Bữa sáng có thật sự quan trọng nhất trong ngày hay không?

Sống khỏe 10/05/2022 21:49

Chúng ta thường truyền tai nhau rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng liệu điều này có thật sự được kiểm chứng khoa học hay chưa?

Trong ba bữa ăn, bữa ăn nào quan trọng nhất? Hầu hết mọi người sẽ chọn bữa sáng mà không do dự. Bởi vì đã có rất nhiều học giả nhấn mạnh về tầm quan trọng của bữa sáng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã xuất hiện phá vỡ định kiến ​​này. Không có đủ bằng chứng để khẳng định rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Nhiều chuyên gia sức khỏe, bao gồm cả các chuyên gia dinh dưỡng, nhấn mạnh vào việc ăn sáng. Bữa sáng giúp tăng cường năng lượng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mệt mỏi cho những thời gian còn lại trong ngày và ngăn chặn việc ăn quá nhiều vào bữa trưa hoặc bữa tối.

Bữa sáng có thật sự quan trọng nhất trong ngày hay không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Tiến sĩ James Betts từ Khoa Dinh dưỡng tại Đại học Beth, Vương quốc Anh, có sự hoài nghi về định kiến ấy. Lối suy nghĩ về tầm quan trọng của bữa sáng bắt nguồn đầu tiên từ chiến dịch tăng doanh số bán ngũ cốc và thịt xông khói. Nó cũng giải thích rằng không có tài liệu nghiên cứu nào đã xem xét kỹ lưỡng và nghiên cứu lợi ích của bữa sáng.

Thói quen ăn sáng là một việc làm đúng đắn, tương ứng với những lý thuyết của các học giả đã được làm rõ, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng chỉ là suy luận dựa trên phương pháp nghiên cứu quan sát. Không có phần nào có thể chắc chắn về lợi ích của bữa sáng ở ngoài thực tế.

Bữa sáng có thật sự quan trọng nhất trong ngày hay không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Betts chia sẻ với tạp chí khoa học New Scientist của Anh: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng về tầm quan trọng của bữa sáng. Tôi tưởng rằng sẽ có rất nhiều bằng chứng về lợi ích của bữa sáng nhưng không phải như vậy".

Ông nói thêm: “Có những kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì thường không có thói quen ăn sáng. Thông qua đó, các nhà nghiên cứu mới đưa ra nhận định rằng để tránh tình trạng xấu đó của cơ thể thì chúng ta phải ăn sáng mỗi ngày”

Để xác minh liệu bữa sáng có thực sự giúp cải thiện sức khỏe hay không, Tiến sĩ Betts đã chia những người tham gia thành hai nhóm, một nhóm ăn bữa sáng từ 700 calo trở lên mỗi ngày và nhóm còn lại không ăn gì, chỉ uống một cốc nước cho tới trước khi ăn trưa. Theo kết quả kiểm tra số lượng người ăn bữa trưa, người ta khẳng định rằng nhóm bỏ bữa sáng ăn trưa nhiều hơn nhóm ăn sáng. Tuy nhiên, họ chỉ ăn vừa đủ để lấp đầy bữa sáng 700 calo của mình.

Bữa sáng có thật sự quan trọng nhất trong ngày hay không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cũng chưa có cơ sở nào khẳng định rằng bỏ bữa sáng là nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng béo phì hoặc tăng cân. Những người ăn sáng có lợi thế là tiêu thụ nhiều calo hơn một chút so với những người không ăn. Điều này là nhờ vào các hoạt động thể chất được tăng lên, chẳng hạn như vận động cơ thể nhiều hơn hoặc tập thể dục nhẹ nhàng, chứ bản thân bữa sáng không làm tăng lượng calo tiêu thụ. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu là không xem xét các khía cạnh tâm lý cơ bản như hiệu quả cải thiện tâm trạng và thúc đẩy phát triển khả năng tư duy từ bữa sáng.

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