5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe

Kiến thức hay 19/05/2022 16:20

Khi bạn đang rất khát vì cơ thể bị mất nhiều nước, dù bạn có uống một cốc nước lớn thì cơn khát của bạn cũng không dễ dàng được làm dịu đi. Vì khi ấy cơ thể bạn không thể hấp thụ quá nhiều nước cùng một lúc được. Tuy nhiên, cách bù đắp lượng nước thiếu không chỉ là uống nước mà còn phải ăn những thực phẩm chứa nhiều nước.

Khi bạn đang rất khát vì cơ thể bị mất nhiều nước, dù bạn có uống một cốc nước lớn thì cơn khát của bạn cũng không dễ dàng được làm dịu đi. Vì khi ấy cơ thể bạn không thể hấp thụ quá nhiều nước cùng một lúc được. Tuy nhiên, cách bù đắp lượng nước thiếu không chỉ là uống nước mà còn phải ăn những thực phẩm chứa nhiều nước.

Các chuyên gia cho biết "Trái cây và rau quả thực sự có 90% là nước. Ngay cả khi chúng ta không uống nước cũng có thể ăn trái cây và rau củ để bù cho lượng nước tiêu hao. Chúng cũng là nguồn cung cấp nước chậm giúp cơ thể "ngậm" đủ nước và tốt cho cơ thể chúng ta". Dưới đây là 5 món ăn ngon cung cấp nước chậm từ HuffPost.

Dưa hấu

5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tiếng anh dưa hấu được gọi là Watermelon hay còn gọi là 'dưa nước' vì trong dưa hấu có đến 92% nước và giàu chất dinh dưỡng như beta-carotene, lycopene và vitamin C.

Bột yến mạch

5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi làm một bát cháo yến mạch, bạn cần thêm sữa hoặc nước. Theo trang tin 'livestrong.com', bột yến mạch hút nhiều nước hoặc sữa nên chứa nhiều nước hơn cả cam.

Dưa chuột

5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột là loại rau ngon ngọt và có thể là một nguồn cung cấp độ ẩm quan trọng. Theo Shape.com, phần thịt của dưa chuột chứa nhiều nước, giàu vitamin C và có tác dụng làm dịu da.

Dưa lưới

5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo 'runnersworld.com', dưa lưới cũng giống như đào và dâu tây, chúng có rất nhiều kali để bù vào lượng bị mất khi bạn đổ mồ hôi.

Táo

5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cả táo và sốt táo đều chứa nhiều nước, nhưng táo cỡ vừa thì có khoảng 110cc nước.

(Theo Kormedi)

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