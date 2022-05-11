5 lầm tưởng sai lầm về bệnh ung thư

Sống khỏe 11/05/2022 18:49

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó.

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Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều tin đồn thất thiệt và thông tin nửa thật nửa giả về bệnh ung thư tràn lan trên mạng khiến bạn hoang mang. Khi nói đến bất kỳ vấn đề nào bao gồm cả ung thư bạn cần tìm hiểu rõ mọi thứ để có những biện pháp ứng phó. The Times of India, một tờ báo tiếng Anh ở Ấn Độ đã đưa tin về những quan niệm sai lầm phổ biến và sự thật mà mọi người có về các bệnh ung thư khác nhau.

Bệnh ung thư có lây không?

Nó không thể lây từ người này sang người khác bằng cách nói chuyện hay hít thở chung một bầu không khí. Trong trường hợp xấu nhất, một cơ quan được cấy ghép bị ung thư sẽ chỉ dẫn đến ung thư. Trong một số trường hợp, ung thư có thể được truyền từ mẹ sang thai nhi, nhưng nó cực kỳ hiếm.

Thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư?

Đây cũng chỉ là một trong nhiều lầm tưởng về bệnh ung thư. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế cho biết việc sử dụng thuốc nhuộm không gây ra bất kỳ tác hại nào cho cơ thể con người. Tuy nhiên, trường hợp này không bao gồm việc tiếp xúc với thuốc nhuộm nồng độ cao khi làm việc trong nhà máy sản xuất thuốc nhuộm tóc.

Nếu bạn bị ung thư, bạn có bị rụng tóc không?

Đây là một ý kiến ​​hoàn toàn sai lầm. Rụng tóc là một tác dụng phụ của hóa trị hoặc xạ trị để điều trị ung thư, không phải bản thân bệnh ung thư. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bị ung thư sẽ rụng tóc.

Bệnh ung thư có di truyền được không?

Không có gì lạ khi thấy rằng có một số người trong cùng một gia đình mắc bệnh ung thư giống nhau. Nhưng vì ung thư là một căn bệnh phổ biến nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cũng có thể một số người trong cùng một gia đình đã tiếp xúc với cùng một chất gây ung thư, chẳng hạn như khói thuốc lá.

Có phải tất cả các khối u ở ngực đều là ung thư không?

Ngay cả khi bạn cảm thấy một khối u trong ngực của bạn, không cần phải hoảng sợ. Hơn 90% khối u không phải là ung thư. Ngoài ra, khoảng 10% trường hợp ung thư vú không có khối u.

(Theo Kormedi)

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