5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể

Sống khỏe 11/05/2022 18:06

Khi nghe đến chất xơ, ai cũng nghĩ đến nó như một chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chất xơ còn có nhiều lợi ích khác mà nhiều người vẫn chưa biết.

Các chuyên gia cho biết "Chất xơ có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường bằng cách giúp bạn có cảm giác no lâu. Nó cũng kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức cholesterol trong máu. Để có được lợi ích dinh dưỡng này bạn nên tiêu thụ 24-40g chất xơ mỗi ngày. Huffington Post, một trang truyền thông internet của Mỹ, đã giới thiệu các loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp ích cho bạn. 

Quả táo

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo là nguồn cung cấp chất xơ cơ bản nhất. Thực phẩm chứa 3g chất xơ trở lên là thực phẩm tốt nhưng trong táo có chứa đến 4g chất xơ. Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn nhận được lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

Quả kiwi

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiwi trái cây ngọt và thơm có 2 gam chất xơ. Có một ít kiwi trong túi sẽ giúp bạn có một bữa ăn nhẹ buổi chiều tuyệt vời. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Các loại quả mọng cũng tương tự như vậy, đặc biệt là quả mâm xôi, chứa 8 gam chất xơ mỗi cốc.

Hành tây

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một củ hành tây cỡ vừa có 2 gam chất xơ ngay cả khi nó không có quá nhiều chất xơ thì nó vẫn là một loại thực phẩm tốt. Inulin (một polysaccharide có trong hành tây) là chất xơ hòa tan làm giảm mức cholesterol. Inulin thường được thêm vào các loại thuốc bổ sung chất xơ, nhưng hành tây, măng tây và hành lá là những nguồn thực phẩm tự nhiên.

Quả hạch

5 loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jessica Crandall nói "Mọi người luôn nghĩ rau và trái cây là thực phẩm giàu chất xơ, nhưng các loại hạt cũng không kém. Một phần tư cốc hạnh nhân có 4 gam chất xơ. Ngoài ra, các loại hạt có các chất dinh dưỡng khác nhau tùy thuộc vào loại, vì vậy tốt hơn là bạn nên ăn nhiều loại thay vì chỉ ăn một loại".

Hạt Chia

Hạt chia một loại thực phẩm chủ yếu của người Aztec cổ đại có chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, điều này làm cho chúng trở thành một nguồn chất xơ tuyệt vời. Một thìa cà phê hạt Chia chứa 6g chất xơ. Sẽ tốt hơn nếu bạn ăn hạt Chia bằng cách ngâm chúng trong trà đá hoặc đồ uống trong khoảng 30 phút. Bạn có thể trộn nó với sữa chua, bột yến mạch hoặc salad.

(Theo Kormedi)

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