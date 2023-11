Đặc biệt, nếu bạn để tỏi vài phút sau khi bóc vỏ hoặc băm nhuyễn thay vì nấu ngay sau khi tỏi bóc vỏ vì sẽ tạo ra nhiều hoạt chất và thành phần chống ung thư hơn.

Hành lá

Hành lá là loại thực phẩm chống ung thư được biết đến rộng rãi. WCRF kết hợp với kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau trên thế giới đã phát hiện ra rằng hành lá làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Chất chống oxy hóa trong hành lá là các thành phần ngăn ngừa tổn thương và lão hóa (oxy hóa) của cơ thể do các gốc tự do gây ra. Phần lá xanh của hành lá chứa 48IU (đơn vị quốc tế) vitamin A trên 100g, cao gấp đôi so với cà chua.

Phần thân màu trắng có nhiều aryl sulfide gây mùi đặc trưng của hành lá nên có tác dụng khử trùng. Nếu bạn thêm hành lá khi nấu ăn, bạn không chỉ tăng thêm hương vị mà còn ăn vào các chất chống ung thư.

Hành tây

Theo WCRF hành tây cũng rất tốt cho việc ngăn ngừa ung thư. Nó rất giàu một thành phần gọi là quercetin có khả năng chống oxy hóa và có tác dụng tuyệt vời trong việc loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể.

Đặc biệt, quercetin rất tốt cho việc duy trì sức sống của phổi và giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp do bụi mịn gây ra. Vị cay nồng của hành tây có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch.

Kaempferol, một trong những sắc tố tạo nên màu đỏ của vỏ hành tây, được biết là có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm, vết thương và dị ứng, đồng thời có tác dụng chống ung thư.

Cà chua

Ai cũng biết rằng cà chua rất tốt để ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Theo Trung tâm Ung thư Quốc gia, thành phần chính làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt là lycopene.

Lycopene, một sắc tố đỏ được tìm thấy trong cà chua và dưa hấu là một chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư. Cà chua cần được nấu chín hoặc đun nóng sẽ tốt hơn là ăn sống để chúng được hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn và các thành phần hoạt động tốt.

Tương cà, mì ống cà chua và nước sốt cà chua là những dạng cà chua đã qua chế biến và cũng chứa lycopene giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

(Theo Kormedi)