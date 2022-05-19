5 loại thực phẩm cung cấp độ ẩm chậm hơn nước nhưng lại tốt cho sức khỏe

Khi bạn đang rất khát vì cơ thể bị mất nhiều nước, dù bạn có uống một cốc nước lớn thì cơn khát của bạn cũng không dễ dàng được làm dịu đi. Vì khi ấy cơ thể bạn không thể hấp thụ quá nhiều nước cùng một lúc được. Tuy nhiên, cách bù đắp lượng nước thiếu không chỉ là uống nước mà còn phải ăn những thực phẩm chứa nhiều nước.

Các chuyên gia cho biết "Trái cây và rau quả thực sự có 90% là nước. Ngay cả khi chúng ta không uống nước cũng có thể ăn trái cây và rau củ để bù cho lượng nước tiêu hao. Chúng cũng là nguồn cung cấp nước chậm giúp cơ thể "ngậm" đủ nước và tốt cho cơ thể chúng ta". Dưới đây là 5 món ăn ngon cung cấp nước chậm từ HuffPost.