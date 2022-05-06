Giải mã những bộ phận cơ thể bị tác động dẫn đến xuất hiện một số triệu chứng không tốt do rượu bia gây ra

Sống khỏe 06/05/2022 14:13

Rượu bia đôi lúc tốt cho sức khỏe nhưng nếu không uống đúng liều lượng, ngược lại có thể gây họa đến cho sức khỏe về lâu dài.

Khi quy định giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đang được nới lỏng, ngày càng nhiều người thích tụ tập uống rượu cùng nhau. Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận vì dù chỉ một ly rượu hay ly bia cũng có thể gây hại cho các cơ quan khác trong cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra mức tiêu chuẩn uống rượu bia có hại cho cơ thể của con người là 60ml rượu đối với nam giới trưởng thành, đối với phụ nữ trưởng thành là 40ml rượu. Các chuyên gia đã xem xét các cơ quan tiêu biểu có thể bị tổn thương do uống rượu quá nhiều.

Tim

Uống rượu quá mức gây ra chứng rối loạn nhịp tim, khiến tim đập không đều. Điều này là do acetaldehyde được giải phóng khi rượu được chuyển hóa, làm giảm khả năng co bóp của tim. Nếu tim đập không đều do rối loạn nhịp tim sẽ có nguy cơ đột tử.

Giải mã những bộ phận cơ thể bị tác động dẫn đến xuất hiện một số triệu chứng không tốt do rượu bia gây ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Não bộ

Khi bạn uống rượu bia quá nhiều, các mạch máu ngay lập tức giãn ra và máu lưu thông xuống cơ thể bạn. Điều này làm giảm lượng máu lên não khiến các mạch máu nhỏ của não co lại để tập trung máu vào các vùng trọng yếu. Nếu mạch máu trong não co lại thì máu cung cấp cho các tế bào não không đủ và có thể xảy ra đột quỵ.

Giải mã những bộ phận cơ thể bị tác động dẫn đến xuất hiện một số triệu chứng không tốt do rượu bia gây ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuyến tụy

Tuyến tụy là cơ quan tiết ra các enzym tiêu hóa trong cơ thể và các tế bào này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi rượu. Thực tế, dù chỉ một ly rượu cũng có thể gây ra viêm nhiễm tuyến tụy, hiện tượng này đã được làm rõ từ một số nghiên cứu trước đây.

Để giảm tác hại do uống rượu bia quá nhiều, mọi người không nên uống nhiều hơn 5-7 ly rượu. Ngay cả khi bạn không uống quá chén, tốt hơn nên dừng uống khi mặt đỏ lên. Điều này được xem như một tín hiệu cho thấy lượng cồn trong cơ thể đã vượt quá mức mà cơ thể có thể phân hủy.

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Khi cơ thể có những hiện tượng lạ hoặc mắc phải căn bệnh ngoài ý muốn, hãy tránh những thực phẩm sau để việc điều trị đạt hiệu quả cao.

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