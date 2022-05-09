Những người "nghiện" đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng

Sống khỏe 09/05/2022 13:53

Đồ ngọt là thực phẩm được mọi lứa tuổi yêu thích vì khả năng kích thích vị giác cao, nhưng nếu không biết kiểm soát thói quen ăn đồ ngọt thì sẽ xảy ra một số hậu quả khó lường.

Nhiều người đi chơi xa thường lựa chọn những thực phẩm đơn giản, tiện lợi, đóng gói sẵn để dễ mang đi và ăn uống nhanh hơn. Đó chính là các sản phẩm đã qua chế biến như bánh kẹo, đồ ăn nhanh. Tuy nhiên, chúng ta đều cũng biết một sự thật rằng thực phẩm chế biến sẵn như bánh kẹo nếu tiêu thụ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Thậm chí, có nhiều loại chỉ tạo hương vị ngon khi ăn nhưng không mang lại cảm giác no đúng nghĩa. 

‘Eat This Not That’ - một tạp chí dinh dưỡng của Mỹ, cảnh báo rằng một số loại chúng ta bất chấp ăn không suy nghĩ, tưởng rằng tốt nhưng ngược lại nó thực sự có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái luôn thèm ngọt.

Những người 'nghiện' đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mục đích của một bữa ăn nhẹ (cụ thể là ăn bánh kẹo) để chiều theo bụng đói và làm no tạm thời, nhưng ngược lại nó có thể trở thành một tác nhân xấu cho cơ thể chúng ta. Các chuyên gia cảnh báo rằng đồ ngọt có thể đưa chúng ta vào trạng thái gọi là ‘sugar craving - thèm ngọt’, khiến chúng ta càng thèm ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Các loại thực phẩm điển hình cần tránh như đồ ăn nhẹ (bánh kẹo) là những thực phẩm chứa rất nhiều đường. Ban đầu khi ăn, chúng có thể kích thích vị giác của bạn, nhưng chúng sẽ khiến bạn tiêu thụ nhiều đường hơn bằng cách tăng lượng đường trong máu nhanh chóng và sau đó giảm mạnh trở lại. Đồ ngọt cũng kích hoạt giải phóng các chất hóa học trong não như dopamine khiến bạn muốn ăn đồ ngọt nhiều.

Ngũ cốc chứa nhiều đường được coi là một trong những thực phẩm điển hình cần tránh. Nhiều người nghĩ rằng bắt đầu ngày mới với ngũ cốc ăn sáng hoặc ăn nhẹ bằng ngũ cốc sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng nhiều loại ngũ cốc có thành phần đường nhiều và thường không có chất xơ. Bởi vì điều này, một số loại ngũ cốc dạng này thường có hại cho sức khỏe.

Những người 'nghiện' đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đồ uống có ga cũng là một trong những đồ ngọt cần tránh. Chuyên gia y tế Toby Amidor cho biết: “Khi bạn ăn thức ăn có nhiều đường, cơ thể bạn sẽ quen với vị ngọt.” Các chuyên gia chỉ ra rằng nước uống có ga không tốt hơn nước có đường là bao nhiêu cả và nếu bạn uống một lượng lớn nước có ga, bạn sẽ thèm ăn những món có đường hơn. Cơ thể chúng ta không tự nhận ra được bản thân đã ăn một cái gì đó rồi và dẫn đến rất dễ rơi vào trạng thái không hài lòng.

Những người 'nghiện' đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Emidor nói: “Việc để kẹo trong túi xách hoặc xe hơi của bạn không phải là một thói quen tốt. Đường sẽ khiến đường huyết tiêu hóa nhanh chóng và càng ăn thường xuyên thì cơ thể càng quen với vị ngọt". Emidor khuyên rằng: “Nếu bạn muốn thưởng thức đồ ngọt một cách an toàn và tốt cho sức khoẻ, trái cây khô và hạt khô có thể là một lựa chọn thay thế.”

Đường thường gây nghiện về mặt tinh thần và sinh lý, vì vậy một khi bạn đã bắt đầu ăn sẽ rất khó để cưỡng lại. Đồ ngọt (đặc biệt là kẹo, sô-cô-la, bánh quy, bánh nướng xốp và ngũ cốc ăn sáng) chủ yếu được làm từ đường, có thể khiến cơ thể bạn luôn thèm ngọt và khó dừng lại.

Những người 'nghiện' đồ ngọt có xu hướng khi đói thường chọn ăn bánh kẹo, nhưng đây lại là thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ một cách trầm trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng đồ ăn vặt nhiều muối như khoai tây chiên cũng có thể gây ra tình trạng ăn quá nhiều. Bởi vì hầu hết nó được tạo thành từ carbohydrate và rất kích thích vị giác, khả năng cao sẽ khiến bạn ăn nhiều cùng một lúc.
Các chuyên gia của Eat This Not That khuyên rằng: "Nếu bạn muốn ăn nhẹ, hãy chọn thực phẩm chứa protein để giúp ổn định lượng đường trong máu, chẳng hạn như các loại hạt kết hợp với trái cây hoặc pho mai kết hợp với bánh quy giòn từ ngũ cốc nguyên hạt".

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