5 loại thực phẩm giàu chất béo mà bạn không cần phải tránh

Trước đây, chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa như dầu ô liu và các loại hạt, hay axit béo omega-3 trong cá được coi là chất béo có lợi cho sức khỏe . Mặt khác, ý kiến ​​đa số cho rằng chất béo bão hòa trong thịt không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng những chất béo bão hòa này cũng có lợi cho sức khỏe.

Có một sự thay đổi trong nhận thức về chất béo khi những tuyên bố mới được đưa ra nhằm phá vỡ định kiến ​​đối với thực phẩm giàu chất béo. Tuy nhiên, ưu và nhược điểm của việc ăn nhiều chất béo vẫn còn nhiều mâu thuẫn và gay gắt.

Lòng đỏ trứng gà cũng là thực phẩm khiến nhiều người hoang mang. Vì vậy, khi ăn trứng có không ít người chỉ ăn lòng trắng mà không ăn lòng đỏ. Tuy nhiên, lòng đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin A, choline, vitamin B và selen. Lòng đỏ trứng gà cũng có hàm lượng cao vitamin D và chất chống oxy hóa carotenoid. Các nhà dinh dưỡng cho rằng mỗi ngày nên ăn 2-3 lòng đỏ trứng gà.

Điều này là do thực phẩm có chứa chất béo bão hòa kích hoạt sự trao đổi chất và cải thiện chức năng nhận thức và chất lượng cholesterol. Một ưu điểm khác của các loại thực phẩm chứa chất béo này là chúng chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh khác như vitamin K2 và choline. Vì vậy, dựa trên lập luận này, loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh nào được các chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận của Mỹ khuyên dùng?

Bơ

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Bơ luôn nằm trong danh sách những thực phẩm không nên ăn. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng ủng hộ chế độ ăn nhiều chất béo lại coi bơ là thực phẩm nhất định phải ăn. Điều này đặc biệt đúng với bơ từ gia súc được chăn nuôi.

Bơ làm từ mỡ sữa của bò ăn cỏ có nhiều vitamin tan trong chất béo. Nó đặc biệt giàu vitamin K2, giúp cơ thể sử dụng canxi một cách hợp lý. Ngoài ra, những chất béo bão hòa này an toàn hơn nhiều cho cơ thể con người so với axit béo omega-3 có trong dầu thực vật công nghiệp. Bơ cũng có ưu điểm là giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau và làm cho thức ăn có vị đậm đà hơn.

Bơ ca cao

Cacao là nguyên liệu thô cho bơ cacao do chứa dầu theobroma. Chất béo này được sử dụng làm nguyên liệu cho mỹ phẩm thiên nhiên được sử dụng lên da và môi. Ngoài ra, một số học giả cho rằng nó có lợi khi tiêu thụ như một thành phần dinh dưỡng. Nếu bạn thưởng thức một thức uống ấm vào một ngày se lạnh thì bạn có thể pha với cà phê, sữa và sinh tố.

Ở Mỹ, 'Bulletproof coffee' được ưa chuộng vì loại cà phê này trộn với chất béo như dầu dừa và bơ không ướp muối. Bổ sung bơ ca cao thay cho những chất béo này cũng giúp giữ cho cơ thể khỏe mạnh trong một ngày se lạnh. Các chất chống oxy hóa và axit béo omega-9 trong bơ ca cao giúp cân bằng nội tiết tố và duy trì chức năng miễn dịch.

Quả hạch

Các loại hạt không chỉ là một món ăn ngon để ăn hàng ngày mà còn rất giàu chất dinh dưỡng. Nó rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, protein và các loại vitamin, khoáng chất nên có tác dụng kiểm soát huyết áp và tăng cường tim mạch. Nó kích hoạt chức năng não, cải thiện trí nhớ, giảm trầm cảm và thậm chí giúp trì hoãn bệnh Alzheimer.

Bơ dừa

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Bơ dừa chứa chất béo trung tính chuỗi trung bình. Chất béo này hoạt động như một chất kháng khuẩn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại ký sinh trong đường tiêu hóa. Trong bơ dừa có chứa nước cốt dừa xay nhuyễn trộn với dầu có kết cấu đặc, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi như một loại bơ phết trên bánh mì hoặc làm lớp phủ trên món salad.

(Theo Kormedi)