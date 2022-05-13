Công dụng của các loại nấm phổ biến quanh ta

Kiến thức hay 13/05/2022 05:41

Nấm rất giàu chất xơ, mang lại cảm giác no lâu và giúp giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Nó cũng có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch vì vậy nó cũng đóng vai trò giúp tăng cường khả năng miễn dịch bị suy yếu trong quá trình ăn kiêng.

Nấm có rất nhiều protein, đủ để gọi là 'thịt bò ở trên núi', nhưng chúng chỉ chứa 40% lượng calo của ức gà nên được coi là thực phẩm ăn kiêng. Có nhiều thành phần rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng. Nó rất giàu chất xơ, mang lại cảm giác no lâu và giúp giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Nó cũng có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch vì vậy nó cũng đóng vai trò giúp tăng cường khả năng miễn dịch bị suy yếu trong quá trình ăn kiêng. Hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của các loại nấm thường gặp xung quanh chúng ta.

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Ảnh minh họa: Internet

Top 10 thực phẩm giúp giảm cholesterol xấu?

Theo số liệu của Viện Khoa học Nông nghiệp Quốc gia, nấm hương được coi là một trong những loại nấm có hàm lượng protein cao (4,55g) và chất xơ (7,3g) trên 100g nấm. Tuy nhiên, hàm lượng calo chỉ có 36 kcal, ít hơn 40% so với đậu phụ (97 kcal) và ức gà (98 kcal). Nấm hương có tác dụng làm giảm cholesterol và huyết áp vì vậy sẽ tốt hơn nếu tiêu thụ chúng với các món ăn có dầu hoặc thịt.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (ACC), nấm đông cô được xếp hạng là một trong 10 loại thực phẩm hàng đầu giúp tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Trong thân nấm có chứa các thành phần giúp hỗ trợ nhu động ruột và kiểm soát lượng đường trong máu.

Tác dụng ăn kiêng của nấm

Ngoài nấm hương thì các loại nấm khác cũng có tác dụng ăn kiêng tương tự. Kết quả của việc nghiên cứu tác dụng ăn kiêng của nấm thông qua một thí nghiệm trên chuột, tác dụng chống béo phì đã được tìm thấy ở những con chuột được cho ăn nấm kết hợp với một chế độ ăn giàu chất béo và cholesterol cao. Hàm lượng calo có trong nấm thấp khoảng 24-42 kcal/100g vì vậy nó là thực phẩm cho giúp giảm cân trong chế độ ăn kiêng.

Giúp ngăn ngừa táo bón, cao huyết áp và loãng xương

Nấm kim châm rất giàu chất xơ, rất tốt để ngăn ngừa hoặc điều trị táo bón bằng cách giúp nhu động ruột. Nó có hàm lượng polyphenol (một nhóm hợp chất tự nhiên có trong thực vật) và hàm lượng trehalose (một loại đường thực phẩm tự nhiên bao gồm hai phân tử glucose) là 25%, rất tốt cho việc ngăn ngừa loãng xương.

(Theo Kormedi)

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