chống lão hóa.

Tuy nhiên, không được lạm dụng mật ong vì cơ bản mật ong có thành phần chính là đường nên nếu ăn quá nhiều có thể gây ra bệnh tiểu đường và tăng mỡ máu. Bạn chỉ nên tiêu thụ lượng đường vừa đủ để thay thế lượng đường đã được rắc trước đó trên đồ uống hoặc thực phẩm bằng mật ong.

(Theo Kormedi)

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